«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.6 комментариев
Медведев дал подсказку США относительно конфликта между Израилем и Палестиной
Зампред Совбеза Медведев призвал США переместить внимание на конфликт между Израилем и Палестиной
Стоило ожидать конфликта между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня, где Соединенные Штаты являются ключевым игроком, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он указал, что Вашингтону и «его союзничкам» стоило заниматься этим длящимся десятилетиями конфликтом.
«Но вместо работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам, и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа», – подчеркнул Медведев.
Также зампред отметил, что остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете, скорее всего, сможет только гражданская война на территории США.
Ранее в Минобороны Израиля заявили, что представители ХАМАС объявили войну Израилю.