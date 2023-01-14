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14 января, суббота | Последнее обновление — 08:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша и Литва призвали ЕС ввести санкции против атомной энергетики России
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Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
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Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку.
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Когда покидаешь Донбасс, неминуемо становится неловко от того, что ты уезжаешь, а они остаются – делать общее дело. Донбасс показывает всем нам невероятную стойкость, о самой возможности которой при равнинном течении жизни так легко забыть.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Польша и Литва призвали ЕС ввести санкции против атомной энергетики России
Reuters сообщило о желании Польши и Литвы включить ограничения против атомной энергетики России в пакет санкций ЕС
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Польша и Литва предложили Евросоюзу «новый амбициозный» пакет санкций против России, в который предлагается включить санкции в отношении российской атомной энергетики, сообщили высокопоставленные дипломаты Польши и Литвы.
Комментируя обсуждение десятого пакета санкций, дипломаты заявили, что добиваться единодушия в ЕС по вопросу антироссийских санкций «все труднее и труднее». Пакет собираются подготовить к 24 февраля. По словам дипломатов, предлагается прислушаться к требованиям Украины и включить в санкционный список Росатом, а также его руководство.
Также предложено запретить больше российских СМИ, отключить ряд банков от SWIFT, ввести новые санкции против Белоруссии, чтобы Россия не могла обходить торговые запреты. Кроме того, предпринимаются новые попытки остановить торговлю алмазами Бельгии с Россией, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, в декабре Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.
Захарова озадачила Госдеп квестом о Зеленском
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Госдеп США и «вся его проплаченная инфопомойка» взялись «за нее не по-детски». В ответ она предложила американскому внешнеполитическому ведомству поучаствовать в квесте.
Спикер МИД РФ в своем Telegram-канале рассказала, что Госдеп разослал тезисы на отработку «иноагентам типа «Дождя» и навальнистов: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой». «Разочарую. Я всегда была не очень», – написала она.
Кроме того, по словам Захаровой, на сайте американского внешнеполитического ведомства появилась ее фотография, сопровождающаяся надписью красными буквами: «Ложь». Захарова поблагодарила Госдеп США за популяризацию, отметив, что «русские хакеры» не взламывали ресурсы американского внешнеполитического ведомства, а ее фото все равно там появилось.
Официальный представитель МИД России предложила Госдепу квест: она сделает заявление, и если в США его не маркируют как «ложь», значит, это правда. «Итак, ловите: ЗЕЛЕНСКИЙ МНОГО ЛЕТ УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – ОБ ЭТОМ ЕЩЕ ПОРОШЕНКО ЗАЯВЛЯЛ. Время пошло», – написала Захарова.
Ранее Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.
Украинские зенитчики напугали американцев
Сенатор из Оклахомы Дам потребовал не пускать украинцев для обучения применению Patriot
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Сенатор из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать военнослужащих ВСУ на территорию штата, где они должны учиться использованию систем ПВО Patriot.
По его словам, он подал резолюцию об отказе украинцам в доступе в Оклахому для обучения стрельбе из системы ПВО Patriot, поскольку опасается, что военные ВСУ по ошибке могут выпустить ракету по жителям штата, как они «сделали с невинными поляками», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие ужасные ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией. Кроме инцидента в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, на который ссылается генерал, произошел похожий случай за день до этого. Советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом в Печерском районе Киева.
Напомним, в среду Wall Street Journal сообщала, что около ста украинских военных начнут обучение использованию системы противоракетной обороны Patriot на военной базе Форт-Силл штата Оклахома уже на следующей неделе.
Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
Reuters: США начали массовую переброску танков в Польшу и Литву
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Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.
По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.
Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.
Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилях Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
Ранее на этой неделе также стало известно, что Польша передаст Украине партию танков Leopard немецкого производства. Немецкие танки появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной. Газета ВЗГЛЯД писала, чем российская армия встретит немецко-польские танки на Украине.
Описан алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством
Экс-посол ЛНР Мирошник: У ВСУ выработался алгоритм по разграблению городов перед бегством
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ВСУ при отходе из населенных пунктов уже традиционно вывозят колонны с личными вещами местных жителей. Разграбить и «загадить» город для них – норма поведения. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Соледаре пожаловались на то, что при отходе из города противник вывез всю бытовую технику и личные вещи населения.
«Реальность такова, что за последние месяцы ВСУ перебросили в Соледар и Артемовск огромное количество живой силы. Среди них было немало людей криминального происхождения. Да и для большей части из них Донбасс – это чужие люди», – сказал Мирошник.
«Ничего другого от боевиков ожидать не приходится. Они в который раз без стеснения грабят города, занимаются откровенным мародерством. Это не пресекается их руководством. Когда наши военные заходят в город, то видят не только разрушения, но и попросту «загаженные» дома», – отмечает дипломат.
