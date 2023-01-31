В повестках на Украине появились данные об ответственности за неявку

В украинских повестках появилось поле, сообщающее об ответственности за неявку без уважительных причин, сообщают украинские СМИ.

В новых повестках есть графа, в которой указывается, что ответственность наступает в случае неявки в территориальный центр без уважительных причин в соответствии с требованиями закона, передает ТАСС со ссылкой на «Страна.ua».

До этого сообщалось лишь об административной ответственности, но не указывалось, когда она наступает. Увеличилось и число документов, которые нужно взять с собой при посещении центра комплектования. Вместе с паспортом и военным билетом нужно принести идентификационный номер.

В конце января украинские пограничники на границе с Венгрией задержали трех уклонистов. Один из них прикидывался женщиной.