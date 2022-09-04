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Путин отметил престиж и представительность Всероссийских юношеских Игр боевых искусств
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Президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XIV открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств в Анапе отметил престижность и представительность этих соревнований, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Приветствую вас на старте XIV открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств, которые вновь радушно принимает у себя Анапа... Столь престижные и представительные соревнования воспитывают силу духа и целеустремленность, умение держать удар и не пасовать перед трудностями», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.
Президент отметил, что эти состязания «занимают достойное место в календаре значимых и наиболее массовых мероприятий в сфере детско- 6 уверенность, что нынешние игры будут содействовать популяризации боевых искусств и продвижению в обществе ценностей здорового образа жизни.
«И конечно, в ходе насыщенной программы вы обязательно познакомитесь с обширной исторической экспозицией, рассказывающей о становлении и развитии единоборств в нашей стране, почтите память воинов-спортсменов, погибших в годы Великой Отечественной войны», – добавляется в телеграмме.
Путин: Школьники Украины считали Крымский мост фейком
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Учащиеся школ, находящихся на освобожденных территориях Украины, считали, что Крымский мост – это фейк, а также не знали о совместной истории Украины и России, заявил президент России Владимир Путин в четверг на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав одного государства – Советского Союза. Они просто этого не знают. Им так все преподавали», – сказал Путин, передает ТАСС.
«И не только дети, даже взрослые, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Не было такой государственности. После революции 1917 года там всякие квазигосударственные образования создавались. А потом, при формировании Советского Союза возникла и Украина. Никто этого же там не знает», – заявил президент.
Также российский лидер подчеркнул, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.
Напомним, президент России прибыл 1 сентября в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
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Путин прибыл в Калининград
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Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
«Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища», – говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава Российского государства посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс, где проведет открытый урок «Разговор о важном», участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
Также в режиме видеоконференции Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
Затем состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации.
Путин поручил Минтрансу направить свободные паромы из Черного моря в Калининград
Российские власти будут стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобны и экономически целесообразны, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
«Год мы начинали с двумя паромами на линии между Балтийском [в Калининградской области] и Усть-Лугой [в Ленинградской области], сейчас восемь судов ходит на линии. Но у нас уже образовались очереди на эти паромы, и поэтому хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение Минтрансу. Есть свободные мощности, в том числе в Черном море, на других бассейнах, чтобы перебазировать сюда паромы и сухогрузы», – приводит ТАСС слова Алиханова на встрече с главой государства.
«Будем стремиться к тому и сделаем это, чтобы было удобно и экономически целесообразно», – прокомментировал президент предложение Алиханова.
Литва в июне прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными. В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.
До этого Росморречфлот зарегистрировал новую морскую линию Усть-Луга – Калининград, до этого паромы ходили только до Балтийска.
Шольц заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в Эссене заявил, что считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», – приводит ТАСС слова Шольца.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией наряду с участием в западных союзах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.
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Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха
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Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«У нас страна развивается, развивается активно. У нас, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения и анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой – аккуратно, и каждый наш шаг был направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление ее позиций в мире», – сказал Путин, отметив, что «непросто все это происходит», сообщает ТАСС.
Также он напомнил детям, что «от успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните шутку: «Тщательно пережевывая пищу, вы помогаете обществу». Он сказал, что в этой шутке есть серьезная составляющая. Он добавил, что человек, занимаясь спортом, становится энергичным и эффективным – это помогает добиваться успеха. А успех каждого способствует развитию страны в целом, сказал президент.
Ранее Путин отметил, что в Таджикистане растет интерес к обучению на русском языке.
Путин поделился воспоминаниями о разговоре с опытным советским разведчиком-нелегалом
Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» рассказал школьникам о случае во время его работы в органах безопасности и разведке.
«Когда я работал в органах безопасности и советской внешней разведке, у нас в соседнем кабинете работал человек, мы звали его Сан Саныч. Он 25 лет отработал в качестве разведчика-нелегала. Я его как-то спросил, не обидно ли ему сидеть со мной рядом: я такой молодой, а он с таким опытом. Он посмотрел и говорит: «Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствовал свою востребованность. Я не жду от Родины благодарности, я благодарен ей за то, что она дала мне возможность так работать и быть востребованным, реализоваться», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Ранее Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха.
Анонсирован визит Путина на Камчатку
Президент Владимир Путин перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) посетит Камчатский край, где в том числе проведет большое совещание о развитии региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент сначала отправится на Камчатку – в воскресенье он туда вылетит и на Камчатке будет целый рабочий день. На Камчатке он встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края, встретится с губернатором [Владимиром] Солодовым», – приводит его слова ТАСС.
Во время поездки на Дальний Восток российский лидер, сообщил Песков, посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Он уточнил, что это состоится 6 сентября.
А на следующий день, 7 сентября, Путин примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Ранее Песков сообщал, что Путин на полях ВЭФ проведет заседание президиума Госсовета по туризму.
