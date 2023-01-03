В Польше назвали поставляемое ВСУ вооружение металлоломом и рухлядью

СМИ: Запад поставляет ВСУ металлолом и рухлядь вместо нового вооружения

Страны Запада отправляет Киеву устаревшее вооружение, чтобы обновить свой собственный арсенал, написал в своей статье обозреватель Niezalezny Dziennik Polityczny Яцек Тохман.

В материале Niezalezny Dziennik Polityczny отмечается, что Запад непрерывным потоком передает Украине военную помощь, но большая часть вооружения находится в плохом техническом состоянии. «Прямо говоря, это просто металлолом и рухлядь, что подтверждают сами военнослужащие ВСУ», – пишет Тохман.

Он объяснил плохое состояние вооружение тем, что техника передается со старых военных складов, пишет РИА «Новости».

Эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), как указал Тохман, также подтвердили, что большая часть оружия с Запада поступает на Украину из старых военных резервов, сделав это для того, чтобы освободить склады и пополнить их новым вооружением.

Обозреватель отмечает, что такое положение вещей выгодно в том числе и американским военным концернам. Так, Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman уже заключают контракты на пополнение арсеналов не только США, но и их союзников по Альянсу.

Ранее Минобороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину, сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.

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