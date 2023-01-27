В Венгрии решили наложить вето на санкции ЕС против российской ядерной энергетики

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27 января, пятница  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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Почему экономисты ждут мировой кризис именно в 2023 году

США, ЕС и Китай всеми силами борются за экономический рост Геодакян Артем/ТАСС
О рецессии в мировой экономике говорят уже не первый год. И вот в 2023 году она может наконец случиться. Предпосылки для этого копились уже не один год. США, Евросоюз и Китай – три основные точки, откуда может прийти беда.  Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Мир начал признавать НАТО стороной конфликта на Украине

В ООН поставки танков Киеву назвали шагом не в ту сторону Keystone Press Agency/Global Look Press
В ООН на высоком уровне раскритиковали решение стран НАТО передать Украине танки. Более того, поставки наступательного вооружения расценены как противоречащие Уставу ООН. Почему представители всемирной организации впервые высказали альтернативную Западу точку зрения? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Ссориться со всем коллективным Западом никакой Эрдоган не станет – тем более ради России. А Швеция – часть ядра этого коллективного Запада. Поэтому никаких иллюзий по поводу того, что турки остановят шведов на пути в НАТО, питать не стоит. Подробности...

Каким будет новый мир

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
И Западу не стоит надеяться, что гипотетическое ослабление России позволит ему избежать негативного развития событий. Или хотя бы отсрочить, как отсрочил его распад СССР и СЭВ, освободивший для Запада рынки и давший ему дешевое сырье. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Уехали не только предатели

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Чем раньше мы откажемся уже от своих стереотипов в отношении нерусофобской части эмиграции, тем лучше сможем выстроить с ней работу. Например, Китай эту работу со своей диаспорой выстроил, и она приносит ощутимые плоды. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

Жизнь после Украины. Взгляд США

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Высокоточными ударами сорваны перевозки вооружений и боеприпасов НАТО в районы боевых действий на Украине
    Эксперты допустили расширение зоны СВО ВС России закрепились на окраине Угледара Киев: Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy На посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооруженное нападение
    Ростех назвал разговоры о «снарядном голоде» в ВС России полной ерундой Появилось видео уничтожения украинских С-300 в Харьковской области Шольц напомнил об ответственности Германии за Холокост Украинскую телеведущую Ефросинину поместили в список террористов в России
    Песков: Обсуждений переименования Волгограда в Сталинград не ведется Politico: США отдадут Киеву модель танков Abrams без секретной брони Украинские военные прибыли в Германию для обучения работе с БМП Marder Посол Украины призвал запретить отцу Джоковича появляться на Australian Open

    Главная тема


    Мир начал признавать НАТО стороной конфликта на Украине

    спецоперация на Украине


    Военный эксперт объяснил опасения России вокруг поставок урановых снарядов для ВСУ

    реальные цели


    В Совфеде отреагировали на слова Нуланд о «победе» Украины

    резонансное высказывание


    Берлин пояснил заявление Бербок о «войне с Россией»

    Видео

    три источника беды


    Почему экономисты ждут мировой кризис именно в 2023 году

    спрос на оружие


    Утилизация западных вооружений на Украине озолотит ВПК США

    спецоперация на украине


    Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге

    необъявленная война


    Германия призналась в войне Европы против России

    азартная игра


    Украинская мобилизация потребовала особых изобретений и хитростей

    паневропейская идентичность


    Дмитрий Винник: Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

    вождь и племя


    Тимофей Бордачёв: Коллективный Запад – это иллюзия

    замороженные госактивы


    Геворг Мирзаян: Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

    на ваш взгляд


    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?

    В Венгрии решили наложить вето на санкции ЕС против российской ядерной энергетики

    Премьер Венгрии Орбан отказался поддержать санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики

    27 января 2023, 14:05

    Текст: Вера Басилая

    Венгерское правительство наложит вето, если Евросоюз попытается ввести ограничения против российской ядерной энергетики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер Венгрии пояснил, что в Брюсселе разрабатываются планы новых санкций, на повестке дня – ядерная энергетика, по этому поводу «ожидается большая битва». По словам Орбана, венгерское правительство наложит вето», если ЕС попытается ввести ограничения против российской ядерной энергетики, передает ТАСС.

    Обран заявил, что санкции Евросоюза против России приносят ущерб венгерской экономике: потери страны составят по итогам 2022 года около 10 млрд евро.

    По его словам, сумма ущерба составляет совокупный личный подоходный налог, который платят все граждане Венгрии». Орбан подтвердил, что его правительство по-прежнему выступает за пересмотр санкционной политики ЕС.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции Евросоюза, которые будут ограничивать сотрудничество с Россией в ядерной области.

    Напомним, Россия и Венгрия пришли к соглашению ускорить инвестиции в сооружение второй очереди АЭС «Пакш».

    Стало известно о желании ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной
    EurActiv сообщил о желании ЕС пересмотреть вредную для Европы либерализацию торговли с Украиной
    		    25 января 2023, 06:44
    Фото: Artur Widak/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Еврокомиссия приступила к изучению возможности пересмотреть либерализацию торговли с Украиной, поскольку сейчас договоренности вредят европейским фермерам, сообщают СМИ.

    Члены ЕС жалуются, что из-за украинских товаров фермеры в Европе оказались в невыгодном положении. Пересмотреть либерализацию торговли могут в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на EurActiv.

    ЕК «обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт», передает РИА «Новости».

    Напомним, временный режим либерализации установили в 2022 году до июня 2023 года. В соответствии с ним на ряд товаров с Украины действуют нулевые таможенные ставки. Кроме того, соглашение приостанавливает систему входных цен и тарифных квот. Предполагается, что даже после завершения срока действия договоренностей антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c Украины.

    Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи во Львове с Владимиром Зеленским, в Киеве надеются, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в 2023 году. Летом Украине был предоставлен статус страны – кандидата на вступление в ЕС, но ей отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению.

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    Польша захотела получить от ЕС компенсацию за танки для Украины
    Моравецкий сообщил о намерении Польши потребовать от ЕС компенсировать Варшаве стоимость танков для Украины
    		    24 января 2023, 22:18
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Антон Антонов

    Польша собирается потребовать от ЕС возместить стоимость танков, которые Варшава хочет передать Киеву, сообщил глава правительства страны Матеуш Моравецкий.

    Моравецкий сообщил, что его страна «обратится, конечно, за компенсацией». В таком требовании премьер-министр видит «очередную проверку доброй воли» ЕС. Моравецкий выразил уверенность, что ЕС должен компенсировать Польше стоимости танков. Глава правительства надеется, что «так и случится», передает РИА «Новости».

    Напомним, Польша официально попросила Германию разрешить передать Украине танки Leopard немецкого производства. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заверил, что Берлин не станет препятствовать поставкам.

    Хотя в самом Берлине пытаются оттянуть момент поставок Украине тяжелых танков, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не будет блокировать решение Польши, если та отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии.

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    Лавров призвал страны ЕС определиться со своим будущим
    Глава МИД РФ Лавров призвал страны ЕС определиться со своим будущим
    		    27 января 2023, 04:31
    Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Страны Евросоюза должны определиться, какое будущее они замышляют для себя самих, Россия им ничем помочь не может, но и мешать не будет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Эритреи Османом Мохаммадом.

    Глава МИД РФ отметил, что сейчас вообще очень трудно понять, что же является политикой Европейского союза, особенно после того, как несколько дней назад они подписали декларацию о полном взаимодействии с НАТО. Лавров призвал страны ЕС определиться, какое будущее они замышляют для себя самих, отметив, что Россия им ничем помочь не может, но и мешать не будет, передает ТАСС.

