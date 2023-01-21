|
|
Неопознанный летательный аппарат заметили над Украиной
Flightradar заметил неопознанный летательный аппарат над югом Украины
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В небе над югом Украины находился неопознанный летательный аппарат, который поднялся в воздух в Николаевской области, свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.
Около 15.30 мск аппарат из района населенного пункта Новый Буг направился в сторону Одесской области, пролетел у границы с Молдавией, проследовав до поселка Тузлы, повернул в сторону поселка Сарата и полетел над приграничным пространством, минуя Тирасполь. После этого аппарат оставался над украинской территорией у границы. Около 21.00 мск он был над Кировоградской областью.
Затем аппарат, совершавший полет со средней скоростью в 200 км/ч, перестал отслеживаться на Flightradar. Судя по данным Flightradar, аппарат передавал неверный код транспондера из-за неисправности или неправильного программирования, передает РИА «Новости».
Глава ЦРУ предупредил Киев о «вычисленных планах» России
Глава ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно приехал в Киев, чтобы предупредить президента Украины Владимира Зеленского о якобы «вычисленных планах» России, пишет Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
Отмечается, что Зеленский и сотрудники украинской разведки обсуждали, насколько продолжительно Киев может рассчитывать на помощь США и других стран Запада. Киевский режим заверили, что поддержка со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля-августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
При этом издание добавляет, что сам Киев не настолько уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.
Ранее киевский политолог рассказал о противоречиях в силовых структурах Украины, где Главное управление разведки Украины ориентируется на британскую MI6, а СБУ – на ЦРУ.
Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском
Украинские военные понесли серьезные потери у Артемовска, говорится в секретном докладе Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге, пишут немецкие СМИ.
Под Артемовском украинские силы несут «огромные потери», в докладе БНД шла речь о трехзначных числах за сутки, падение города повлияет на всю линию обороны Украины, поскольку это позволит России продвинуться еще дальше вглубь Донбасса, сообщил Spiegel, передает ТАСС.
БНД также сообщила, что Российская армия действовала под Артемовском «с беспощадной жестокостью».
Ранее Минобороны сообщило, что освобожден поселок Клещеевка в пригороде Артемовска и поселок Лобковое на Запорожском направлении.
На сторону России в Запорожской области перешли десятки солдат ВСУ
Рогов: На сторону России в Запорожской области за месяц перешли несколько десятков солдат ВСУ
На сторону России на Запорожском направлении с середины декабря 2022 года перешли как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), число подобных случаев резко увеличилось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что с середины декабря резко увеличилось число переходов на сторону России в Запорожской области. По имеющимся у него данным, речь идет как минимум о нескольких десятках случаев. Он уточнил, что на сторону России переходят солдаты местной теробороны, которых «силой заставили воевать». Председатель движения «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что факты перехода стали регулярным явлением на Запорожском направлении, передает ТАСС.
Рогов сообщил, что по отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям. При этом, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.
Накануне Рогов заявил об установлении контроля российскими войсками над рядом населенных пунктов в Запорожской области.
В Крыму пригрозили США ответом чрезвычайной жесткости
Сенатор Ковитиди: Атака на Крым вынудит Россию пойти на самый жесткий военный ответ
|
|
Пентагон подстрекает Украину к активным военным действиям в Крыму. Мы не раз говорили о том, что полуостров – неотъемлемая часть России. В случае атаки Запад рискует развязать крупномасштабную войну. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила сенатор Ольга Ковитиди. Ранее в Пентагоне заявили о праве Киева «провести операцию» в Крыму.
«Официальные лица Запада давно потеряли инстинкт самосохранения. Их цель – заработать на этой войне. Они не думают о простых жителях собственных государств. Именно поэтому мы должны пытаться выйти на контакт с населением этих стран, объяснить им, что столь дерзкая политика Вашингтона или Брюсселя может привести мир к катастрофе», – считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Позиция США по поводу того, что Украина может провести военную операцию в Крыму, дает Москве право на ответ чрезвычайной жесткости. Мы четко разъяснили нашу позицию: полуостров – часть Российской Федерации. Вопрос закрыт. Любые поползновения на территориальную и государственную принадлежность Крыма будут пресечены», – подчеркивает собеседник.
«Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх раскидывается очень громкими словами, не понимая, что за ними стоят жизни миллионов людей. Она, кажется, не осознает, к чему могут привести подобные призывы со стороны Вашингтона. Это печально и страшно, потому что глупость в очередной раз может создать историческую трагедию», – считает Ковитиди.
«Мы в России не хотим войны. Тем не менее США упорно пытаются ее приблизить, используя Украину в качестве тарана. Жители Крыма демократическим путем определили свое будущее – решили, в какой стране они хотят жить. Мы не можем подвести население полуострова», – акцентирует политик.
«Атака на Севастополь и Крым станет поводом для начала крупномасштабной войны, в которой могут пострадать в том числе и граждане многих европейских держав. Западным лидерам необходимо забыть про риторику «камикадзе» и прекратить подвигать Украину на столь необдуманные шаги», – резюмирует Ковитиди.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина вправе провести операцию в Крыму с целью возвращения контроля над полуостровом. При этом она подчеркнула, что США поддержат Киев в деле воссоединения страны любыми средствами.
Отвечая на вопрос о том, консультируется ли Украина Соединенными Штатами, Сингх сказала, что США не диктуют стране, как именно следует проводить операции. По ее словам, Киев самостоятельно принимает решения о проведении военных действий.
Напомним, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее назвал одобрение Штатами нанесения ударов Киевом по полуострову фактическим разрешением на проведение террористических актов на территории Российской Федерации.
Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Из рядов ВСУ в ЛНР за четыре дня выбыли 1,5 тыс. человек
Подполковник в отставке Марочко заявил, что ВСУ потеряли ранеными 1,5 тыс. человек за четыре дня
Украинское командование понесло потери в 1,5 тыс. человек ранеными за последние четыре дня боевых атак в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в украинские лечебные заведения с 16 по 20 января привезли 1,5 тыс. раненых бойцов. При этом Марочко сказал, что почти 70% раненых впоследствии умерли, передает РИА «Новости».
Подполковник добавил, что по данным украинских военных медиков, только каждый третий военный, получивший ранения, выживает.
Также Марочко рассказал, что большая часть раненых погибла из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, антисанитарии, кровопотери и нарушения логистики.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных.
Власти Запорожской области заявили об ослаблении группировки ВСУ на линии соприкосновения
|
|
Противник на Запорожском направлении ослаб, большое число группировок перебросили к Соледару и Артемовску. Кроме того, бойцы ВСУ все чаще переходят на сторону России, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель запорожского движения «Мы месте с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС России взяли под огневой контроль четыре населенных пункта в области.
«Мы долгое время готовились к обороне, но сейчас вся линия боевого соприкосновения в Запорожской области оживилась. Активно работает наша артиллерия. Нам удалось взять под полный огневой контроль четыре населенных пункта в пригороде Орехова», – рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Интенсивность обстрелов позиций противника рекордная. Только за последние сутки Минобороны Украины подтвердило более 200 наших ударов. Об этом свидетельствуют их внутренние сводки, которые нам удается перехватить. Позже они публикуются в СМИ», – продолжил собеседник.
Он добавил, что бои идут от границы Запорожской области с ДНР в сторону сел Ольговское, Малиновка, Чаривное, Белогорье вплоть до села Каменское. «Прогнозы – дело неблагодарное, но точно можно сказать, что ВСУ здесь ослабли. Кроме того, огромную часть подразделений перебросили в сторону Артемовска и Соледара», – пояснил он.