Кремль отреагировал на желание Шольца продолжить диалог с Путиным
Обсуждение – единственный путь выхода из сложных ситуаций, но разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин неоднократно говорил о нашей готовности обсуждать самые сложные и противоречивые вопросы. Это может и должно быть единственным путем выхода из сложных ситуаций», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли желание у Москвы говорить с Берлином после слов канцлера Германии о необходимости продолжать переговоры с российским президентом, передает ТАСС.
При этом Песков отметил, что пока телефонный разговор Путина и Шольца не планируется.
Шольц ранее заявил, что считает нужным продолжать переговоры с российским лидером. С аналогичным заявлением чуть ранее выступил французский лидер Эммануэль Макрон.
Канцлер Германии говорил, что НАТО поддерживает Украину, но прямой конфронтации с Россией нужно избежать. Он заявил, что его страна «тщательно взвешивает» каждый шаг и не собирается действовать в одиночку, а лишь в тесном контакте с партнерами по Североатлантическому альянсу.
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Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с калининградцами
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Калининград остановил свой автомобильный кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Видеозапись разговора президента и жителей Калининграда во время его визита опубликовали в социальных сетях. В ролике глава государства спросил калининградцев, все ли у них хорошо.
«Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам», – сказал президент.
Жители города ответили Путину возгласами «Спасибо!» и «Молодец!». Путин в ответ вышел из машины, чтобы помахать в ответ.
После этого кортеж продолжил движение.
Глава государства регулярно общается с жителями российских городов во время визита в регионы. Например, в 2020 году он остановил кортеж в Череповце, чтобы поговорить с местными жителями.
Путин поддержал идею о создании сайта-музея спецоперации
Цифровой музей о специальной военной операции на Украине должен содержать экспонаты, достоверность которых будет доказана, сказал президент России Владимир Путин в ответ на предложение активиста Российского движения школьников, члена детского общественного совета Музея Победы Данилы Скрябина.
«Я попрошу коллег продумать это. Самое главное, чтобы была подтверждена достоверность этих материалов. Вещи подобного рода должны основываться на достоверной информации, на каких-то материальных предметах, которые подтверждают ход событий, которые состоялись в прошлом», – сказал Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном», участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, сообщает РАПСИ.
При этом глава государства отметил, что создание подобного музея является важным делом.
Скрябин предложил создать сайт с электронными экспонатами и выставками о специальной военной операции. «Нам очень хотелось бы получить поддержку Минпросвещения в техническом вопросе и в вопросе получения электронных видов этих экспонатов, воспоминаний участников специальной военной операции, жителей и детей, которые прожили все это», – сказал школьник.
Путин: Зарубежные партнеры России хотят продолжать сотрудничество в космосе
Без России трудно развивать научные проекты, но мы должны сами развивать внутри страны ключевые направления, быть не догоняющими, а лидерами, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы можем сделать не хуже, мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь в руках так называемые ключи к определенным направлениям научной деятельности», – сказал Путин.
По его словам, мировая наука и технологии не могут развиваться без России. «Что касается того, что кто-то кого-то «отрезал» от чего-то, это сложно в современном мире сделать, в мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Как это можно себе представить? Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще. В физике, например, там есть крупные международные проекты с европейскими партнерами, где у нас 70 с лишним процентов участия <…> Скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, американцы могут доставлять грузы и людей в космос, но дороже, что невыгодно Западу.
Ранее Путин заявил, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.
Путин удаленно принял участие в открытии русскоязычных школ в Таджикистане
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном открытии общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане, он присоединился к церемонии по видеосвязи.
Президент находится с поездкой в Калининградской области, он подключился к церемонии по видеосвязи, в ней также участвует президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает ТАСС.
Школы с преподаванием на русском открывают в Бохтаре, Душанбе, Кулябе, Турсунзаде и Худжанде. В них планируется проводить адаптированную для Таджикистана специальную программу. Преподавать там будут российские учителя.
Школы названы в честь русских ученых и деятелей культуры. В Душанбе по предложению российской стороны учебное заведение названо в честь первого космонавта Юрия Гагарина, школу в Бохтаре назвали в честь Михаила Ломоносова, худжандская названа именем писателя Антона Чехова.
Школа в Турсунзаде носит имя химика Дмитрия Менделеева, учебное заведение в Кулябе – имя основоположника научной педагогики и народной школы в России Константина Ушинского.
Правительства России и Таджикистана в 2019 году подписали соглашение о строительстве и оснащении общеобразовательных учреждений в пяти городах страны с обучением на русском языке. Российская сторона выделила на этот проект порядка 150 млн долларов.
Путин спел гимн России вместе со школьниками
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Президент России Владимир Путин по окончании открытого урока «Разговор о важном» пообщался в неформальной обстановке с его участниками, вместе с ребятами он спел гимн России и раздал несколько десятков автографов.
Школьники обступили главу государства и вместе хором спели несколько куплетов из российского гимна. Путин пел вместе с детьми, затем воскликнул «Здорово!» и зааплодировал собравшимся ребятам, сообщает ТАСС.
