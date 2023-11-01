В Польше заявили, что Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ

  • Новость часаКолумбия и Чили решили отозвать послов в Израиле
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    В США приготовили Зеленского к роли нечисти
    Совет мусульман США поставил Байдену ультиматум по прекращению огня в Газе
    В ГУР Украины намекнули на бесполезность «Байрактаров»
    Йеменские хуситы заявили о проведении «военной операции» против Израиля
    В Пентагоне подсчитали остатки денег для Украины
    Суд арестовал пятерых подозреваемых в беспорядках в Махачкале
    Названа сумма ущерба аэропорту Махачкалы в результате беспорядков
    Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем
    Объявлено о запуске авиарейсов из Петербурга в Тбилиси и Кутаиси
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Завершение «конца истории» будет небыстрым

    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев В тандеме Церкви и государства больше опасностей, чем возможностей

    Более слабая структура всегда оказывается подчинена более сильной, и Церковь неизбежно дрейфует за государством. Это хорошо видно на примере государственных церквей в Британии и Скандинавии – они отошли от библейской этики в области пола именно вслед за либеральным государством.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    3 комментария
    1 ноября 2023, 07:58

    В Польше заявили, что Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ

    Mysl Polska сообщила, что Залужному пришлось мобилизовать последние резервы ВСУ

    В Польше заявили, что Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы из-за успехов российской армии, заявил обозреватель Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет Подгурский, в конце сентября, когда войска России перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, для украинских сил «на многих участках» сложилась «кризисная ситуация». По словам Подгурского, Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы». Подчеркивается, что «только дилетант» не признает переход инициативы к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    Напомним, журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте. СМИ заявили, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

    31 октября 2023, 14:01
    ФСБ задержала соучастника покушения на Царева
    ФСБ задержала соучастника покушения на Царева
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержанный дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По сообщению ЦОС, согласно результатам расследования [ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева], подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении, передает ТАСС.

    Там добавили, что мужчина задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.

    В ЦОС добавили, что в отношении Царева и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности, в настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.

    Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    Коментарии (17)
    31 октября 2023, 21:12
    В ГУР Украины намекнули на бесполезность «Байрактаров»

    В ГУР Украины объяснили редкое использование турецких дронов Bayraktar TB2

    В ГУР Украины намекнули на бесполезность «Байрактаров»
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владимир Валюх намекнул на бесполезность беспилотников Bayraktar TB2.

    Валюх заявил, что не хотел бы использовать слово «бесполезный» в отношении турецких дронов, указав, что их применение ограничено из-за укрепления российской обороны, пишет Defense News, передает «Лента.ру».

    По словам украинского офицера, эти дроны еще применяются, но в начале конфликта в 2022 году они чаще использовались и наносили удары. Теперь же их применение становится все реже, последний полет беспилотника Bayraktar TB2, который он наблюдал, продлился полчаса.

    Ранее газета The Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной.


    Коментарии (7)
    31 октября 2023, 15:08
    Военный эксперт оценил способность Украины собрать боеспособную армию

    Военный эксперт Леонков: Украина уже не соберет армию того уровня, который был до 24 февраля

    Военный эксперт оценил способность Украины собрать боеспособную армию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина уже не сможет собрать такую же боеспособную армию, какая была у нее до 24 февраля, и даже не сможет собрать те силы, которые начинали летом «контрнаступ», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

    Ранее американский журнал Time опубликовал посвященный Украине материал, в котором отмечается, что ВСУ не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное вооружение, а ряды украинских войск настолько опустели, что средний возраст призывников вырос до 43 лет.

    По словам эксперта, написанное в Time – это некий диагноз, близкий к объективности, поскольку самым главным фактором остается человеческий фактор: собрать такую же боеспособную армию, которая была до 24 февраля, у них уже не получится, передает РИА «Новости».

    Леонков уточнил, что даже не получится собрать те силы, которые были перед «контрнаступом», причем не помогут ни иностранные наемники, ни террористы, которые за них воюют, – мобилизационный ресурс Украины исчерпан.

