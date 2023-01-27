Politico: США отдадут Киеву модель танков Abrams без секретной брони

Politico: США отдадут Киеву современную модель танков Abrams, но без секретной брони

Соединенные Штаты планируют предоставить Киеву танки Abrams современной модификации M1A2, которые оснащены более сложной оптикой и системой управления, причем танки будут без секретной брони, в составе которой должен быть обедненный уран, пишут СМИ по ссылкой на источники.

Издание утверждает, что предназначенный Киеву от США 31 танк не будет включать в себя секретную «смесь» брони. Танк внешне похож на A1, он оснащен боевым модулем с улучшенной оптикой для наведения и тепловизором, позволяющим управляющему самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях. При этом отмечается, что танки Abrams версии A2 могут без проблем обмениваться информацией и быстро определять позиции противника, передает «Коммерсант» со ссылкой на Politico.

Издание указывает, что США не могут отправить танки с защитной броней из-за запрета американских властей. Однако другим иностранным покупателям Белый дом может поставить танки с особой броней.

Как отмечает информационное агентство, остается открытым вопрос сроков поставки танков Киеву, так как они собираются в одном месте, на госзаводе General Dynamics в штате Огайо, на котором висит крупный заказ на новые танки для Тайваня и Польши.

Уточняется, что Польша рассчитывает получить 250 танков A2 с 2025 года. Они нужны Польше для замены 250 переданных Киеву в 2022 году советских танков Т-72. А Тайвань закупил у США 108 танков M1A2 еще в 2019 году. Как подчеркивает издание, первые машины прибудут в Тайвань в 2024 году.

Источники Politico утверждают, что завод не будет больше строить M1 с нуля, однако он располагает рядом «шаблонов» M1 (танки без костяка).

При этом издание отмечает, что General Dynamics планирует модифицировать эти боевые машины при помощи усовершенствованных технологий в случае поступления новых заказов.

Так, Politico резюмировало, что обещанные Киеву танки приедут только спустя несоклько месяцев или лет.

На этой неделе лидеры ФРГ и США Олаф Шольц и Джо Байден объявили о решении поставить самые современные танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams.

К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.

В ООН поставки танков Киеву назвали шагом не в ту сторону.

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