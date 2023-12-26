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    Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО
    Польский эксперт: Мы находимся в шаге от краха украинского государства
    Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году
    Политолог назвала законопроект о мобилизации на Украине «очередным беспределом»
    Залужный признал отступление ВСУ из Марьинки
    Танкист Трошин рассказал, о чем разговаривал с Путиным
    «Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ
    ВСУ потеряли до 205 военных на Донецком направлении за сутки
    Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский должен оставаться президентом Украины

    Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.

    10 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    12 комментариев
    26 декабря 2023, 17:59

    Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф

    Владимир Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф на неформальный саммит

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран СНГ прибыл для участия в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

    Ранее делегация лидеров посетила с экскурсией дворцово-парковые комплексы Петербурга – музей-заповедник «Павловск», где их встретили колядками и концертом симфонического оркестра, и Царское Село, передает ТАСС.

    «В Петергофе лидеры планируют осмотреть Большой Петергофский дворец и оценить красоту его внутреннего убранства. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне», – отмечает агентство.

    Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев увиделся с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на экскурсии в Царском Селе, которое лидеры стран СНГ посещают в рамках неформального саммита в Санкт-Петербурге.


    25 декабря 2023, 18:44
    Путин решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора
    Путин решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти будут поддерживать граждан, которые желают стать профессиональными военными, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, и привел пример старшего лейтенанта Трошина.

    Путин, в частности, упомянул военных, отличившихся при освобождении Марьинки. Среди них был и старший лейтенант Александр Трошин, передает ТАСС.

    «Ясно, что это не только он, там много было наших ребят, которые воевали достойно. И они все являются хорошими примерами воинов, бойцов. Знаю, что Трошин подписал контракт на 10 лет, хочет быть профессиональным военным. У нас таких людей много, и их нужно поддержать, мы так и будем делать», – сказал Путин.

    Кроме того, Путин решил изменить действующий порядок и повысить сразу на два звания Трошина. «Один из них – это Трошин Александр Константинович, командир батальона, но старший лейтенант», – констатировал президент. «Старший лейтенант на подполковничьей должности», – уточнил глава оборонного ведомства.

    «Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», – заметил глава государства. Он поручил Шойгу «внести предложение о присвоении ему [Трошину] звания майора».

    «Он три раза горел в танке, имеет семь контузий, одно осколочное ранение, спасал экипаж, спасал технику, воевал достойно. Уничтожил пять танков и 23 бронемашины», – пояснил Путин.

    Ранее Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.

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    25 декабря 2023, 21:25
    Лукашенко: Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться
    Лукашенко: Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко заявил, что в 2024 году будут с властями Украины «как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс». Он считает, что если Киев этим шансом не воспользуется, «будет вообще крах», передает РИА «Новости».

    По его словам, «сейчас это уже и до политиков дошло».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.

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    26 декабря 2023, 12:40
    Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по БДК «Новочеркасск»

    Президент заслушал доклад главы Минобороны Шойгу об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях БДК «Новочеркасск»

    Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по БДК «Новочеркасск»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

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    25 декабря 2023, 19:28
    Путин разрешил врачам скорой действовать без согласия пациента

    Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий врачам скорой помощи действовать без согласия пациента

    Tекст: Денис Тельманов

    Врачам бригад скорой медицинской помощи разрешено проводить медицинское вмешательство без дачи пациентом согласия, в случае если присутствует угроза для его жизни. Такая норма вводится законом, который подписал президент России Владимир Путин.

    Законом устанавливается, что оказание скорой помощи вне медицинской организации, когда вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни человека, осуществляется без дачи пациентом информированного добровольного согласия, отмечает ТАСС

    Отмечается, что ранее для того, чтобы принять решение о медицинском вмешательстве без согласия пациента, нужно было собрать консилиум врачей.

    Ранее сообщалось, что докторам и фельдшерам в новых регионах России будут выплачивать подъемные в размере два и один млн рублей соответственно.

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    25 декабря 2023, 21:45
    Политолог: Россия вновь становится интеграционным центром Евразии

    Политолог Глеб Кузнецов: ЕАЭС становится одним из центров многополярного мира

    Политолог: Россия вновь становится интеграционным центром Евразии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Евразийский экономический союз – это проект, который нужен и полезен для его участников, поэтому он становится самодостаточным центром формирующегося многополярного мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Ранее в Петербурге под председательством президента РФ Владимира Путина прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

    «Евразийский экономический союз – это проект, который Россия развивала на протяжении многих лет. И сейчас он завоевывает все больший авторитет и популярность. ЕАЭС действительно может решать экономические вопросы участвующих в нем государств, позволяя добиваться опережающего экономического роста, реализовывать крупные проекты, обеспечивать доступ к капиталам», – пояснил Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Этот проект нужен и полезен для его участников, и в первую очередь поэтому он становится самодостаточным центром формирующегося многополярного мира. Причем это делается не в пику другим центрам будущего многополярного мира. ЕАЭС не столько бросает вызов Западу или кому-то еще, сколько помогает своим участникам добиваться вполне осязаемых, рациональных результатов», – отметил собеседник.

