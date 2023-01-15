Названа возможная причина крушения самолета в Непале

Москва указала Западу на очень хороший сценарий для всего мира

Полянский: Возвращение Запада к добросовестным переговорам с РФ по безопасности было бы хорошим сценарием для всего мира

Возвращение Запада к добросовестным переговорам об обеспокоенностях России в сфере безопасности было бы хорошим сценарием для всего мира, но до этого очень далеко, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Отвечая в эфире телеканала RT на вопрос об условиях возобновления диалога с Западом, Полянский подчеркнул, что Москве нужно увидеть, что Запад действительно понял ошибки своей политики и на практике изменил отношение к поддержке украинского режима, которому сейчас дают полный карт-бланш на преступления против человечности, против населения Украины, русскоязычного населения, на все виды дискриминации русскоязычного населения, передает ТАСС.

Дипломат также подчеркнул, что на Западе должно произойти подлинное изменение отношения к переговорам с Россией, которые Москва предлагала более года назад по принципам безопасности в Европе. Полянский указал, что это должен быть серьезный и глубокий процесс без каких-то поверхностных попыток обвинить Россию во всех грехах и представить Россию как источник всех проблем для международного сообщества.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН заверил, что если такие перемены произойдут, то есть шансы, что Россия будет вести добросовестные переговоры. По словам дипломата, это был бы очень хороший сценарий для всего мира. При этом он выразил мнение, что стороны в настоящий момент очень далеко от такого положения дел.

Вместе с этим Полянский отметил, что в Москве не теряют надежды. По его словам, в России видят, что на Западе есть много людей, в том числе западные дипломаты, которые очень серьезно думают об извлечении уроков из прошлого. При этом дипломат констатировал, что никаких практических шагов в этом направлении Западом не предпринимается. Он обратил внимание, что на политическом уровне слышна только воинственная риторика и разжигание конфликта. В связи с этим обстоятельством Полянский отметил, что причин для оптимизма на данном этапе нет.

Напомним, в начале января президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что Москва открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий.

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