Дети рассказывали главе государства, чем живут за пределами школы. К примеру, одна из участниц встречи рассказала, что занимается игрой на контрабасе.
Беседа переросла в импровизированную автограф-сессию. Дети просили Путина оставить свой автограф не только себя на память, но и на память для своих родных и близких. Одна из участниц встречи рассказала, что она выходец из Луганской Народной Республики, из города Брянка.
Ребята протягивали президенту руки для рукопожатия. Одна из участниц встречи предложила Путину молодежный вариант. «Знаете, все просят пожать вас руку, а я хочу попросить вас дать пять», – сказала она. Путин рассмеялся и хлопнул по поднятой вверх ладони девушки.
Ранее Путин заявил, что Общероссийское движение детей и молодежи должно привлекать в свои ряды профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине.
Сенатор: Путин задал формат «Разговора о важном» со школьниками
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Владимир Путин задает тренд общения с молодежью для всех топ-чиновников. Встречи-дискуссии, аналогичные той, что провел президент в Калининграде, должны теперь проходить в российских школах. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. В четверг российский лидер встретился в неформальной обстановке с молодыми участниками открытого урока «Разговор о важном» и провел заседание наблюдательного совета
Общероссийского движения детей и молодежи.
«Президент продолжает лично общаться с молодежью. С политической точки зрения тоже важно, что глава государства уделяет этому общению такое внимание, поскольку молодежь – это будущее нашей страны. В выступлениях Путина один из главных тезисов следующий – молодежь способна построить современную, динамично развивающуюся Россию. При этом молодежь опирается на серьезные традиции, то есть обеспечивает преемственность», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«На встречах, подобным тем, что прошла в Калининграде, президент не только выражает поддержку новому движению школьников, но и личным примером дает установку всем уровням власти – надо выстраивать коммуникацию с молодежью. Чиновники не просто на словах должны приветствовать принципы нового молодежного движения, но и сами регулярно контактировать с молодежью», – добавил сенатор.
Что касается конкретного формата «Разговора о важном», то именно так должны проходить встречи-дискуссии еженедельно во всех российских школах, убежден собеседник.
Ключевой в речи Путина стала также его оценка задачи государства быть коллективным наставником и направлять энергию молодежи, считает Долгов. «Принципы нового движения – это добровольность и развитие с опорой на лучшие педагогические практики. Приоритеты движения сформулирует сама молодежь, но при поддержке наставников и государства – такой сплав должен обеспечить успех», – заявил сенатор, добавив, что и сам готов стать наставником в одном из подобных молодежных проектов.
«Президент также надеется, что новое движение не ограничится мегаполисами, что ее отделения откроются в малых городах, в небольших населенных пунктах – по всей стране. В России на сегодня уже налажена система самореализации детей и молодежи. Создано огромное пространство возможностей, которое предоставляют не только конкурс «Большая перемена», но и «Пушкинская карта», образовательный центр «Сириус» и другие проекты платформы «Россия – страна возможностей», – перечислил Долгов.
«Многие парни и девушки уже получили шанс для самореализации именно благодаря участию в этих конкурсах. Система самореализации продолжает формироваться. Новое движение, которое создается сейчас на наших глазах, – еще один важный элемент в этой системе», – подытожил сенатор.
В четверг президент Владимир Путин провел в Калининграде первое очное заседание наблюдательного совета нового Общероссийского движения детей и молодежи. Также с его участием состоялся открытый урок «Разговоры о важном» с участием школьников из России, Донецкой и Луганской народных республик, освобожденных территорий Украины.
Путин: Нужно привлекать профессионалов для формирования у молодежи настоящих ценностей
Общероссийское движение детей и молодежи должно привлекать в свои ряды профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации.
«Это должны быть люди, увлеченные своим делом, способные повести за собой и стать для детей интереснее, чем огромный поток информации современного мира. Нужны те, кто сумеет помочь [детям] разобраться в этих информационных потоках, отсечь все ложное, показное, и наоборот, должным образом, красиво и талантливо преподнести настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине, ценности самореализации и развития, деятельного участия в жизни всего общества, всей страны», – цитирует ТАСС Путина.
По словам президента, в новое движение важно привлечь тех людей, «которые могут стать для детей и подростков настоящими старшими товарищами, проводниками во взрослый мир». Путин отметил, что в ближайшее время потребуется в этой связи значительное количество профессионалов и увеличение числа людей, которые работают по этому направлению.
В движение, продолжил он, «должны приходить люди, которые горят желанием работать с детьми, заниматься их развитием и воспитанием, понимают значимость этой работы и отдают себе отчет в том, какая ответственность на них лежит».
Без такой работы, без заботы о базовых жизненных установках молодежи, по мнению Путина, трудно обеспечить преемственность развития России. «Передавать детям только знания недостаточно, не менее важно научить их, как ими пользоваться, во имя чего жить и трудиться», – резюмировал российский лидер.
Ранее Путин поддержал участие школьников Донбасса в общероссийском движении детей и молодежи.
Напомним, Путин прибыл в Калининград, где провел первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации.