Украинский режиссер рассказал о причинах переезда в Россию после 2014 года

Украинский режиссер Ячменев рассказал о причинах переезда в Россию после 2014 года

Героем первой истории проекта «Украина – это мы» стал украинский режиссер-постановщик Тимофей Ячменев, переехавший в Россию 6 лет назад. Он рассказал обо всей дикости, которая происходила на Украине, отметив, что только после переезда в Москву, он по-настоящему начал жить.

Фрагмент проекта «Украина – это мы» опубликован в Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко.

Ячменев отметил, что после событий 2014 года на Украине стало понятно, что жить там не будет никакой возможности. Также, по его словам, в то время у него дома проходили обыски.

Он рассказал о введении военного налога, где каждый человек со своей зарплаты спонсировал «убийства своих бывших соотечественников». «Я для себя решил, что пора, пора уезжать, потому что я не хочу участвовать в убийстве тех людей, которых я, собственно, ни в чем не обвиняю», – добавил он.

По словам Ячменева, когда он жил на Украине, он хотел стать волонтером, но не мог, поскольку «там не было волонтеров, которые помогают ДНР и ЛНР». Он уточнил, что после того как Мариуполь освободили, он закупил на свою зарплату педагога еду и поехал туда с гуманитарной миссией.

«Это не героизм. Это просто так должен поступать каждый, как мне кажется», – подчеркнул он.

Ячменев рассказал, что после переезда в Россию он по-настоящему зажил. «Вот оттуда началась моя молодость, мои самые лучшие дни, самые лучшие года и все самое интересное произошло здесь, и, знаете, за шесть лет, взяли и компенсировали мне все 20», – уточнил он.

«После переезда в Россию Тимофей может быть самим собой, не опасаясь того, как расценят его действия, говорить, что думает, заниматься творчеством. Даже свой дипломный проект в ГИТИСе герой нашего проекта поставил на украинском языке, не опасаясь злобы или непонимания», – резюмировал Осташко.

Ранее президент России Владимир Путин расширил упрощенное получение гражданства России на всех жителей Украины. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что на упрощенное получение гражданства могут претендовать «граждане Украины, ДНР и ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной республики, Луганской народной республики или Украины».