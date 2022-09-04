Пугачева прокомментировала смерть Горбачева

|
4 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 13:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы причины антиукраинского митинга в Чехии
Разделы
Экономическая свобода – одна из важнейших ценностей нашего общества. В принципе, странно, если бы в буржуазной республике было по-другому.
Подробности...
Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своем призывали на его голову не благословение, а проклятия.
Подробности...
Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения.
Подробности...
В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
Подробности...
30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
Подробности...
Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Пугачева прокомментировала смерть Горбачева
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Народная артистка России певица Алла Пугачева прокомментировала смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
По словам исполнительницы, новость о смерти политика вызвала у нее слезы. «Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира и исчез страх за будущее своих детей», – передает «Лента» слова Пугачевой.
Певица подчеркнула, что Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания своей власти. «Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества», – добавила она.
Глава государства Владимир Путин не смог принять участие в субботней церемонии из-за загруженного рабочего дня. Путин почтил память Горбачева в четверг, приехав проститься с ним в Центральную клиническую больницу. На церемонию прощания Путин прислал венок, он был установлен в изголовье гроба. Премьер-министр Михаил Мишустин также почтил память Горбачева, прислав венок на церемонию прощания с ним. Всего в зале стояло больше 20 венков от органов власти, российских регионов и компаний.
Желающие проститься с Горбачевым проходили мимо гроба с телом политика и клали цветы рядом с ним. Рядом с гробом сидели родные и близкие Горбачева. Среди них: экс-руководитель пресс-службы Горбачева, бывший генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко и сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, которые в середине церемонии встали у гроба вместе с солдатами почетного караула.
В зале, где проходила церемония, была выстелена красная ковровая дорожка: по ней пришедшие проститься подходили к длинному постаменту, который установлен в нескольких метрах от гроба и на который кладут цветы. Еще один такой постамент установлен в ногах гроба: туда разрешен проход для почетных гостей.
На стене между колон висела большая черно-белая фотография Горбачева. В зале играла траурная музыка.
Среди простившихся с Горбачевым – венгерский премьер Виктор Орбан, телеведущий Дмитрий Киселев, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков, певица Алла Пугачева, композитор и продюсер Виктор Дробыш, глава Россотрудничества Евгений Примаков, депутат Госдумы Евгений Попов, глава Роскосмоса Юрий Борисов, бизнес-омбудсмен Борис Титов, нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, иностранные послы и другие.
ВСУ нанесли удар по Херсону
Украинские войска нанесли удар по Херсону, пострадала гражданская инфраструктура, сообщили в администрации региона.
«Украинские войска нанесли ракетный удар по Херсону. Работала система ПВО. Но есть попадания в гражданскую инфраструктуру. Прямым ударом разрушено жилое здание», – приводит РИА «Новости» сообщение властей Херсона.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные украинскими военными, попали в многоквартирный жилой дом в Херсоне.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат парламента Эстонии назвал членов правительства страны фашистами
|
|
Депутат оппозиционной Центристской партии Эстонии Михаил Стальнухин назвал членов правительства страны фашистами за снос советских памятников. Его видеозаявление ранее опубликовал YouTube-канал «Портал Славия».
«Вот эти люди, память о которых хранилась на гранитных досках, некогда висевших на этой стене – они боролись с нацизмом, они боролись с фашизмом. У них был один враг, и этот враг был для всего цивилизованного мира один. И в память того, что они сделали, были в Нарве когда-то памятники», – говорит Стальнухин на фоне стены на Петровской площади, откуда были сняты плиты, передает Delfi.
По его словам, только откровенные нацисты и фашисты могут снять все, что посвящено воинам-освободителям.
«Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть», – отметил Стальнухин.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что кроме танка-памятника Т-34, в Нарве будут перенесены еще шесть советских монументов.
В российском МИД заявили, что власти прибалтийских государств развернули беспрецедентную, по сути близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и травле и дискриминации собственного русскоязычного населения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинскую школу в Грузии предпочли русской
Министерство образования и науки Грузии заявило в субботу, что русская школа School Club Georgia в Аджарии не сможет функционировать, так как «не имеет авторизации и не имеет права работать», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.
В свою очередь, министр просвещения, культуры и спорта Аджарской автономной республики Майя Хаджишвили заявила, что данная школа не подавала документы не необходимую регистрацию в соответствующие органы.
По ее словам, если данная школа попытается функционировать без этого, последуют предусмотренные законом санкции, запрещающие функционирование учреждения.
«На этом этапе министерство просвещения Аджарии продолжает работу над усилением украинской школы, ожидая до 1000 учеников в новом учебном году», – сказала Майя Хаджишвили.
Грузия приняла десятки тысяч украинских беженцев, открыв для них школы в Тбилиси и Батуми. Учебный год в Грузии начинается 15 сентября.
СМИ Грузии сообщили в субботу о том, что в Батуми открыли частную русскую школу. Стоимость обучения – 750 лари (примерно 270 долларов). По данным газеты «Батумелеби» («Батумцы»), есть план открыть аналогичную школу в Тбилиси. Учебные пособия поставляются из России, отмечает издание.
Ранее в Грузии решили не пересматривать условия въезда для граждан России.
Эксперт назвал причины резкого роста сексуального насилия в армии США
|
|
В армию США начали чаще принимать новобранцев с нездоровой психикой, а также трансгендеров, что и вызвало «бум» изнасилований и домогательств. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Пентагон признал, что количество жалоб на сексуальное насилие среди военных США выросло за год на 13 процентов.
«Сейчас в частях американской армии ввели должности специальных офицеров по расово-гендерным вопросам. Предполагаемые жертвы харассмента могут доверить им свои переживания, сообщить об инцидентах. Так что рост статистики частично объясняется тем, что на сексуальное насилие стали чаще жаловаться», – пояснил американист Малек Дудаков.
Вторая причина связана с тем, что при Байдене в армию США стали принимать трансгендеров, указал политолог. «Мужчины, которые по каким-то причинам называют себя женщинами, получают возможность пользоваться в казармах женскими уборными и раздевалками. Из-за этого возникает масса неоднозначных ситуаций с сексуальным подтекстом», – отметил он.
Кстати, трансгендеры стремятся на службу в Пентагоне еще и потому, что позволит им за счет государства проводить дорогие операции по смене пола, добавил эксперт. «Помимо всего прочего, сейчас в армии США – недобор и, судя по всему, командование вынуждено снижать планку требований к новобранцам. В итоге в вооруженные силы далеко не всегда попадают люди с уравновешенной психикой или с культурным воспитанием. Этот фактор тоже может способствовать росту случаев изнасилований и домогательств», – добавил Дудаков.
Ранее Минобороны США представило Конгрессу отчет о сексуальных домогательствах в вооруженных силах за 2021 год. В докладе указывается, что 35 875 человек подверглись в прошлом году либо изнасилованию, либо попытке изнасилования – это 19 300 женщин (8,4 % всех военных) и 16 600 мужчин (1,5% всех военных). В целом число сексуальных посягательств в вооруженных силах увеличилось на 13%, достигнув рекордного уровня.
После публикации отчета министр обороны Ллойд Остин направил главам подразделений Пентагона приказ о мерах по пресечению и предотвращению сексуальных посягательств и домогательств. «Данные цифры показывают, что наши вооруженные силы находятся в кризисе. Когда военнослужащие не могут доверять лидерам своей страны в отстаивании ценностей военной службы, это означает, что мы терпим неудачу», – заявила Кирстен Гиллибранд, председатель подкомитета Сената по вооруженным силам.
Председатель подкомитета Палаты представителей по военному персоналу Джеки Шпейер пообещала провести слушания по этому вопросу в ближайшие недели, сообщает Roll Call. По ее мнению, необходимо усилить контроль Конгресса, привлечь виновных командиров к ответственности, и принять меры, «необходимые для устранения этого национального кризиса».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В администрации Энергодара заявили о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС
|
|
Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС, рассказал глава администрации города Александр Волга.
«Одно из попаданий – сквозное – было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», – приводит слова главы администрации города ТАСС.
Волга не уточнил, когда именно произошло попадание.
Глава администрации города напомнил, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. «Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», – добавил он.
По словам Волги, радиационный фон на территории атомной станции измеряется постоянно и он говорит о том, что все системы работают, повышения радиационного фона нет.
Накануне в администрации Запорожской области сообщили, что мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое. Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
Кроме того, в четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
По странам Европы прокатилась волна митингов
|
|
В Париже в субботу прошел массовый митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. В тот же день десятки тысяч человек на митинге в центре Праги потребовали отставки правительства Чехии. В пятницу столкновения между протестующими и силовиками произошли в немецком городе Кассель.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что десятки тысяч французов вышли в субботу на улицы Парижа с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. «Макрон #импичмент! » – кричат сегодня десятки тысяч французов на улицах Парижа!», – написал Филиппо на своей странице в соцсети Twitter.
Протестующие обвинили правительство Франции в недостаточной заботе о благополучии французов, а политику Макрона назвали античеловеческой, сообщает сетевое издание info24.ru.
Кроме того, антиправительственный митинг, собравший десятки тысяч человек, состоялся в субботу на Вацлавской площади в центре Праги. Собравшиеся потребовали отставки правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой до 25 сентября, предупредив, что в противном случае будет объявлена акция неповиновения.