«У ВСУ даже появился своего рода алгоритм на этот счет. Вооруженные формирования заходят в город и в первую очередь отбирают автомобили, мотивируя это нуждами армии. Затем они переходят к жилым домам, куда против воли населения расселяют подразделение. Спустя какое-то время из этого здания делается долгосрочная огневая точка», – описал собеседник.
«Также есть неоднократные свидетельства того, как бегущие из городов ВСУ вывозят целые колонны со скарбом местных жителей. И там можно найти абсолютно все – от бытовых мелочей до матрасов и элементов мебели», – указывает он.
«Что касается сообщений о том, что командование ВСУ бросает подразделения, это происходит уже далеко не первый раз. Подобные ситуации фактически становятся своего рода закономерностью, «визитной карточкой» командования противника, наряду с мародерством», – заключил Мирошник.
Ранее местные жители рассказали, что ВСУ увезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам Сергея Кузина, вывозили всё, даже туалетную бумагу.
Украинские военные выламывали двери и ворота пустующих домов, а затем загружали награбленное в гражданские автомобили. При этом, когда сам Кузин это увидел, свое поведение ВСУ мотивировали «поиском удобной позиции».
Кроме того, по сообщениям местных жителей, противник обстреливал Соледар фосфорными снарядами, обвиняя в атаке российские войска. «Но российская армия тогда брала Владимировку, далековато она была», – цитирует Кузина РИА «Новости». Он также отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.
На фоне этого поступила очередная жалоба от самих военнослужащих ВСУ. Как рассказал телеканалу CNN один из бойцов, командование обещало отвести его подразделение, но на деле просто бросило их под Соледаром.
Он также рассказал, что у солдат закончилась еда, вода, среди них есть раненые. «Последняя эвакуация была три дня назад. Нам был дан приказ держаться до самого конца. Если не поступит срочный приказ об отходе, то мы просто не успеем», – цитирует его американский телеканал.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успехи ВС России в Донбассе дали командованию свободу выбора для следующих операций.
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Назарова и Васильеву уволили из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания
Худрук МХТ имени Чехова Хабенский подписал приказ об увольнении Назарова и его супруги Васильевой из театра
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Народный артист России Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания, сообщают СМИ.
Причиной увольнения стали не только публичные высказывания артиста по вопросу проведения Россией специальной военной операции на Украине, но и «его антироссийские настроения», пишет «Московский комсомолец».
Как сообщает издание художественный руководитель театра Константин Хабенский ранее «попытался вразумить» Назарова. Однако после интервью Назарова, опубликованного в Youtube, Хабенский подписал приказ об увольнении артиста и его супруги, «также не скрывающей свою антироссийскую позицию». Издание пишет, что в интервью Назаров «откровенно поливал грязью Россию».
Напомним, что Назаров и раньше делал скандальные заявления, вызывающие общественную критику. Так, в 2021 году он выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы.
Журналисты CNN рассказали об отступлении ВСУ из Соледара
В пятницу днем сотрудники американской телекомпании CNN наблюдали отступление вооруженных сил Украины из города Соледара, об этом они сообщили в эфире своего телеканала.
Команда американских журналистов находилась примерно в четырех километрах от города, она наблюдала подразделения украинских войск, выходящие из Соледара, что, судя по всему, являлось отступлением ВСУ из города, сообщается на сайте CNN.
В Кремле ранее подчеркивали, что ВС России провели большую работу в Соледаре. Также там указали, что российские военные проявили самоотверженность и героизм.
В пятницу Минобороны России сообщило, что освобождение города Соледара завершено вечером в четверг, 12 января. Город имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении.
В ЧВК «Вагнер» опровергли данные об оперативном окружении Артемовска
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Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет, передает пресс-служба группы Concord слова главы Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрея Трошева.
«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел», – приводится заявление Трошева в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».
Трошев отметил, что когда Артемовск будет окружен, об этом сообщат.
«Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК «Вагнер», нет никого. Поэтому рассказы некоего советника врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска – не что иное, как введение россиян в заблуждение», – добавил он.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск взят российскими войсками в оперативное окружение.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее 5 тыс. бойцов ВСУ. По его словам, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом.
Спецслужбы Украины подорвали машину главы Бердянского района
Спецслужбы Украины подорвали машину главы Бердянского района, он не пострадал
Украинские спецслужбы совершили теракт в Бердянске, они подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, сообщили власти города.
Сам чиновник не пострадал при покушении, заявили в администрации Бердянска, передает ТАСС.
Теракт совершили в 19.30 по местному времени, Кичигин успел заметить подозрительный предмет на днище служебного автомобиля, указали в администрации, сообщает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что сила взрыва составила до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. В администрации подчеркнули, что теракт никак не повлияет на работу военно-гражданской администрации Бердянского района.
