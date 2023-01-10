VK и «Цифровая экономика» открыли новый сезон «Цифрового ликбеза»

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры решили запустить новый сезон всероссийского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».

Проект призван в интерактивном формате рассказать, как безопасно вести себя в интернете, сообщается на сайте VK.

«Цифровой ликбез» с помощью образовательных роликов научит школьников азам цифровой грамотности и правилам кибербезопасности. Подрастающему поколению расскажут, как защитить личную информацию в Сети, распознать фишинговую ссылку, как действовать, столкнувшись с кибербуллингом. На сайте «Цифрового ликбеза» подростки познакомятся с жителями придуманного города Нижнефорельска – рыбкой-блогером Антоном Корюшкиным, крабом Кирой, нерпой Женей и другими морскими жителями.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами, верифицирован Минпросвещения.

«Минцифры постоянно ведет работу по повышению уровня цифровой грамотности населения: к 2024 году показатель должен быть доведен до 75%. В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» уже реализуется множество проектов для усиления цифровых компетенций. Проект «Цифровой ликбез», реализуемый Минцифры с «Цифровой экономикой» и ведущими цифровыми компаниями, – позитивный пример совместной работы по освоению гражданами современных средств массовой коммуникации», – отметила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова.

«Помогать школьникам изучать технологии и повышать цифровую грамотность – важная задача для VK. Прямо сейчас совместно с Учи.ру мы проводим Олимпиаду «Безопасный интернет». Она получила широкий отклик у школьников и помогает им получить знания в вопросах, связанных со сферой технологий и безопасным поведением в Сети», – заметил директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов.

«По статистике, порядка трети школьников хотя бы раз сталкивались с кибербуллингом, небезопасным контентом или мошенничеством в Сети. Очень важно обучать детей правилам поведения в интернете. Ролики, которые мы выпускаем в рамках проекта, – отличный инструмент на доступных примерах обучить безопасному поведению в соцсетях и показать, как проводить время в интернете с пользой», – заявил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.