    «Гигантское евразийское пространство нуждается в развитии инфраструктурного обеспечения. И транспортные коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад» позволяют всем участникам достигать огромного синергетического эффекта, приходить к максимальному «выхлопу» от инвестиций», – подчеркнул аналитик.

    «Кстати, мы видим, что даже премьер Армении Никол Пашинян, который некоторое время назад после известных событий в Карабахе демонстрировал не очень высокую лояльность Москве, сейчас приехал. А все потому, что Армения реализует проект «Перекресток мира», который невозможно воплотить в жизнь без участия других евразийских стран. И как бы Пашинян ни хотел уязвить Россию или продемонстрировать свое «фи», когда речь идет о таких проектах, он предпочитает усмирять свои амбиции», – заметил эксперт.

    «При этом перед ЕАЭС стоит серьезный вызов – внешние силы стремятся разорвать евразийское пространство, остановить интеграцию региона, помешать государствам вместе зарабатывать и добиваться экономического роста, приносить пользу своим народам. Западу невыгодны союзы, которые ему не подыгрывают», – детализировал спикер.

    «Нужно отметить и то, что Россия снова становится традиционным интеграционным центром евразийского пространства. Наша страна уже тысячу лет существует как великая евразийская держава. Именно интеграция этого гигантского пространства является одной из исторических целей России, от которой наша страна не может отказаться, поскольку нельзя отказаться от самой себя», – напомнил он.

    «На протяжении сотен лет после освобождения от татаро-монгольского ига образовалось движение «Навстречу солнцу» – стремление русских на восток. Все это закончилось присоединением к нам Дальневосточных территорий в середине XIX века. Эта гигантская континентальная держава не может не существовать в рамках Европы и Азии, не может не объединять эти миры в единое целое», – акцентировал Кузнецов.

    «И тут нас от Запада выгодно отличает взаимное уважение между членами ЕАЭС. Мы не пытаемся навязать какой-то свой образ жизни, какой-то догмат тем народам, с которыми взаимодействуем на континентальном евразийском пространстве», – резюмировал политолог.

    В Санкт-Петербурге в понедельник прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), председательствование России в котором завершается. Говоря о достигнутых результатах, президент РФ Владимир Путин особо выделил соглашение о зоне свободной торговли с Тегераном. По его словам, это имеет большое значение для укрепления связей, почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок исламской республики, сообщает РИА «Новости».

    «Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший импульс развитию связывающей наши государства транспортно-логистической системы, маршрутов, таких как коридор «Север – Юг», создаст предпосылки для наращивания производственной кооперации, туристических и делегационных контактов», – уточнил президент.

    Полноформатное соглашение нарастит товарооборот с Ираном до 20 млрд долларов в течение пяти-семи лет. Российским компаниям предоставят преференции к поставкам 90% товарной номенклатуры. Пошлины снизят более чем в шесть раз – с 30% до 4,5%.

    Кроме того, Путин указал, что ЕАЭС состоялся как «авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой». «Евразийский союз действует уже скоро как десять лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 трлн долларов», – подчеркнул он.

    Также на заседании была подписана предложенная Россией декларация о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на перспективу до 2045 года. В документе предложены меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм и другие.

    «Как мы уже не раз отмечали, в будущем году исполняется 10 лет заключению основополагающего договора в ЕАЭС, и мы сейчас в узком составе договорились, что, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею, в Москве», – сказал Путин.

    Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

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    25 декабря 2023, 20:08
    Путин попросил Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца

    Путин на саммите ЕАЭС в шутку попросил Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой на доклад белорусского президента Александра Лукашенко о развитом производстве продуктов питания, в том числе «яйца куриного».

    «Поставьте нам немножко! Не жадничайте», – парировал Путин, когда Лукашенко, перечисляя продукты, которыми Белоруссия обеспечивает себя сама, сделал паузу перед тем, как назвать «яйцо куриное», передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что Белоруссия почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства и сама покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, куриных яйцах и других товарах.