«Также мы отмечаем активизацию перехода на нашу сторону солдат ВСУ. Лично я это связываю с тем, что на Украине усилились репрессии в отношении теробороны. Они не хотят воевать против нас, и уж тем более им не близка идея смерти во имя Зеленского», – замечает Рогов.
«Однако тех, кто пытается бежать с поля боя, «встречают» заградотряды из запрещенного в России «Азова» и «Кракена». Мне известно о десяти подобных столкновениях за последний месяц. По меньшей мере семь человек были расстреляны, еще порядка 20 – ранены», – рассказал собеседник.
«Причем над беглецами издеваются, их пытают. Мы фиксировали случаи простреленных коленей, ножевых ранений и избиений. И единственный правильный вариант для солдат ВСУ – обратиться за спасением к России, что они и делают», – говорит эксперт.
«Желающие перейти на нашу сторону находят в Telegram чат-боты, пишут туда, а мы затем им помогаем. Бывают случаи, когда обращается всего один человек, а иногда и целая группа свыше десяти бойцов», – заключил Рогов.
Ранее стало известно о взятии под оперативный контроль четырех населенных пунктов в пригороде Орехова в Запорожской области. Также сообщалось о массовом переходе на сторону России солдат ВСУ. По отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям.
При этом, отмечал Владимир Рогов, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими трудностями придется столкнуться ВС России при освобождении города Запорожье.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Украины запретили демонтировать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области
Минкульт Украины приказал не трогать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области на западе страны
|
|
Министерство культуры Украины не разрешает демонтировать советский танк «Иосиф Сталин», установленный на въезде в город Дубно Ровненской области на западе Украины, он имеет историческую ценность, сообщил начальник городского управления ЖКХ Илья Онисько.
Чиновник в интервью газете «Ровно вечернее» заявил, что Минкульт Украины предупредил, что танк уникальной марки ИС-2 имеет историческую ценность, в случае сноса без разрешения комиссии, грозит уголовная ответственность, передает ТАСС.
Онисько заявил, что комиссия, дающая разрешение, до сих пор не может собраться, поэтому неизвестно, как предстоит действовать. Он подчеркнул, что танк находится в реестре памятников, находящихся под защитой государства, местным властям «предлагали провести просветительскую работу среди местных жителей, чтобы это объяснить».
Ранее стало известно, что власти города Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился Леонид Брежнев, не планируют обсуждать вопрос о демонтаже памятника генсеку ЦК КПСС, поскольку на демонтаж все равно нет денег.
В Дании пожалели об отправке гаубиц Caesar Украине
Аналитик Кристенсен: Отправка гаубиц Украине оставила Данию без важного элемента обороны
Передача Украине гаубиц Caesar лишила Данию важного элемента обороны, заявил старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.
По его словам, речь идет о передаче вооружения, которое составляет основу боевых возможностей армии страны и было ядром в начинающейся реконструкции датской армии, передает РИА «Новости».
Эксперт добавил, что Дания несколько лет ждала появления этой артиллерийской системы, которую планировалось включить в состав формирующейся бригады, а заменить отданные Киеву 19 гаубиц будет нечем, поскольку все другие страны также пытаются восполнить запасы отправленного на Украину вооружения.
Ранее Минобороны страны сообщило, что Дания передаст Киеву 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) французского производства Caesar.
Минобороны заявило об освобождении поселка Лобковое в Запорожской области
|
|
Успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа на Запорожском направлении освобожден поселок Лобковое. Возле Каменского Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и техникой ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Табаевки, Тимковки и Берестового Харьковской области. Ликвидировано порядка 30 военнослужащих, бронемашина и гаубицы Д-20 и Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ возле Макеевки и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Недалеко от Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих, две машины пехоты, четыре бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа на Донецком направлении освобожден пункт Клещеевка ДНР. Рядом со Звановкой ДНР уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ. За минувшие сутки ликвидированы около 60 военнослужащих, три бронемашины, две самоходные артустановки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20, сообщил Конашенков.