В декабре в Бердянске подрывали подстанцию и опору линии электропередачи.
В сентябре в этом же городе были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
Названы сложности применения западных танков в Донбассе
Military Watch: Западные танки не смогут воевать в Донбассе из-за их характеристик
Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе, сообщили СМИ.
По сообщению портала Military Watch, причина кроется в сложном техническом обслуживании машин и их эффективности в бою, так как оба танка значительно тяжелее используемых ВСУ и потребуют значительно больше топлива, что делает их неподходящими для применения в городских боях, а отсутствие у них автоматов заряжания подразумевает наличие дополнительных членов экипажа, передает РИА «Новости».
Издание напомнило, что репутация танков основательно испорчена, даже турецкие генералы характеризовали опыт использования этих машин как «болезненный».
Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства.
Минобороны рассказало о действиях российских войск при освобождении Соледара
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Освобождение города Соледара, имеющее важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, завершено вечером в четверг, 12 января, сообщило Минобороны.
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ.
Подчеркивается, что взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Удары по позициям ВСУ наносились непрерывно, отмечается в сообщении.
В Минобороны сообщили, что во время освобождения Соледара истребительной авиацией ВКС России были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск.
Кроме того, российские средства ПВО в районе Соледара сбили девять снарядов РСЗО «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.
В сообщении Минобороны указано, что во время освобождения города подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.
Также сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ.
В Кремле накануне отмечали, что военные провели огромную работу в Соледаре, это самоотверженные и героические действия.
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Минобороны рассказало о роли ЧВК «Вагнер» при взятии Соледара
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Непосредственный штурм городских кварталов Соледара, оккупированных украинскими военными, проводился бойцами ЧВК «Вагнер», отметили в Министерстве обороны России.
Боевая задача по взятию кварталов города была успешно решена «мужественными и самоотверженными» действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Министерство подчеркнуло, что наступательные действия осуществлялись разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, который предусматривал решение нескольких боевых задач.
В числе таких задач – блокада города с севера и юга, изоляция района боестолкновений, перекрытие переброски резервов ВСУ из соседних районов и пресечение выхода украинских подразделений из города. Также войска осуществляли поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.
В среду основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил об установлении контроля над Соледаром.
Минобороны заявило о завершении освобождения Соледара в пятницу.
В ДНР раъяснили данные об оперативном окружении Артемовска
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ по-прежнему способны поддерживать боевиков в Артемовске
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В Артемовске находится не менее пяти тысяч бойцов ВСУ. И несмотря на оперативное окружение, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее советник врио главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска.
«Артемовск действительно находится в оперативном окружении. Но это не означает, что ВСУ лишились возможности подвозить все новых бойцов, технику, боеприпасы и провиант», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Не исключаю, что в дальнейшем мы увидим взятие города по сценарию Соледара. Но это произойдет, скорее всего, не очень быстро. В Артемовске, по моим прикидкам, не менее пяти тысяч боевиков. И нам придется постепенно их оттуда выбивать», – продолжил собеседник.
«Вместе с тем события развиваются очень оперативно. Картина происходящего постоянно меняется. Идет почти непрерывная ротация. Но говорить о том, что ВСУ в этом районе попали в котел, пока рано. Необходимо продолжать разрушать их логистику и шире брать под огневой контроль ведущие к городу трассы», – предостерег Бердичевский.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск взят российскими войсками в оперативное окружение. Он также отметил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города», плотно работает артиллерия, передает Первый канал.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям.
При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал «беспрерывно» снабжать ВСУ в Артемовске боеприпасами. Донецкий депутат Владислав Бердичевский, говоря о наиболее перспективных направлениях после Соледара, отмечал, что ВС России надо разрушать логистику противника.
Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.
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Военный эксперт объяснил переброску самолетов AWACS в Румынию
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Самолеты дальнего обнаружения AWACS, которые перебрасываются в Румынию, могут вести разведку вглубь России на сотни километров, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. В пятницу в НАТО объявили о переброске на следующей неделе самолетов AWACS с территории Германии.
«Самолеты дальнего обнаружения AWACS могут отслеживать ракетные пуски России, а также следить за полетами авиации. Дальность обнаружения зависит от модификации самолетов и размеров отслеживаемых объектов. Крупные военно-транспортные самолеты AWACS видит далеко – за сотни километров, а ракету – за десятки километров», – говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.
По словам эксперта, AWACS – это далеко не единственные средства для наблюдения Россией. «Очевидно, что НАТО вело разведывательную работу и до активной фазы конфликта. Эта работа продолжается постоянно. Основным ее элементом является американская спутниковая группировка со средствами оптической, радиоэлектронной и радиолокационной разведки. Плюс – разведывательные данные собираются с беспилотников, за счет агентуры. Против России задействованы все виды разведки», – подчеркнул эксперт.