    Ранее сообщалось, что Россельхознадзор сообщил о поступлении в Россию 18 тонн яиц из Азербайджана. Первая партия прошла через границу 19 декабря.

    Путин в ходе прямой линии указывал, что цена на яйца и мясо курицы поднялась из-за роста спроса.





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    26 декабря 2023, 14:51
    Абрамович оставил турецкому официанту чаевые на 5,9 тыс. долларов

    Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович оставил турецкому официанту чаевые на сумму 5,9 тыс. долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Роман Абрамович, долгое время владевший акциями лондонского футбольного клуба «Челси», оставил в элитном ресторане в Турции чаевые местному официанту на общую сумму 5,9 тыс. долларов.

    «При счете в 85 тыс. турецких лир (2,9 тыс. долларов) олигарх оставил официанту «на чай» 175 тыс. лир (5,9 тыс. долларов)», – сообщает «Чемпионат».

    Отмечается, что ресторане Абрамович посетил вместе с друзьями, изысканные блюда для компании готовил лично шеф-повар.

    Абрамовичу так понравилось обслуживание, что он оставил персоналу заведения суммарно 260 тыс. лир (8,9 тыс. долларов).

    Ранее сообщалось, что Абрамович вошел в десятку самых обедневших российских олигархов. При этом суд ЕС отказался снимать против него санкции из-за того, что он является «российским бизнесменом».

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    25 декабря 2023, 21:45
    Лукашенко рассказал о состоянии ядерного оружия России в Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, находится «на местах, в хорошем состоянии», сообщил журналистам белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «Давно (доставлены боеголовки), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии», – сказал президент Белоруссии, передает РИА «Новости».

    По словам Лукашенко, обучение военных осуществляется ежедневно. «Даже бывшие «вагнеровцы», которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт», – отметил он.

    В мае Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии. Первые российские ядерные заряды были доставлены в Белоруссию в июне.

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    25 декабря 2023, 19:44
    Путин назвал рост ВВП России в 2023 году

    Путин: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%

    Tекст: Ольга Иванова

    ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%, при этом рост этого показателя ожидается и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.

    «В текущем году во всех странах – членах объединения (ЕАЭС) фиксируется стабильный рост экономики. Так, у нас в России за первые три квартала (2023 года) ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%», – приводит его слова ТАСС.

    При этом, по словам Путина, «прирост валового (внутреннего) продукта – причем значительный – имеется и в других государствах ЕЭАС».

    Ранее Путин сообщил, что с момента основания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объем взаимной торговли между странами – членами организации вырос почти вдвое.

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    25 декабря 2023, 18:50
    Политолог: Флот для России – исторический гарант суверенитета

    Политолог Асафов: Наша судостроительная промышленность прошла за последние годы колоссальный путь

    Политолог: Флот для России – исторический гарант суверенитета
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Непосредственное внимание президента Владимира Путина к кораблестроению обусловлено важностью этой отрасли для обороноспособности России. Неслучайно за последние годы нашей промышленностью был пройден колоссальный путь до импортонезависимого производства кораблей и судов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Путин принял участие в церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

    «Еще совсем недавно нам было сложно говорить об импортонезависимом производстве кораблей и судов. Но за последние годы нашей промышленностью был пройден колоссальный путь. Сейчас мы видим, как в России спускаются на воду корабли, которые не уступают западным. В целом промышленные мощности являются важнейшим составляющим укрепления обороноспособности страны – именно этим обусловлено непосредственное внимание Путина к этой сфере», – пояснил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «В мероприятиях, подобных сегодняшним, мы видим наследование и продолжение традиций: флот для России является гарантом суверенитета. Он приносил нам триумфальные победы еще со времен Петра I. Кроме того, российский флот можно назвать серьезной составляющей ядерной триады. Это особенно важно сейчас – на фоне колоссального давления Запада на Россию по всем направлениям», – заметил собеседник.

    «Любопытно, но участие Путина в церемонии поднятия флагов на военных кораблях Запад, скорее всего, воспримет как вызов, демонстрацию силы. Потому что США сами постоянно используют свой авианосный флот в качестве активно декларируемой угрозы. На нас они смотрят с этих же позиций. Они не понимают, что для Москвы такие сигналы – дело десятое», – указал эксперт.

    «В этом контексте отмечу – важен не только действующий флот, но и тот факт, что у нас функционируют более десяти судостроительных заводов. Такой рывок был проделан благодаря тому, что руководство страны на протяжении многих лет уделяло особое внимание возрождению российского кораблестроения в сфере обороны», – резюмировал аналитик.