    Напомним, в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала европейцев срочно «очнуться от летаргического сна» и осознать, что бенефициаром прошлых мировых войн становились Соединенные Штаты. Она призвала Европу «не наступать на одни и те же грабли» в третий раз. Дипломат подчеркнула, что США втягивают Европу в большую войну, поскольку у Вашингтона не осталось других средств для поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире.

    Коментарии (14)
    Володин объяснил невозможность сотрудничества со странами Прибалтики
    Володин: Сотрудничество со странами Прибалтики невозможно из-за утраты ими суверенитета

    25 января 2023, 09:05

    Текст: Антон Никитин

    Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией следовало принять давно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в заметке под заголовком «Что мертво, умереть не может».

    В своем Telegram-канале Володин пишет, что сотрудничество со странами Прибалтики невозможно, поскольку они утратили самостоятельность, хотя уже на протяжении 30 лет утверждают, будто бы строят независимые государства. На деле же все решения за них принимаются в Вашингтоне и Брюсселе, подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

    По его словам, интересы людей в этих странах игнорируются, а население сократилось в среднем на четверть (в Латвии – на 30,5%, в Литве – на 28,4%, в Эстонии – на 15,4%). На самом деле в Прибалтике, отметил Володин, проживает только треть граждан, большинство же находится на заработках в европейских государствах. Кроме того, у этих стран худшие в ЕС экономические показатели.

    Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, это русофобия, подчеркнул Володин. Представители местного руководства соревнуются, кто более жестко выступит против России, отметил он.

    Володин также указал, что в государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека. В частности, там запрещают говорить на родном языке, ущемляют национальные меньшинства, преследуют независимых журналистов и правозащитников.

    «Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности», – написал Володин, добавив, что «мертвое не может умереть дважды».

    Напомним, Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией. В знак солидарности с Таллином на такой же шаг в отношениях с Россией пошла Рига.

    Газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведет дипломатическое противостояние России и Прибалтики. 

    Коментарии (26)
    Боррель: Россия может уничтожить любой спутник в космосе
    Боррель заявил, что Россия может уничтожить любой спутник в космосе
    		    24 января 2023, 16:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что Россия может представлять угрозу в космосе, так как вполне способна дезориентировать и уничтожить спутники противоспутниковым оружием.

    Он напомнил, что в ноябре 2021 года Москва провела испытания антиспутникового оружия. Боррель заявил, что таким «безответственным действием» российские власти продемонстрировали миру, что могут поставить любой спутник под угрозу уничтожения, передает РИА «Новости».

    По словам представителя ЕС, на орбите находятся порядка 5,5 тыс. спутников, 10% из которых имеют военное назначение. «Они предоставляют важнейшую информацию для нашей безопасности и обороны», – заявил Боррель.

    Верховный представитель ЕС отметил, что ситуация может обостриться и из-за того, что спутниковая информация помогает Киеву «поддерживать связь внутри страны и с партнерами за рубежом». Боррель предположил, что исходящая опасность может вызвать серьезные стратегические вопросы в зоне военных действий на Украине.

    В заключение Боррель заверил, что в марте ЕС представит проект стратегии по укреплению безопасности и обороны в космическом пространстве.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разъясняла, как политические разногласия в мире добрались до космоса.

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    В ЕС придумали способ присвоить российские активы для нужд Киева
    Bloomberg: В ЕС заявили о «законных основаниях» для присвоения части активов ЦБ России

    27 января 2023, 08:54

    Текст: Александра Юдина

    Юристы Евросоюза заявили, что нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов Банка России для интересов Украины, пишет Bloomberg.

    Согласно информации источников, такой план можно осуществить в случае, если российские активы не экспроприируют – сумму заимствования и проценты в определенный момент необходимо будет вернуть России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    При этом агентство уточняет, что законных оснований для ареста российского имущества не найдено. В связи с чем в Брюсселе решили для начала эти активы объединить для извлечения прибыли. А после – передать Украине.