Днем ранее в немецком городе Кассель произошли столкновения между силовиками и протестующими против поставок оружия, в том числе Украине, передает РИА «Новости».
Ранее министр юстиции Чехии Павел Блажек предупреждал, что существует риск революции в Евросоюзе из-за стремительного роста цен на энергию.
Кадыров заявил, что «засиделся» по посту главу Чечни
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в субботу, что «засиделся» на посту главы Чечни и заслужил «бессрочный и длинный отпуск».
«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, «долгожитель» среди ДЕЙСТВУЮЩИХ глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил чеченскую пословицу: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятный». Отметив, что его время уже пришло, поэтому он постарается уйти вовремя.
Ранее Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным, в ходе встречи обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни.
Участники митинга в Праге потребовали отставки правительства Чехии до 25 сентября
Правительство Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой должно уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае будет объявлена акция неповиновения, заявили организаторы митинга в Праге.
«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.
Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.
Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.
«Здесь, на Вацлавской площади, мы заявляем, что не хотим войны! Мы хотим мира!» – заявляли ораторы. На митинге под скандировавшийся его участниками призыв «Любовь и мир!» был выпущен в небо белый голубь.
С трибуны ораторы призвали чешских избирателей продемонстрировать негативное отношение к кабмину, отказав в поддержке на предстоящих в республике 23–24 сентября выборах в верхнюю палату парламента и местные органы власти кандидатам, выдвинутым партиями правительственной коалиции.
Ранее сообщалось, что на Вацлавской площади в центре Праги в субботу начался антиправительственный митинг, который совместно организовали несколько политических партий, в акции принимают участие около 20 тыс. человек.
В Британии пожаловались на панику в Европе из-за решения Путина
|
|
Президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток», заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт в комментарии Bloomberg.
Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну.
«Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она обвинила власти своей страны в создании зависимости в вопросе поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных».
«У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок», – добавила заявила она.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шарий высмеял угрозы Киева жителям освобожденных территорий
|
|
Блогер Анатолий Шарий раскритиковал слова вице-премьера Украины Ирины Верещук об уголовном наказании за участие в референдумах на освобожденных Россией территориях Украины.
Так, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что гражданам Украины может грозить до 12 лет лишения свободы, если они будут участвовать в референдумах на контролируемых Россией территориях Украины.
«Такого я не припоминаю. За организацию – было, но чтобы за участие...» – недоумевает Шарий. По его словам, можно и за жизнь в неподконтрольных Украине территориях «срок давать», например – 12 лет. «При входе русских в город не застрелился – 8 лет», – написал Шарий в своем Telegram-канале.
Ранее Верещук сообщила, что власти решили принудительно эвакуировать жителей Донбасса. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, «он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь». В четверг вице-премьер Украины призвала жителей Донецкой области покинуть регион.
Напомним, в июле Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить Вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский экономист предупредил о последствиях введения потолка цен на нефть
Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи раскритиковал решение «Большой семерки» ввести потолок цен на нефть из России и предупредил о катастрофических последствиях.
«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение «теоретического» потолка цен на российскую нефть?», – написал Альхаджи в Twitter, передает РИА «Новости».
Он отметил, что расплачиваться за это решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе. Их расходы возрастут и из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей, добавил он.
Как уточнил Альхаджи, для полной реализации соглашения «Большой семерке» придется нанять 87 тысяч инспекторов, которые будут следить, чтобы каждая бумажка была заполнена правильно, каждая банковская сделка соответствовала требованиям, а каждый танкер соблюдал введенные санкции.
Ранее сообщалось, что министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на нефть.
Мощность энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое
Снизилась вдвое мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС, переток поступает только на освобожденные территории, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически в половину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, радиационный фон на станции соответствует норме.
Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС приостановлено
|
|
Подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов, сообщили власти Энергодара.
«Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях... Специалисты на месте передают, что с учетом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», – приводит ТАСС сообщение администрации Энергодара.
По словам местных властей, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме.
Ранее Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Энергодара и Запорожской АЭС.
Также ВСУ и наемники попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ. В ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: «Северный поток» возобновил работу
Газопровод «Северный поток» возобновил работу после остановки, передает Reuters.
За последний час поток голубого топлива по трубе вырос до 184 кВт/ч, передает Reuters, ссылаясь на данные сайта Газпрома.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США рассказали о жизни в аду из-за войны Байдена с Россией
Американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией, граждане США не должны платить за украинский конфликт, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
«Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», – цитирует РИА «Новости» Бараку.
Барака убежден, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.
Ранее президент США Джо Байден «с гордостью» заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|