На военной технике России появился новый тактический символ

Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных

Украинский актер Бенюк поддержал заявление Фарион, что говорящие по-русски военные – не украинцы

Tекст: Елизавета Шишкова

Бенюк считает, что украинцы, которые продолжают говорить на русском языке, продолжают продвигать «русский мир» на Украине, сообщает Страна.ua.

«Фарион сказала правильно и не побоялась это сделать во время войны», – заявил артист. Актер добавил, что, по его мнению, те граждане Украины, которые продолжают общаться на русском после начала СВО, являются «захватчиками».

«Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины», – сказал он.

Это, по словам актера, касается и уехавших украинцев. Он считает, что говорящих на русском языке за границей граждан Украины надо вычеркивать из украинцев и говорить, что они русские.

Напомним, Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.