Кроме того, в районе Малой Токмачки Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37. Потери противника за сутки составили порядка 90 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронемашины, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30.
В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении на огневой позиции уничтожена американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 78 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Боррель озвучил затраты ЕС на Украину
Евросоюз и страны ЕС совместно уже выделили военную помощь Украине на 10 млрд евро, общая сумма помощи, в том числе гуманитарной, приближается к 50 млрд евро, заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что Евросоюз и страны сообщества уже выделили Украине военную помощь в общей сумме на 10 млрд рублей, передает ТАСС.
Вместе с тем он отметил, что если сложить все, что Европа сделала для Украины, военную и экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, то это будет ближе к 50 млрд евро.
Ранее министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек заявил, что запасы вооружений советского образца в Евросоюзе исчерпаны, страны ЕС будут экстренно наращивать производство вооружений для Украины и для собственных армий.
Рогов сообщил об активных боях у города Орехова под Запорожьем
Рогов заявил об активных боях у города Орехова под Запорожьем
В пригородах Орехова в Запорожской области зафиксированы активные боевые действия, город расположен в 60 км от города Запорожье, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Боевые действия начались в ближайших пригородах Орехова, но это еще не штурм города, заявил Рогов ТАСС.
Он уточнил, что уже взяты высоты, дающие определяющий огневой контроль над Ореховом и другими населенными пунктами. Дальнейшие действия российских сил зависят от контроля над этими позициями, заключил Рогов.
В четверг Рогов заявлял, что российские войска установили оперативный контроль над несколькими населенными пунктами около Орехова.
Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
Писториус: Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
|
|
Участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, еще не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks.
«Должен констатировать, что единой картины мнений нет, это однозначно. Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное, – сказал он. – Есть основания и в пользу поставок, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все аргументы за и против», – добавил министр, передает ТАСС.
«Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по «Леопардам» будет принято и каким оно будет», – добавил он.
Министр высказал мнение, что западные страны стремятся как можно скорее прийти к общей точке зрения.
Писториус уточнил, что утром распорядился проверить наличие и состояние имеющихся «Леопардов». Это нужно для того, чтобы «иметь возможность действовать быстро», если коалиция все же решит когда-то отправить Киеву боевые танки.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории.
В Венгрии разъяснили претензии к Украине по Закарпатью
Венгерский политолог Кемени: Закарпатье заселяется украинцами, которые никогда там не жили
|
|
Будапешт активно оказывает поддержку закарпатским венграм. Виктор Орбан пытается сохранить культурную идентичность проживающих там людей, однако его действия встречают резкое недовольство украинских националистов. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил венгерский политолог Ласло Кемени. Ранее руководство страны потребовало от Украины прекратить зверства против этнических венгров.
«На Украине всегда считали, что Закарпатье – это их территория. Поэтому официальному Киеву не особо нравились попытки Будапешта наладить диалог с венграми, проживающими на этих землях. Неудивительно, что их раздражает активность, предпринимаемая Виктором Орбаном на данном направлении», – считает профессор Будапештского университета Ласло Кемени.
«В частности, в Закарпатье на деньги нашей страны была создана футбольная академия и другие учреждения, куда устремилось множество детей. Конечно, большинство мер поддержки оказывалось молодежи региона. Сохранение венгерской идентичности – важная задача для нашего правительства. Между тем официальный Киев пытается воспрепятствовать действующим культурным связям», – акцентирует эксперт.
«Кроме того, Закарпатье заселяется украинцами, которые никогда не жили в данном регионе. Со зданий снимаются таблички на венгерском языке в общественных местах. Фактически происходит столкновение двух национальностей: этот вопрос крайне трудно решить, потому что никто никогда не осмелится сдать назад», – подчеркивает собеседник.
«Что касается отмены траншей, то я, откровенно говоря, не думаю, что это напрямую связано с обострением вокруг Закарпатья. Все-таки у Венгрии есть и свои внутренние проблемы, решить которые в настоящий момент несколько затруднительно. Поэтому это скорее вопрос бюджетной политики», – считает эксперт.
