Пугачева прокомментировала смерть Горбачева

Народная артистка России певица Алла Пугачева прокомментировала смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

По словам исполнительницы, новость о смерти политика вызвала у нее слезы. «Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира и исчез страх за будущее своих детей», – передает «Лента» слова Пугачевой.

Певица подчеркнула, что Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания своей власти. «Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества», – добавила она.

Глава государства Владимир Путин не смог принять участие в субботней церемонии из-за загруженного рабочего дня. Путин почтил память Горбачева в четверг, приехав проститься с ним в Центральную клиническую больницу. На церемонию прощания Путин прислал венок, он был установлен в изголовье гроба. Премьер-министр Михаил Мишустин также почтил память Горбачева, прислав венок на церемонию прощания с ним. Всего в зале стояло больше 20 венков от органов власти, российских регионов и компаний.

Желающие проститься с Горбачевым проходили мимо гроба с телом политика и клали цветы рядом с ним. Рядом с гробом сидели родные и близкие Горбачева. Среди них: экс-руководитель пресс-службы Горбачева, бывший генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко и сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, которые в середине церемонии встали у гроба вместе с солдатами почетного караула.

В зале, где проходила церемония, была выстелена красная ковровая дорожка: по ней пришедшие проститься подходили к длинному постаменту, который установлен в нескольких метрах от гроба и на который кладут цветы. Еще один такой постамент установлен в ногах гроба: туда разрешен проход для почетных гостей.

На стене между колон висела большая черно-белая фотография Горбачева. В зале играла траурная музыка.

Среди простившихся с Горбачевым – венгерский премьер Виктор Орбан, телеведущий Дмитрий Киселев, лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков, певица Алла Пугачева, композитор и продюсер Виктор Дробыш, глава Россотрудничества Евгений Примаков, депутат Госдумы Евгений Попов, глава Роскосмоса Юрий Борисов, бизнес-омбудсмен Борис Титов, нобелевский лауреат и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, иностранные послы и другие.