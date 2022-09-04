Путин отметил престиж и представительность Всероссийских юношеских Игр боевых искусств

Президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XIV открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств в Анапе отметил престижность и представительность этих соревнований, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас на старте XIV открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств, которые вновь радушно принимает у себя Анапа... Столь престижные и представительные соревнования воспитывают силу духа и целеустремленность, умение держать удар и не пасовать перед трудностями», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

Президент отметил, что эти состязания «занимают достойное место в календаре значимых и наиболее массовых мероприятий в сфере детско- 6 уверенность, что нынешние игры будут содействовать популяризации боевых искусств и продвижению в обществе ценностей здорового образа жизни.

«И конечно, в ходе насыщенной программы вы обязательно познакомитесь с обширной исторической экспозицией, рассказывающей о становлении и развитии единоборств в нашей стране, почтите память воинов-спортсменов, погибших в годы Великой Отечественной войны», – добавляется в телеграмме.