    Кроме того, состоялось обсуждение плана с послами стран Европы, где юристы озвучили риски: в неподходящий момент все может пойти не по плану и вместо прибыли, страны получат лишь убытки, а компенсацию придется возмещать за счет ЕС или стран-участниц.

    Ранее руководитель рабочей группы минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о конфискации российских активов незаконно с точки зрения международного права и приведет к последствиям для всех поддержавших эту инициативу стран.

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    Коментарии (17)
    Эксперт объяснил план ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной
    Экономист Лизан: Фермеры из ЕС оказались для Брюсселя приоритетнее украинцев
    		    25 января 2023, 12:56
    Фото: The Presidential Office of Ukraine/
    Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Евросоюз обеспокоился защитой интересов своего внутреннего рынка, который несет ущерб из-за допуска на него украинских товаров, поэтому в ЕС пересматривают условия торговли с Киевом. Интересы Украины в этом вопросе волнуют их меньше всего. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Иван Лизан, комментируя планы Брюсселя пересмотреть либерализацию торговли с Украиной.

    «Это решение вызвано осознанием того, что оно не соответствует интересам европейских производителей. При этом для Киева торговля с ЕС и раньше была не очень выгодной, поскольку Брюссель навязал Украине удобные для себя правила торговли и квоты. Теперь эта проблема усугубится еще больше», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан. 

    «В Евросоюзе очень жесткие правила стандартизации и сертификации продукции. Это, а также вопросы безопасности и качества товаров, используются Брюсселем как инструмент защиты своего внутреннего рынка», – отметил собеседник.

    «Поэтому была придумана хитрая схема, когда Украина поставляла на Запад сырье, а обратно шли готовые продукты. Кроме того, любые попытки Киева защитить свой внутренний рынок заканчивались одинаково – им этого не позволяли», – добавил он.

    «Очевидно, что Украина никак не может повлиять на решение ЕС об отмене преференций. Я не уверен, что в Киеве еще остались люди, понимающие ущербность такой торговли. Украина абсолютно зависима от внешней помощи, от западного оружия, поэтому она будут все терпеть», – полагает Лизан.

    «Кроме того, стоит вспомнить и другие моменты в подходах украинских властей к экономическим аспектам сотрудничества с Евросоюзом. В рамках соглашения об Ассоциации с ЕС Украина на протяжении многих лет тратила квоты по годовому экспорту в течении января. Это очень ярко характеризует абсолютно недальновидную политику руководства страны, которому наплевать на Украину», – акцентировал экономист.

    «Все это пытались выдать за работу «зоны свободной торговли с ЕС», хотя торговля по квотам априори не может быть свободной. Те, кто в украинской власти принимает подобные решения – это прямые агенты Запада и «грантоеды», беспокоящиеся только о наполнении своих собственных карманов», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о желании ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной. Как отмечают европейские СМИ, члены ЕС жалуются, что из-за украинских товаров фермеры в Европе оказались в невыгодном положении.

    Напомним, временный режим либерализации установили в 2022 году до июня 2023 года. В соответствии с ним на ряд товаров с Украины действуют нулевые таможенные ставки. Кроме того, соглашение приостанавливает систему входных цен и тарифных квот. Предполагается, что даже после завершения срока действия договоренностей антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c Украины.

    Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи во Львове с Владимиром Зеленским, в Киеве надеются, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в 2023 году. Летом Украине был предоставлен статус страны – кандидата на вступление в ЕС, но ей отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Захарова призвала ЕС очнуться «от летаргического сна» и увидеть бенефициара мировых войн

    25 января 2023, 14:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейцам следует «очнуться от летаргического сна» и осознать, что бенефициаром прошлых мировых войн становились США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале привела цитату вице-премьера и главы итальянского МИД Антонио Таяни, который указал на отсутствие внешней и оборонной политики Европы, и ее зависимость от американцев.