    Он добавил, что на начало конфликта у Киева было около 200 тыс. штыков регулярной армии и 400 тыс. прошедших так называемую АТО, причем этот костяк у них закончился, а новый личный состав, обученный в том числе по натовским программам, имеет существенно худшую подготовку.

    Говоря о мобилизационном резерве, эксперт отметил, что на начало СВО у Украины было 2 млн резервистов.

    «Из них 65% уже прошли через линию боевого соприкосновения, причем из этих 65–80% не вернулись домой и числятся либо погибшими, либо без вести пропавшими», – рассказал эксперт.

    Ранее журнал Time указывал, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (7)
    31 октября 2023, 16:20
    Экс-генпрокурор Украины Луценко назвал последствия авторитарного правления Зеленского

    Экс-генпрокурор Украины Луценко перечислил негативные последствия авторитарного правления Зеленского

    Экс-генпрокурор Украины Луценко назвал последствия авторитарного правления Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Авторитарный стиль принятия решений президента Украины Владимира Зеленского имеет негативные последствия для страны, выразил мнение германской газете Welt экс-министр внутренних дел (с 2005 по 2006, с 2007 по 2010), бывший генеральный прокурор Украины (с 2016 по 2019 год) Юрий Луценко.

    По его словам, Зеленского можно назвать успешным президентом на основании его победы на выборах, однако «за этим скрываются его внутриполитические проступки, указывающие на авторитарное единоличное правление, а это имеет негативные последствия», передает ТАСС.

    Луценко привел в пример ситуацию с назначением человека из собственного окружения на одну из ключевых должностей в сфере реконструкции. В обязанности нового чиновника входила защита электрических трансформаторов от воздушных налетов, однако данный вопрос тот решить не сумел за год.

    «Когда один человек делает все, как Зеленский, у него это получается не так хорошо. И в данном случае он задействовал человека, который хотя и был лоялен, не подходил для этой работы», – добавил экс-министр.

    Кроме того, бывший прокурор заметил, что по своей основной профессии Зеленский является актером. «А когда ты в центре внимания, ты не видишь, кто находится в зале. Тебе все равно, лишь бы тебе аплодировали», – заключил политик.

    Ранее журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента. До этого она назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».

    Коментарии (12)
    31 октября 2023, 21:57
    В Пентагоне подсчитали остатки денег для Украины

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер: У США осталось 5,4 млрд долларов на помощь Украине

    В Пентагоне подсчитали остатки денег для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Остаток средств от суммы, одобренной Конгрессом США для оказания военной помощи Украине, составляет чуть более 5,4 млрд долларов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    По словам Райдера, у США осталось около 5,4 млрд долларов, которые они могут использовать для оказания помощи Киеву через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющий американскому предизенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с конгрессом в случае ЧС, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля.

    Коментарии (8)
    31 октября 2023, 13:23
    Сын Блинкена на Хэллоуин «оделся в Зеленского» и попросил конфет у Байдена
    Сын Блинкена на Хэллоуин «оделся в Зеленского» и попросил конфет у Байдена
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сын американского госсекретаря Энтони Блинкена на Хэллоуин оделся в форму цвета хаки, схожую с той, в которой ходит президент Украины Владимир Зеленский, ему выдал конфеты президент США Джо Байден.

    В ролике, опубликованном Sky News, дети Блинкена – маленькие сын и дочь – подошли к американскому президенту США, чтобы получить сладости на праздник, передает РИА «Новости».

    Девочка появилась в цветах украинского флага, а мальчик – в форме цвета хаки, напоминающего форму, в которой Зеленский ходит на публике.

    Ранее в октябре Зеленский сменил свой имидж, теперь он больше не появляется в зеленом хаки. На это обратил внимание бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 11:07
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал не сравнивать военные операции России и Израиля, поскольку они «преследуют разные цели», сообщило издание Politico .

