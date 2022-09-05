Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

«В целях определения задач и основных направлений гуманитарной политики РФ за рубежом постановляю утвердить прилагаемую Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом», – говорится в документе.

Глава страны отметил, что проведение гуманитарной политики за рубежом – это важная часть внешней политики России.

«Особую роль в гуманитарной сфере играет культура как эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами и формирования объединительной международной повестки дня», – следует из документа.

В документе учитывается «увеличение попыток принизить значимость российской культуры», а также попытки навязать искаженную трактовку истинных целей России по ознакомлению мировой общественности с ее культурным наследием, попытки дискредитировать Русский мир, его традиции и идеалы, подменяя их псевдоценностями.

«Необходимо проводить активную работу в целях пресечения попыток ряда стран переписать историю Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, преуменьшить роль советского народа в Великой Победе и, как итог, умалить гордость россиян, особенно молодежи, за свою Родину», – говорится в документе.

Концепция предполагает расширение культурного присутствия России в странах Центральной и Восточной Европе, учитывая их готовность к этому.

«Необходимо поддерживать сбалансированное взаимовыгодное двустороннее гуманитарное сотрудничество с западноевропейскими государствами, а также способствовать расширению российского культурного присутствия в Центрально- и Восточноевропейском регионах с учетом готовности к этому государств регионов», – сказано в документе.

России следует активно использовать инструменты «дипломатии наследия» для укрепления положительного образа России в мире, следует из публикации.

Приоритетом гуманитарной политики России за рубежом будет расширение сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР. При взаимодействии с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдавией будет учитываться соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах

Также в документе прописаны принципы активного содействия сохранению объектов культурного наследия иностранных государств в России.

Отдельным пунктом значится роль русского языка, конкурентоспособность которого в современном мире должна усилиться.

Ранее Путин заявил о необходимости расселения аварийного жилья, добавив, что нужно объединять усилия, «чтобы людей вытащить из трущоб».