Dziennik Wschodni: Поляки избили семью украинских беженцев, потребовав от них вернуться на родину

Семью украинских беженцев, включая несовершеннолетнего мальчика и беременную женщину, избили в польском Люблине. Инцидент вызвал бурю негодования среди их соотечественников, пишут местные СМИ.

По информации газеты Dziennik Wschodni, инцидент произошел в центре города на автобусной остановке. Украинская беженка Оксана, ее 27-летняя беременная дочь и 13-летний сын возвращались с прогулки. Пострадавшая рассказала, что к ним подошли двое мужчин и попросили сигарету. Ее дочь сказала, что никто из них не курит.

«Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными», – рассказала Оксана. По ее словам, ругань сопровождалась нецензурной бранью, от них требовали вернуться на родину, передает РИА «Новости».

Когда мальчик собрался вызвать полицию, агрессивные мужчины попытались отнять у него телефон, опрокинули его на землю и стали бить по голове. Избили и женщин, которые пытались защитить ребенка.

Оксана рассказала, что свидетелями произошедшего стали несколько человек, однако никто не реагировал на просьбы о помощи, мимо проходили даже мужчины.

В результате вся семья оказалась в больнице. У подростка диагностировали перелом пальца. Пострадавшие утверждают, что нападение произошло на национальной почве. Полиция опознала злоумышленников: ими оказались двое местных жителей в возрасте 25 и 30 лет.

Как отмечает Dziennik Wschodni, информация о происшествии «вызвала бурю среди беженцев». Так, украинка по имени Виктория назвала нападавших монстрами.

Ее соотечественница Анна подчеркнула, что никто не вправе бить людей. Она отметила, что «поляки ненавидят русских и русскоязычных украинцев».

«Поляки не любят украинцев, их здесь слишком много, и неважно, на каком языке вы говорите», – согласилась Ксения.

Сама Оксана призналась, что никогда не встречалась в Польше с проявлениями ненависти, до этого инцидента ее семья чувствовала себя в безопасности.

По данным местных властей, в Польше находятся 950 тыс. беженцев с Украины. Всего в стране проживают 2,3 млн украинцев.

Ранее украинские беженцы устроили громкую акцию протеста после получения уведомления о выселении из отеля в Познани с системой «все включено».