    Член Палаты представителей Прамила Джаяпал (демократ от Вашингтона) раскритиковала чиновников США за «двойные стандарты». По ее словам, США безоговорочно поддерживают Израиль в его войне против боевиков ХАМАС, одновременно осуждая российскую спецоперацию на Украине, пишет Politico.

    Кирби с оценкой Джаяпал не согласился, заявив, что Россия якобы намеренно «нацелена на украинское гражданское население» в рамках своей военной стратегии. «Уничтожение невинных украинцев», по мнению спикера Белого дома, будто бы является «частью стратегии» в конфликте на Украине.

    В Израиле, считает он, ситуация другая. При этом представитель Белого дома признал, что в секторе Газа погибли палестинцы.

    Ранее Кирби заявил, что не будет комментировать действия израильской армии, поскольку заявления об этом может делать только ЦАХАЛ.

    Между тем Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта.

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек.

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 15:21
    Бойцы добровольческого батальона «Крым» сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»
    Бойцы добровольческого батальона «Крым» сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы добровольческого батальона «Крым» на Запорожском направлении сбили тяжелый украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, также известный под названием «Баба Яга», сообщил представитель батальона.

    Как уточнил представитель батальона, наши ребята сбили один такой дрон, передает ТАСС.

    Ранее командир взвода с позывным Анапа одного из российских подразделений с левого берега Днепра рассказал, что украинские военные применяют реактивную артиллерию и беспилотники, включая дрон «Баба-Яга» с четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

    Коментарии (0)
    31 октября 2023, 09:05
    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»

    Журналистка Оуэнс призвала политиков США сказать правду про «коррумпированного диктатора» Зеленского

    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента Владимира Зеленского, заявила журналистка Кэндис Оуэнс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) журналистка призвала власти США перестать притворяться, что Вашингтон «защищает демократические принципы» на Украине, где у власти находится коррумпированный диктатор, передает РИА «Новости».

    Оуэнс заявила, что не понимает, почему политики продолжают лгать, ведь все знают, что это значит, «когда США говорят, что выполняют миссию по «распространению демократии».

    Ранее журналистка назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».

    Коментарии (0)
    31 октября 2023, 11:50
    Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»

    Политолог Скачко: Недовольство Украины из-за снижения помощи США не заставит Вашингтон пересмотреть приоритеты

    Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские элиты с трудом воспримут уменьшение финансирования со стороны США. Офис Зеленского попытается громко заявить о своем недовольстве, но геополитических приоритетов Вашингтона это не изменит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине признали сложное положение из-за сокращения объемов помощи США.

    «Долгое время в западных странах было принято жалеть Украину. О местных политических элитах высказывались исключительно в комплементарном ключе. Разумеется, приближенные Зеленского привыкли ощущать себя «пупом земли». Поэтому местные политики с большим трудом примут смещение акцентов поддержки США в пользу Израиля», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Кроме того, в игру вступает и забота о личном благосостоянии. Суммы, выделявшиеся ВСУ из бюджета НАТО, украинское руководство активно разворовывало. Они слишком сильно привыкли к красивой жизни и будут пытаться всячески вернуть «лучшие времена» глобальной поддержки. Офис Зеленского завоет с удвоенной силой», – отмечает собеседник.

    «Однако украинские уколы в сторону США будут восприниматься в Вашингтоне как бунт тараканов на кухне. Если крики перейдут все грани дозволенного, то Белый дом найдет возможности усмирения обнаглевших союзников и отправит их на поиск новых хозяев», – подчеркивает эксперт.

    «При этом никаких изменений в текущей ситуации не предвидится. Объемы помощи ВСУ будут постепенно сокращаться, ведь Израиль для Штатов является гораздо более важным государством. Дело здесь не в любви. Вашингтон мыслит исключительно прагматичными категориями. Тель-Авив – это символ глобального влияния западного мира», – уточняет политолог.

