Экс-адвоката Марка Фейгина объявили в розыск

Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».7 комментариев
Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.36 комментариев
Сальдо: ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Очакове Николаевской области
По его словам, нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очакове Николаевской области, потери противника составили около 20 боевиков, передает РИА «Новости».
Ранее российские военные поразили самоходную установку зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Соколовки Николаевской области.
Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны
Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.
«Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем, – отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. – Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться».
По словам Путина, Россия в отношениях с Западом, следуя известному древнему принципу, «готовится к войне», но желает мира.
«Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», – передает ТАСС слова Путина.
Глава российского государства обратил внимание, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совсем другая война». «Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» – обратил внимание президент России.
Бастрыкин поручил завести дело после новостей о том, что группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих в Петербурге и выкладывает видео с этим в Сети, сообщается в Telegram-канале СК России.
Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Депутат Верховной рады Костенко: ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю до конца года
Как указал Костенко в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, выход ВСУ к Азовскому морю до конца года маловероятен. По его словам, у Киева недостаточно средств для достижения поставленных перед контрнаступлением целей. Он подчеркнул, что для наступления Киеву нужно было бы иметь как минимум равные силы по всем видам вооружений, а на данный момент на Украине их гораздо меньше, передает ТАСС.
Костенко отметил, что сейчас Украине не хватает ракет большой дальности, поддержки с воздуха, артиллерии и реактивных систем залпового огня. По его мнению, чаще всего техника является устаревшей и не позволяет украинской армии добиться желаемых успехов. Секретарь комитета Верховной рады рассказал, что сегодня Киев получил около 60 танков Leopard и 12 Challenger, но Leopard 1 является танком 1960-х годов, который легко уничтожить. Если Украина не получит более качественное оружие, то тогда потребуется численное превосходство, пояснил он.
Костенко заявил, что с помощью доставленной техники ВСУ не смогли укомплектовать даже все бригады, которые предназначались для контрнаступления. «С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию», – указал он, добавив, что «не питает больших надежд и на коалицию по поставкам истребителей».
Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.
В пятницу украинский лидер Владимир Зеленский попросил у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».
Если израильские «преступления в секторе Газа» не прекратятся, то «завтра будет поздно», такое послание Тегеран передал Иерусалиму, сказал Абдоллахиян в интервью Al Jazeera, передает ТАСС.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС.
Al-Mashhad: Не менее восьми украинских наемников убиты в перестрелке с военными Судана в Хартуме
Как сообщает Al-Mashhad Al-Yemeni, вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа, передает РИА «Новости».
По данным суданского портала Soukukkaz, поддержка украинцами действий Израиля спровоцировала военных Судана, спор перерос в прямое вооруженное столкновение и закончился гибелью восьми украинских и десяти суданских военнослужащих.
Как отмечает Al-Mashhad Al-Yemeni, данный инцидент подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман (Республика Судан).
Ранее стало известно, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве.
В соцсетях ранее опубликовали видео, где житель Караганды призывал к действиям против русских и презрительно высказывался против христианской веры, сообщает «Казинформ».
Назначены соответствующие экспертизы, мужчину поместили в изолятор временного содержания. Подозреваемому грозит от двух до семи лет лишения свободы.
«Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто не писал и никто никогда ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», – приводятся слова президента на сайте Кремля.
В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. «Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», – пояснил он.
Колониальные страны, как отметил глава государства, всегда считали себя «людьми первого сорта». «Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта», – отметил российский лидер.
«Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах – значит, что другие все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», – заключил Путин.
Москва заявляла ранее, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах», является самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право.
Галант подчеркнул, что «это будет мощная, смертоносная и точная война. По его словам, эта война изменит ситуацию навсегда, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.
Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия уничтожит все тоннели ХАМАС в секторе Газа и всех боевиков движения.
Напомним, в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС.
Exit poll: Оппозиция в Польше суммарно набирает более 50% на выборах парламента
По данным опроса, правящая партия Польши – право-популистская «Право и справедливость» лидирует на выборах с результатом 36,8%, а ее ближайший преследователь оппозиционная праволиберальная «Гражданская коалиция» набрала 31,6% голосов избирателей, передает РИА «Новости».
Так, несмотря на лидерство PiS, коалиция либеральной партии «Гражданская коалиция» и блоком «Третий путь» дает оппозиции большинство в парламенте.
Известно, что лидер оппозиции Дональд Туск уже поздравил однопартийцев с победой.
Центристский блок «Третий путь» предварительно расположился на третьем месте с 13% голосов избирателей, «Левые» набрали 8,6% голосов, а коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» получила 6,2% голосов.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как могут измениться отношения Москвы и Варшавы в случае, если антироссийски настроенная партия «Право и справедливость» потеряет возможность сформировать правительство.
Экс-глава Роснано Чубайс занялся развозом гуманитарной помощи пострадавшим от атак ХАМАС
В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии, на которых видно, как находящийся рядом с автомобилем Чубайс перебирает коробки с вещами.
По словам Венедиктова, экс-главе Роснано помогает его супруга.
Ранее стало известно, что экс-глава Роснано вернулся в Израиль после краткосрочного рабочего визита в Дубай.
США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».
Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.
По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.
Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.
Как пишет АзерТАдж, Алиев выступал на церемонии, передает ТАСС.
Отмечается, что в административном здании в центре Ханкенди установлен государственный герб Азербайджана, сообщает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как Алиев переделает Карабах.
1 октября члены миссии ООН прибыли в Карабах впервые за 30 лет. Позже Алиев сообщил о планах миссии ООН посетить Нагорный Карабах вновь в ближайшее время.
Минобороны: Российские военные пресекли разведку беспилотника США у границы России в Черном море
Как указали в ведомстве, 15 октября российскими РЛС над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель, передает РИА «Новости».
В пресс-службе подчеркнули, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Отмечается, что экипаж истребителя России идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Howk ВВС США.
В министерстве добавили, что «при приближении истребителя России иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от российской госграницы. В Минобороны уточнили, что российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы не допущено.
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
Ранее российские истребители пресекли разведку двух беспилотников США в районе Крымского полуострова.
Глава МИД Венгрии Сийярто: «Агентами Кремля» могут назвать политиков с отличающимся от мейнстрима мнением
Как указал Сийярто, если мнение политика на 110% не совпадает с «либеральным мейнстримом», то он на него сразу же смотрят как на «путиниста», «российского шпиона» или «кремлевского пропагандиста». Поэтому, по его словам, в ЕС стало невозможно рационально обсуждать важные, стратегические вопросы или проблемы, которые связаны с долгосрочным влиянием на будущее Европы, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Будапешт уверен в том, что нужно честно оценивать, какое влияние окажет вступление Украины в ЕС на объединение. «Было бы замечательно, если бы в Европейском союзе хоть что-нибудь обсуждали рационально и прагматично. К сожалению, сейчас это нереально», – уточнил Сийярто.
Министр отметил, что в ЕС было сложно вести «рациональный, здравый и уважительный диалог по важным вопросам» еще до конфликта на Украине, но после обострения ситуации в феврале прошлого года «это стало совсем невозможным, потому что все дебаты оказываются под влиянием идеологии, догматизма».
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не одобрит начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не решит вопрос закарпатских венгров.