    В понедельник президент Владимир Путин в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» возглавил церемонию подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин», поступающих в состав Военно-морского флота, сообщает Кремль.

    «Адмирал Головко» – это именно серийный фрегат. Такие корабли являются основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне. Он создан с использованием самых передовых технологий и оснащен крылатыми ракетами «Калибр», которые подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях», – указал глава государства.

    «Наро-Фоминск» – это также один из самых успешных проектов ударных ракетных кораблей своего класса. Такие корабли заслужили боевую славу, наносят удары крылатыми ракетами большой дальности, в свое время – из акватории Каспийского моря по позициям боевиков в Сирии, а сегодня успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции», – добавил он.

    «Лев Чернавин» – это современный тральщик с уникальным корпусом. Уже приняты решения о строительстве еще десяти таких кораблей. Ввод в состав флота новейших кораблей – еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения», – отметил Путин.

    «Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят, и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов», – добавил он.

    По его словам, в Северодвинске на «Севмаше» в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень-М». А на петербургских «Адмиралтейских верфях» сейчас строятся шесть дизельных подводных лодок, а также размещен заказ на строительство патрульных кораблей Арктической зоны.

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    25 декабря 2023, 18:36
    Адвокатам разрешили представлять интересы призывников

    Владимир Путин подписал закон, разрешающий адвокатам представлять интересы призывников

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает адвокатам выступать представителями призывников при подаче жалобы в призывную комиссию в досудебном порядке.

    Подписанный закон устраняет противоречие, содержавшееся в законе о запрете выезда из России призывников со дня размещения повестки о явке в военкомат в специальном реестре, когда интересы призывником могли представлять только их законные представители, к которым относятся родители или опекуны, сообщает ТАСС.

    Теперь к этому перечню добавили и адвокатов.

    Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, разрешающий призывникам проходить срочную службу в органах ФСБ.


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    25 декабря 2023, 20:16
    Путин пожелал Армении успехов в председательстве в ЕАЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пожелал успехов Армении, к которой в 2024 году переходит председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

    Россия с 1 января передает свои председательские функции в ЕАЭС Армении. «Я хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь», – сказал Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и премьер Армении Никол Пашинян смогут пообщаться на полях запланированных в Петербурге мероприятий с участием лидеров СНГ и ЕАЭС.

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    25 декабря 2023, 18:52
    Путин продлил право участников СВО на кредитные каникулы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Право участников специальной военной операции (СВО) обратиться за кредитными каникулами продляется на год, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

    Участники спецоперации и члены их семей смогут обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года, передает ТАСС.

    Такие каникулы распространяются на все потребительские кредиты и займы, в том числе ипотеку и кредитные карты, полученные заемщиком до мобилизации или начала участия в СВО.

    Кроме того, согласно новому закону, в случае гибели участника спецоперации в ходе СВО либо позднее по причине полученного увечья или заболевания, а также в случае признания его инвалидом I группы его обязательства по договорам поручительства прекращаются.

    Ранее Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 4,5% с октября 2024 года.

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    26 декабря 2023, 12:52
    Морпехи ВСУ получили пожизненное за убийство 12 человек в Мариуполе

    В ДНР к пожизненному сроку заключения приговорены четверо морпехов ВСУ за убийство 12 человек в Мариуполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Донецке приговорил четырех украинских морских пехотинцев к пожизненному сроку за убийство 12 человек в Мариуполе, сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

    В приговоре суда речь идет о военнослужащих батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Следствие установило, что в начале марта 2022 года в районе металлургического комбината имени Ильича под огонь этих военнослужащих попали 14 мариупольцев. Двое из них выжили, 12 умерли на месте.

    Приговор вынесен в отношении 25-летнего Евгения Якубенко, 28-летнего Дмитрия Латышева, 25-летнего Владимира Кучеренко и 42-летнего Сергея Балицкого по нескольким статьям УК России, в том числе 105-й (убийство по мотивам идеологической ненависти) и 365-й (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

    Ранее сообщалось, что суд в ДНР заочно приговорил к 28 годам заключения в колонии строгого режима украинского боевика, причастного к ряду преступлений против мирного населения в Донбассе, в том числе к гибели подростка и разрушению 40 домов.

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    25 декабря 2023, 20:59
    Путин: Около 90% торговли между странами ЕАЭС проводят в нацвалютах

    Tекст: Ольга Иванова

    Доля торговли в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет около 90%, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    «Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%, и этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем, с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что с момента основания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объем взаимной торговли между странами – членами организации вырос почти вдвое.

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