    «Никто не захочет оставлять столь мощный анклав на Ближнем Востоке. Конечно, Украина тоже является лакомой территорией для поддержания планетарной гегемонии США. Однако этот «европейский Афганистан» уже вытянул из НАТО уйму средств и вооружений. Даже Белый дом не способен покрыть все горячие точки Земли», – считает собеседник.

    «Поэтому Вашингтону приходится расставлять приоритеты. Думаю, риторическая поддержка офиса Зеленского не стихнет. ВСУ будут кормить обещаниями. Мы услышим большое число заявление, что об Украине никто не забыл и поддержка страны продолжится. Однако все мы помним старую поговорку: обещать – не значит жениться», – резюмирует Скачко.

    Ранее на Украине признали сложное положение из-за сокращения объемов помощи США. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, в настоящий момент в Вашингтоне начался процесс поисков компенсаторов для Израиля, что плохо сказывается на поддержке ВСУ. Он отметил, что офису Зеленского негде найти 61 млрд долларов.

    Между тем конфликт на Ближнем Востоке все больше отводит внимание Штатов от Украины. Так, в ходе визита делегации от Палаты представителей США в Киев конгрессмены выразили понимание ситуации с нехваткой у Украины снарядов калибра 155 миллиметров, но подчеркнули, что эти же боеприпасы востребованы у Израиля.

    Во время встречи с законодателями Штатов Зеленский подробно проинформировал их о событиях, происходящих на передовой, и о первоочередных потребностях ВСУ. В свою очередь демократ Майкл Куигли подтвердил, что время от времени в контексте принятия решений о поддержке Украины случаются «очень неприятные ситуации».

    По его словам, в настоящее время Израиль также нуждается в западных боеприпасах. В связи с этим он намекнул, что офису Зеленского пора становиться более самодостаточным в вопросе производства оружия и снарядов. Он также отметил, что этот вопрос не раз поднимался самим руководством Украины.

    Кроме того, в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект о предоставлении Тель-Авиву экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов. Инициатива рассматривается в отрыве от остальных запросов Джо Байдена на военную поддержку Украины и Тайваня.

    Средства предлагается выделить на обеспечение дополнительных ассигнований «для ответа на атаки в Израиле». В установленную сумму будут входить и другие цели на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 11:36
    Минобороны раскрыло планы Киева по провокации с биооружием «под чужим флагом»

    Минобороны: Украинские спецслужбы нацелены на провокации с биооружием «под чужим флагом»

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы Украины, возможно, планируют совершить провокации с использованием биологического оружия «под чужим флагом» для обвинения России в якобы распространении вируса патогенного гриппа птиц, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов сообщил, что в Киеве возобновлена деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который является основным посредником по распределению грантов Пентагона. При финансовой поддержке Агентства по международному развитию США и посредничестве УНТЦ с августа по сентябрь прошел тренинг по реагированию на биологические угрозы на базе Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, передает ТАСС.

    В сценарий тренинга было заложено использование вируса патогенного гриппа птиц, который обладает высокой летальностью для человека. По замыслу учений, случаи инфекции фиксируются в Николаевской области Украины, после чего проводится отбор и анализ проб, рассказал Кириллов.

    Как отметил начальник войск РХБЗ, в результате делается вывод, что «с высокой долей вероятности» инцидент является результатом биодиверсии со стороны России, информация о вспышке публикуется в западных СМИ, а также организуются публичные акции медицинских работников с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств.

    В дальнейшем инициируется расследование с использованием механизма генерального секретаря ООН, итогам которого становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО с введением очередных санкций, заявил Кириллов.

    Генерал обратил внимание, что на тренинге были представители СБУ и Национальной полиции Украины, что может быть связано с возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием.

    Кроме того, в тренинге участвовали представители органов государственной власти Украины, сотрудники западных некоммерческих организаций сотрудница факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Джемма Боушер. Модератором выступила член руководящего совета по биобезопасности Великобритании Филиппа Ленцос, которая несколько лет публично дискредитирует Россию по вопросам биобезопасности на международной арене.