Собеседник напомнил, что несколько самолетов AWACS находится на территории Польши «с начала активной фазы конфликта». Переброску еще трех самолетов в Бухарест он связал с тем, что НАТО хочет обеспечить беспрерывный поток данных о России.
Даже если один из самолетов будет находиться на дозаправке, а другой проходить предполетную подготовку, то как минимум один AWACS будет находиться на дежурстве в воздухе, указал Денисенцев. «Возможно, происходит ротация самолетов или в НАТО решили увеличить их численность в Румынии. Эти самолеты давно находятся в воздушном пространстве стран Восточной Европы и ведут наблюдение», – напомнил Денисенцев.
О намеченной на 17 января переброске в Румынию из Германии самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для ведения разведки против России в пятницу сообщила пресс-служба альянса. По данным СМИ, всего в Германии находится 14 таких самолетов. По информации агентства dpa, будет переброшено три самолета. Самолеты будут базироваться в течение нескольких недель на базе румынских ВВС в Отопени, недалеко от Бухареста, примерно в 200 км от границы с Украиной.
Благодаря своей радиолокационной системе самолеты AWACS могут обнаруживать и идентифицировать воздушные объекты на расстоянии более 400 км. Они умеют передавать информацию любому другому самолету в воздушном пространстве, поэтому их можно использовать в качестве летающих командных пунктов.
В НАТО заявили также, что после начала военных действий России на Украине альянс усилил свое воздушное присутствие в Восточной Европе, перебросив дополнительные истребители, самолеты-разведчики. С февраля 2022 года самолеты, оснащенные системами AWACS, регулярно патрулируют воздушное пространство Восточной Европы и Прибалтики, чтобы отслеживать передвижение военных самолетов РФ у границ НАТО.
В последние годы альянс активно усиливал свое военное присутствие странах Восточной Европы. В частности, были созданы многонациональные боевые группы в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. НАТО заявляет, что в настоящее время имеет «более 40 тыс. военнослужащих, а также значительные военно-воздушные и военно-морские силы» на восточной окраине альянса.
На территории Румынии есть элементы французской системы противовоздушной и противоракетной обороны наземного базирования MAMBA, она дополняет комплексную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО (IAMD). Румыния является членом НАТО с 2004 года.
Сейчас в стране дислоцированы 750 французских солдат, а также 150 бельгийцев и голландцев, находящихся на ротационной основе. На постоянной основе находится около 3 тыс. американских военных, которые расположены на нескольких военных базах.
В июне прошлого года на авиабазу «Михаил Когэлничану» близ черноморского порта Констанца были переброшены бойцы американской 101-й десантно-штурмовой дивизии, известной как «Кричащие орлы». Десантники приданы для выполнения задачи 5-го армейского корпуса США «по укреплению восточного фланга НАТО и участию в многонациональных учениях с партнерами». Официальный сайт сухопутных сил США сообщал, что в общей сложности около 4,7 тыс. десантников из числа «Кричащих орлов» были размещены в различных точках Европы.
В октябре прошлого года портал CBS News сообщал, что «101-я воздушно-десантная дивизия армии США всего в нескольких милях от границы Румынии с Украиной отрабатывает боевые действия против России».
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Украинская журналистка: Байден запретил Зеленскому говорить о НАТО
Президент США Джо Байден запретил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поднимать тему вступления в НАТО в своих выступлениях, рассказала журналистка Янина Соколовская.
В эфире программы «Время покажет», которая транслируется на Первом канале, она отметила, что Зеленский не просит о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Журналистка предположила, что президенту просто запретили говорить об этом, передает ФАН.
По мнению Соколовской, во время визита Зеленского в Вашингтон и переговоров с Байденом слово «НАТО» не получило одобрения.
Напомним, в ноябре ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что лишь безумный человек может сейчас думать о принятии Украины в НАТО.
США высказали недовольство российскими досмотрами судов по зерновой сделке
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о якобы затягивании Россией досмотров судов в рамках зерновой сделки
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Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия якобы целенаправленно замедляет инспекции судов в рамках зерновой сделки.
По словам Томас-Гринфилд, «операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно». На заседании Совета Безопасности ООН она заявила, что десятки судов ожидают отправки, еще десятки – досмотра. Томас-Гринфилд попросила членов СБ «призвать Россию немедленно усилить сотрудничество».
В свою очередь, постпред Китая Чжан Цзюнь призвал секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, передает РИА «Новости».
В пятницу посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об отсутствии прогресса в зерновой сделке. По его словам, российским производителям и поставщикам по-прежнему приходится иметь дело с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам. Также он указал на перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов питания.
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