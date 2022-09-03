Историк: США превратили Украину в плацдарм для разрушения России

«Важно не повторить ошибок, допущенных по итогам Второй мировой войны, когда основные решения по денацификации были свернуты и превратились в ренацификацию», – сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Владимир Кикнадзе. 3 сентября в России отмечается День воинской славы, это дата окончания Второй мировой войны.

«Основной причиной развязывания Второй мировой войны было стремление крупных западных финансово-олигархических групп, а также фашисткой Германии реализовать свои капиталистические интересы. В 30-х годах фашизм пришел на территорию США и Великобритании, но там очень быстро осознали реальную опасность фашистской идеологии, которая может быть разрушительной для собственных государств и народов», – напомнил военный историк, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Владимир Кикнадзе.

Ровно 77 лет назад – 3 сентября 1945 года – подписанием СССР с Японией акта о безоговорочной капитуляции завершилась Вторая мировая война. Эта памятная дата была установлена в России законом от 23 июля 2010 года, и отмечалась 2 сентября, но в апреле 2020 года была перенесена на 3 сентября.

Идеи фашизма и нацизма заключались в реализации планов по подчинению природных и человеческих ресурсов восточной части Европы, добавляет историк. «Великобритания при поддержке Франции и капитала США сделала все возможное, чтобы в Европе развязалась Вторая мировая война. Предательскую сущность Запада мы увидели после агрессии Германии против Польши, когда все гарантии безопасности со стороны Лондона и Парижа были практически сведены к нулю», – напомнил собеседник.

По мнению Кикнадзе, антироссийские санкции Запада за начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины на порядок отличаются от тех, что были введены против фашисткой Германии. «Если бы Запад занял конструктивную позицию по отношению к предложениям Советского Союза, который делал все возможное для построения системы коллективной безопасности не только в Европе, но в мире в целом, то войны можно было избежать», – уверен эксперт.

По его словам, страны Запада больше всего боялись советской идеологии, которая исповедовала идеи равенства и безопасного существования всех народов мира, что и привело к Второй мировой. Сейчас Запад, прежде всего США, саботирует установление понятной и приемлемой для всех системы международных отношений. Причина в желании американцев быть единоличными лидерами, самостоятельно устанавливать правила игры.

«За многими финансовыми и банковскими кругами еще со времен Второй мировой войны имеется огромный шлейф причастности США к преступлениям против мира и человечества. Одним из основных предназначений всей системы фашистских концлагерей, которая создавалась в том числе на территории европейских государств и оккупированных землях СССР, была бесплатная рабочая сила для крупного производства», – подчеркнул Кикнадзе.

Россия, которая хранит историческую память и призывает мир не повторять ошибок прошлого, с 2005 года на площадке ООН ежегодно согласовывает резолюцию с призывом осуждать идеологию фашизма, нацизма, расизма и других форм экстремизма и ксенофобии. «На протяжении этих более 15 лет мы видим, что каждый год количество стран, которые поддерживают эту резолюцию, сокращается. В авангарде государств, выступающих против, прежде всего США, Украина, неоднократно это была Канада, которая стала основным прибежищем для бывших нацистов и фашистов. Чем объективнее мы будем говорить правду о событиях, в том числе на территории Украины, тех преступлениях, которые становятся известны в ходе СВО, тем больше будет осознание того, к чему может привести повторение ошибок прошлого, когда бывшие фашисты и нацисты объявляются государственными героями», – подчеркнул историк.

Кикнадзе убежден, что истинные причины конфликта в Донбассе кроются в стремлении США ослабить Россию с целью ее дальнейшего расчленения. Именно на Украине «имелись сложившиеся исторические корни открытых форм противостояния всему русскому миру». «На стыке 80-х и 90-х годов на территории Прибалтики создавались народные фронты. В меньшей степени знаем мы знаем о таких же организациях, создаваемых в Белоруссии и России. При поддержке Запада они многое делали для разрушения СССР, в том числе используя ложь о событиях Второй мировой войны. Но в меньшей степени мы отдаем себе отчет, что ровно такие же явления сепаратистского характера, но с использованием идеологии фашизма и нацизма, имели место на Украине... С тех пор США используют Украину для создания основного плацдарма для разрушения Российской Федерации», – напомнил член-корреспондент РАРАН.

Историк уверен в том, что спецоперация на Украине приведет к дегегемонизации мирового порядка. «В итоге в мире увидят всю правду об истинных намерениях США. Сегодня мы уже точно знаем, что задолго до 24 февраля прорабатывались и принимались соответствующие решения о ленд-лизе в отношении Украины. Важно не повторить ошибок по итогам Второй мировой войны, когда основные решения по денацификации были свернуты и превратились в ренацификацию. Нельзя допустить массовой реабилитации тех лиц, которые были непосредственными исполнителями и пособниками преступлений на территории Украины», – подытожил Кикнадзе.

В субботу представители коммунистических, левых и патриотических сил возложили в Москве красные гвоздики к Вечному огню у стен Кремля. Участники акции памяти выступили против попыток пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировых войн, за незыблемость российских границ. Они раскритиковали попытки Японии оспорить суверенитет России над Курильскими островами и Сахалином.