    Таяни указал, что даже ФРГ не может позволить себе выбрать позицию. По его мнению, ЕС нужно сделать так, чтобы украинский конфликт не расширялся.

    Захарова, комментируя высказывание, подчеркнула, что США втягивают Европу «в большую войну», поскольку у Вашингтона не осталось средств для поддержания темпов роста экономики, кроме создания очагов напряженности в мире.

    «Зеленая бумага с водяными знаками обеспечена только одним – наличием печатного станка и чернил», – отметила она.

    Представитель ведомства призвала Европу «срочно очнуться от своего летаргического сна» и вспомнить, что главные выгоды от Первой мировой войны и от Второй мировой войны получили именно США.

    «Пока весь мир лежал в руинах, Вашингтон создавал на пепелище Pax Americana», – добавила дипломат.

    Она призвала Европу «не наступать на одни и те же грабли» в третий раз.

    Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указывал, что мир вплотную подобрался к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии Вашингтона.

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    В МИД Венгрии назвали «жесткой» мобилизацию в ВСУ закарпатских венгров
    В МИД Венгрии заявили о «жесткой» мобилизации закарпатских венгров в ВСУ

    26 января 2023, 18:05

    Текст: Кристина Цыцура

    Закарпатских венгров «жестким образом» мобилизуют в украинскую армию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, ранее появились кадры жесткой мобилизации граждан, которые позже погибают на фронте, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Сийярто.

    Он подчеркнул, что это является еще одной причиной, почему Венгрия настаивает на необходимости начать мирные переговоры.

    Ранее СМИ Венгрии заявили, что в Закарпатье, где проживает много венгров, проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Родным погибших запрещают искать родственников в соцсетях и рассказывать об их гибели.

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    Лавров обвинил Запад в стремлении сделать Африку колонией
    Глава МИД РФ Лавров обвинил Запад в стремлении восстановить колониальную зависимость Африки для эксплуатации континента
    		    27 января 2023, 06:30
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Страны Запада предъявляют африканским странам требования не сотрудничать с Россией, так как стремятся восстановить колониальную зависимость Африки для дальнейшей эксплуатации континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Глава МИД РФ по итогам визита в Эритрею отметил, что в Африке регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с Россией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой Запад понимает восстановление колониальной зависимости в новом виде, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что африканский континент обладает колоссальным потенциалом экономического развития, это богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад хочет сохранить эксплуататорскую политику по отношению к Африке.

    Глава российского внешнеполитического ведомства также обвинил западные СМИ в искаженном освещении его поездки по странам Африки – ЮАР, Эсватини, Анголы и Эритреи.

    Ранее эксперт-африканист Александр Зданевич в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал главные дипломатические задачи России в Африке.

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    В США узнали о планах ЕС расширить санкции против Белоруссии
    Bloomberg: Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии

    27 января 2023, 00:35

    Текст: Антон Никитин

    Евросоюз обсуждает возможность введения новых санкций против Белоруссии, сообщило Bloomberg.

    В публикации со ссылкой на соответствующие документы утверждается, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии будут соответствовать введенным ранее рестрикциям против России. Как ожидается, под запретом окажется экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Помимо этого, предполагается, что санкции коснутся энергетического и авиационного секторов, угля, золота, нефти, стали, инвестиций и предметов роскоши. При этом законодательство ЕС позволит преследовать любого, кто будет помогать обойти санкции, введенные против белорусских физических и юридических лиц. Как утверждается, исключения будут сделаны для лекарственных средств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Для утверждения предлагаемых мер потребуется поддержка всех стран ЕС, передает ТАСС.

    Напомним, в декабре минувшего года президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению недружественных стран.

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    Лидеры США и стран Европы заявили о продолжении военной поддержки Киева

    25 января 2023, 20:48

    Текст: Кристина Цыцура

    Канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры США, Франции, Британии и Италии договорились продолжать поддерживать Украину, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    По его словам, в центре внимания была безопасность Украины, передает ТАСС.

