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Курс гривны обвалился до рекордно низких значений
Курс украинской гривны опустился до 38 за доллар
Курс украинской гривны рухнул до 38 за доллар в результате девальвации, сообщило издание «Страна.ua».
СМИ отмечает, что на валютном межбанке очередная волна девальвации, передает РИА «Новости».
«В ходе торгов на Bloomberg (основная площадка) курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны», – сообщает издание.
Издание «Обозреватель» указывает, что исторический рекорд обновил официальный курс доллара, установленный Нацбанком Украины на 29 декабря – он достиг 37,98 гривны. С начала месяца доллар подорожал на 1,63 гривны.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что девальвацию гривны стимулирует правительство Украины, которое пытается справиться с финансовыми проблемами на фоне сокращения помощи из-за рубежа.
Эксперт пояснил, что на курс украинской валюты также влияют негативные настроения граждан на фоне обсуждения нового законопроекта о мобилизации, стимулирующего спрос на миграцию и валюту.
В октябре в Нацбанке Украины сообщили, что официальный курс гривны станет «управляемым гибким», а не фиксированным.