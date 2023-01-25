Мэра и депутата города в Одесской области заподозрили во взяточничестве

Мэра и депутата города в Одесской области задержали за взятку

Глава и депутат одного из городов в Одесской области заподозрены в получении взятки за передачу в аренду участка земли, сообщила специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины.

Сообщается, что депутат получил часть взятки в размере 50 тыс. долларов за передачу в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около двух с половиной гектаров, передает РИА «Новости».

В прокуратуре уточнили, что общая сумма взятки составляла 100 тыс. долларов. Чиновники были задержаны после получения части оговоренных средств. Имена задержанных не называются.

Их имена и город не уточняются.

Между тем ранее в среду украинские СМИ сообщали о задержании мэра города Рени в Одесской области Игоря Плехова, его везут в Киев.