    «Канцлер Германии Олаф Шольц в среду днем провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Все лидеры приветствовали тесную координацию военных поставок и обсудили совместные международные действия различного спектра в поддержке Украины», – отметил Хебештрайт. 

    Ранее кабмин Германии подтвердил отправку Киеву танков Leopard 2 и пообещал разрешить другим странам реэкспорт. После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 31 штуки. Позднее это подтвердил и сам Байден. 

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    ЕС изучает ограничение цены на дизель из России
    ЕС решил ввести потолок цен на дизельное топливо из России на уровне 100 за баррель

    26 января 2023, 18:46

    Текст: Вера Басилая

    Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность ограничения цены на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель, сообщило Bloomberg.

    По данным агентства, в Евросоюзе задумались ввести ограничения цены на российское дизельное топливо до 100 долларов за баррель, передает ТАСС.

    В то же время, по сведениям агентства, изучается возможность ввести ограничения при покупке нефтепродуктов, например мазута, торгующихся со скидкой, на уровне 45 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ЕС и G7 хотят ввести потолок цен на российский экспорт в третьи страны, но уровень цен варьируется и является нестабильным.

    Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен.

    Вместе с тем, глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется запрет на топливо для Европы из России.

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    МИД: Попытки ЕС закрепиться в Армении лишь обострят ситуацию
    МИД: Попытки ЕС закрепиться в Армении могут навредить национальным интересам армян и азербайджанцев

    26 января 2023, 16:57

    Текст: Вера Басилая

    Попытки Европейского союза любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев, обострит существующие противоречия и привнесет в регион геополитическое противостояние, сообщили в МИД России.

    В дипведомстве заявили, что попытки ЕС потеснить посредничество России в Армении нанесет ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона.

    «Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    В дипведомстве подчеркнули, что РФ не видит никакой «добавленной стоимости» в том, что «эксперты» ЕС будут приглядывать за событиями на армяно-азербайджанской границе. Также в МИД указали, что Брюссель не согласовал условия работы своей миссии с Азербайджаном, а значит не заинтересован в мире в Закавказье.

    Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали гражданскую миссию на армянской территории для «содействия урегулированию на Кавказе».

    До этого МИД России заявил, что у Запада наблюдается настойчивое желание вклиниться в форматы взаимодействия Москвы между Баку и Ереваном. Евросоюз и США так планируют выдавить Россию из Закавказья.

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    В ЕП призвали ввести в Евросоюзе военную экономику
    Председатель Европейской народной партии Вебер призвал ввести в Евросоюзе военную экономику

    26 января 2023, 14:09

    Текст: Александра Юдина

    Странам ЕС в связи с конфликтом на Украине стоит ввести «своего рода военную экономику», заявил медиагруппе Funke немецкий политик и председатель ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер.

    По словам политика, такое положение в Европе необходимо из-за истощения в оружии и боеприпасах, что сказывается на способности обеспечивать стабильность и безопасность своих стран, передает РИА «Новости».

    Вебер отметил, что пришло время продумать новые ходы для наращивания странами ЕС мощности по производству оружия и боеприпасов.

    Касательно прошедших переговоров между лидерами Германии и Франции, Вебер заявил, что разочарован, так как по итогу не услышал «ничего конкретного». По мнению политика, канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Франции Эммануэль Макрон «пока не могут ответить на исторические вызовы», как когда-то сделали канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль.

    «Они попали в ловушку управления повседневной жизнью. Макрон занят пенсионной реформой, Шольц – коалицией «светофор». Это провал, который надолго ослабляет Европу», – заключил Вебер.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что Прибалтика начала «выколачивать» деньги из Евросоюза, приведя в пример Литву, которая стала первым членом ЕС, начавшим переговоры по изъятию доходов у тех государств, которые поделились с ними электроэнергией в самое сложное время. 

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