    К тренингу также была привлечена руководитель отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Оксана Кучерява, которая отвечает за медиапланирование для правительственных организаций Украины и США, что может указывать на отработку в рамках мероприятия вопросов, касающихся распространения дезинформации в СМИ, считает Кириллов.

    Ранее Минобороны России в докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины заявило, что работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять.

    Коментарии (5)
    31 октября 2023, 18:44
    Глава Пентагона: Москва чувствует, что Запад устает от поддержки Украины

    Глава Пентагона Остин: Россия одержит победу на Украине, если США прекратят поддерживать Киев

    Глава Пентагона: Москва чувствует, что Запад устает от поддержки Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия одержит победу в конфликте на Украине, если США прекратят оказывать поддержку киевскому режиму, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

    По его мнению, руководство России «чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины», а Москва «вскоре одержит верх», сообщает ТАСС.

    Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов и готовили ее к боевым действиям против России.

    Коментарии (4)
    31 октября 2023, 14:56
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 170 военных и три танка
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 170 военных и три танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки потеряли до 170 человек, а также три танка на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России.

    На этом направлении «Южная» группировка поразила живую силу и технику 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевки и Курдюмовки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона на этом направлении потеряла до 170 человек, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30, польская САУ Krab, САУ «Акация» и «Гвоздика» и две машины РСЗО «Град».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 54-й механизированной бригады у Синьковки в Харьковской области. ВСУ потеряли там до 60 человек, четыре танка (из них два Leopard), три боевые бронированные машины и две САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила три атаки украинских штурмовиков 21-й и 24-й механизированных бригад у Червоной Дибровы (ЛНР) и Ямполовки (ДНР). Там ВСУ потеряли до 250 человек, танк, две боевые бронированные машины и две американских артиллерийских системы М777.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Угледара и Старомайорского в ДНР.

    Там ВСУ потеряли до 160 человек, две боевые бронированные машины и САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении отражена атака украинских штурмовиков 118-й механизированной бригады у Работино (Запорожская область). Там ВСУ потеряли более 140 человек, пять боевых бронированных машин и две гаубицы М109 Paladin.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ у острова Алексеевский и поселка Берислав в Херсонской области.

    Украинская сторона за сутки там потеряла до 125 человек, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Коментарии (2)
    1 ноября 2023, 02:21
    Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение Украины и России

    Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении действия консульского соглашения Украины и России

    Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение Украины и России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Верховной раде зарегистрирован проект закона о прекращении действия консульского соглашения между Украиной и Россией, документ внесен украинским президентом Владимиром Зеленским.

    Пояснительная записка к проекту закона не опубликована, передает ТАСС.

    Документ направлен на рассмотрение руководству украинского парламента, передает РИА «Новости».

    Консульскую конвенцию между двумя странами подписали в 1993 году, соглашение начало действовать в конце 1995 года. Соглашение регулировало вопросы открытия консульских учреждений и нахождение консульских работников в России и на Украине.

    Напомним, после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР, которые позднее вошли в ее состав по результатам референдумов, и начала специальную военную операцию на Украине, Киев объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.


    Коментарии (4)
    31 октября 2023, 12:26
    В Польше назвали провал ВСУ спланированным в Вашингтоне

    Onet: Провал наступления ВСУ мог быть рассчитан в Вашингтоне

    В Польше назвали провал ВСУ спланированным в Вашингтоне
    @ Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны с начала противостояния на украинской территории не рассчитывали на победу киевского режима, утверждает польское издание Onet.

    В Вашингтоне есть разные мнения об оказании помощи Киеву, это может говорить о том, что провал украинского контрнаступления мог быть «желательным и, возможно, даже запланированным» в США, пишет Onet, передает РИА «Новости».

    Американская сторона никогда не выступала за поставку систем вооружений, которые могли бы привести к поражению ВС России, указывается в материале.

    Автор подчеркивает, что мечты отдельных государств о потере Россией лица противоречат основам мировой политики, так как это государство имеет слишком большой вес.

    Ранее журнал Time указывал, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

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