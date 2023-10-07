Медведев дал подсказку США относительно конфликта между Израилем и Палестиной

Антонов объяснил высылку российских дипломатов из США

Посол России в США Антонов: В Госдепе не смогли обосновать высылку двух российских дипломатов, это банальная месть

Tекст: Антон Никитин

Дипломат подтвердил в Telegram-канале посольства России в США, что несколько дней назад власти Соединенных Штатов пошли на очередной конфронтационный выпад и объявили персонами нон грата двух российских дипломатов. Антонов выразил уверенность, что администрации США важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа.

Глава диппредставительства подчеркнул, что во время встречи в Госдепартаменте просил американскую сторону пояснить, в чем именно обвиняются российские дипломаты, однако во внешнеполитическом ведомстве США «не смогли привести аргументов».

«Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», – отметил Антонов.

Глава российского диппредставительства в Вашингтоне напомнил, что сотрудники посольства США в Москве были уличены в действиях, не совместимых с дипломатической работой. Он пояснил, что высланные американцы, по сути, занимались вмешательством во внутренние дела, пытались нанести ущерб нацбезопасности России. «Любые акции такого рода будут решительно пресекаться и получат адекватный ответ», – подчеркнул Антонов.

Накануне Москва подтвердила высылку российских дипломатов из США.