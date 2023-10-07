Минобороны: Российские войска уничтожили в Одесской области склад ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале военного ведомства, ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 121-м районе. Кроме того, в районе населенного пункта Ильичевск Одесской области, уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ.

Также в районе населенного пункта Победа ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, возле Дубиевки Черкасской области – склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины, у Огурцово Харьковской области – склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Кроме того, ВС России уничтожили склады топлива для украинской авиатехники на аэродромах «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород» в Полтавской области.

В это же время средствами ПВО в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 ВСУ,

Всего за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США, а также уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Всего с начала СВО уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7610 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12387 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6679 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13892 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что припортовая инфраструктура Одесской области повреждена в субботу после серии ночных взрывов.