Школьники из России завоевали золото на естественно-научной олимпиаде в Таиланде

Школьники из России завоевали шесть золотых медалей на естественно-научной олимпиаде в Таиланде

Tекст: Валерия Городецкая

Всего в олимпиаде приняли участие 311 школьников из 55 стран, Россию представляли шесть человек, все шестеро завоевали золотые медали и специальный приз за экспериментальный тур, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства России, передает РИА «Новости».

Россию на олимпиаде представляли Федор Авдеев и Мария Мягкова – ученики московского лицея «Вторая школа» имени Овчинникова, Роберт Битлев, ученик петербургского лицея №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта», Владимир Беленький, ученик московской школы №179, Роман Кожевников, ученик физико-математического лицея №5 города Долгопрудный, и Мария Торкановская из физтех-лицея имени Капицы в городе Долгопрудный. Руководил сборной Валерий Слободянин, заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил высочайший уровень подготовки ребят, свидетельствующий о том, что отечественная система образования заслуженно считается одной из лучших в мире.

В ноябре президент России Владимир Путин поздравил российскую команду, победившую на Открытой международной астрономической олимпиаде для школьников.