Ранее венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области. По данным СМИ, за последние несколько дней в городе Мукачево, где живет много этнических венгров, сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на венгерском.
В октябре на бастионе мукачевского замка Паланок установили украинский трезубец, до этого там 35 лет находилась скульптура турула – птицы, считающейся одним из символов венгерского народа.
Мэр Мукачева Андрей Балога в своем Telegram-канале написал, что это знаковое место для общества и всего Закарпатья, именно поэтому там «в честь наших героев – защитников и защитниц – установили наш национальный символ».
Решение о демонтаже венгерской символики в Мукачеве вызвало негативную реакцию официального Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто расценил это как провокацию.
Осенью большой международный скандал вызвал шарф венгерского премьера Виктора Орбана, в котором он появился на футбольном матче национальной команды. На нем была изображена карта «Великой Венгрии» в границах до 1920 года. Тогда в состав венгерского государства входили территории, ныне принадлежащие Словакии, Австрии, Хорватии, Румынии и Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как это скажется на отношениях Венгрии с соседями.
Добавим, что в первые месяцы СВО на Украине высказывались мнения, что в случае коллапса украинской государственности Орбан должен взять под защиту венгров, проживающих в Закарпатской области.
Ранее Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта на Украине в основном выигрывают США. А опрос в стране показал, что 97% граждан выступают против санкций ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕС заявили об исчерпанности запасов советских вооружений
Запасы вооружений советского образца в Евросоюзе исчерпаны, страны ЕС будут экстренно наращивать производство вооружений для Украины и для собственных армий, заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек.
Бек считает, что единственный путь вперед – это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим, поскольку запасы советских вооружений исчерпаны, передает ТАСС.
В ходе дискуссии о траектории отношений ЕС с Россией первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз в тесной кооперации с США не исключает введения санкций против иностранных государств и компаний, сотрудничающих с Россией и не признающих западные санкции.
За санкции активно выступил профессор Гарвардского института Кеннет Рогофф, который считает, что «даже в случае военного поражения России санкции не должны быть просто отменены, поскольку необходимо добиться смены режима». Он считает, что Россию нужно привести к «ужасающей бедности».
При этом участники обсуждения заявили, что их тревожит, что санкции против России, помимо 27 стран ЕС, США и Великобритании и Украины, поддержали только девять государств мира. Они считают, что нужно вести антироссийскую пропаганду в Африке и Латинской Америке.
Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент, поэтому Запад должен не замедляться с оказанием военной помощи Киеву.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия заставила НАТО испытать «снарядный голод».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британские читатели обругали Зеленского после слов о крушении вертолета
Британцы возмутились заявлению Зеленского о причастности России к крушению вертолета
Читатели британского таблоида The Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после слов о причастности к происшествию российских военных.
Пользователь maria4545 заявила, что «несчастным случаем» для Украины оказался «идиот Зеленский», которому пора уйти, передает РИА «Новости».
«Перестаньте плясать под дудку Зеленского. Он наглый мошенник. Германия должна прекратить оказывать помощь Украине», – отметил Russ A Bott.
По мнению комментатора MathsStats, настало время для западных правительств «убрать этого парня» или хотя бы перестать его поддерживать.
«Я не верю ни единому слову Зеленского», – добавил Dean Carbon.
Пользователь A Dogg заметил, что ситуация с Украиной напоминает отношения со странным соседом, который просит у приятелей деньги на оплату счетов, а сам пригоняет новую машину, едет в отпуск и покупает дизайнерскую одежду. «Ни дать ни взять Зеленские», – подчеркнул он.
«Скорее всего, в настоящий момент Зеленский уже достраивает себе новое поместье в Великобритании», – подытожил The Welsh Judge.
Ранее служба безопасности Украины допустила версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.