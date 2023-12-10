Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.5 комментариев
Школьники из России завоевали золото на естественно-научной олимпиаде в Таиланде
Школьники из России завоевали шесть золотых медалей на естественно-научной олимпиаде в Таиланде
Российская сборная завоевала шесть золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров, которая прошла в Бангкоке.
Всего в олимпиаде приняли участие 311 школьников из 55 стран, Россию представляли шесть человек, все шестеро завоевали золотые медали и специальный приз за экспериментальный тур, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства России, передает РИА «Новости».
Россию на олимпиаде представляли Федор Авдеев и Мария Мягкова – ученики московского лицея «Вторая школа» имени Овчинникова, Роберт Битлев, ученик петербургского лицея №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта», Владимир Беленький, ученик московской школы №179, Роман Кожевников, ученик физико-математического лицея №5 города Долгопрудный, и Мария Торкановская из физтех-лицея имени Капицы в городе Долгопрудный. Руководил сборной Валерий Слободянин, заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил высочайший уровень подготовки ребят, свидетельствующий о том, что отечественная система образования заслуженно считается одной из лучших в мире.
В ноябре президент России Владимир Путин поздравил российскую команду, победившую на Открытой международной астрономической олимпиаде для школьников.