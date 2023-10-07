Израиль нанес удар по двум многоэтажкам в центре Газы

Армия Израиля заявила, что ВВС нанесли удар по двум многоэтажкам в центре Газы

Tекст: Вера Басилая

Уточняется, что по данным Армии обороны Израиля, многоэтажки в Газе использовались ХАМАС для террористической деятельности. Кроме того, израильские военные отметили, что палестинские боевики специально размещают военные объекты среди жилых домов, перед ударом IDF заранее предупредила жителей об эвакуации, передает РИА «Новости».

Между тем, стало известно, что в результате удара израильской авиации 14-этажное здание в центре города, где расположены офисы и местное информационное агентство Шехаб, было полностью уничтожено. Представитель бригады «Аль-Кассам» (военное крыло движения ХАМАС) Абу Обайда предупредил Тель-Авив об ответе.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и 4 командным центрам военного крыла ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, премьер Израиля Нетаньяху призвал всех жителей страны объединиться ради «победы в войне».