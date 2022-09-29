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ВСУ нанесли удар по газопроводу в Херсонской области
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по газопроводу в Херсонской области, в результате чего в Новой Каховке и Каховском районе прекращена подача газа, сообщила администрация города.
«После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе населенного пункта Брылевка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки. <...> Газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района», – передает ТАСС сообщение администрации.
В администрации Новой Каховки сообщили, что подача газа потребителям уже прекращена.
Напомним, в минувшее воскресенье ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке. Днем ранее российская ПВО отразила удар ВСУ по Новой Каховке. В прошлую субботу Новая Каховка в Херсонской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Обстрел города начался еще ночью. В тот же день глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что власти Новой Каховки из-за обстрелов ВСУ начали вешать на жилые дома таблички «Эта сторона наиболее опасна при обстреле», как в блокадном Ленинграде.
Зеленскому предложили вернуть Украине ядерный статус
Украинского президента Владимира Зеленского попросили заявить о выходе страны из Будапештского меморандума, по условиям которого Киев отказывается от ядерного оружия, соответствующая петиция появилась на его сайте.
Петицию назвали «Вернуть Украине ядерный статус, официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, но после того, как США предоставит нам ядерное оружие (попросить его у США)», передает РИА «Новости».
Она появилась 22 сентября. Автор объяснил, что получение ядерного статуса Киевом необходимо для «ядерного сдерживания России».
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Россией, Британией, США и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.
В марте Зеленский заявлял, что Будапештский меморандум для Украины «уже сгорел».
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ВКС России нанесли удар по цехам танкового завода в Харькове
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Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харькова поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.
Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники», – отметил Конашенков.
«В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода «ЭнергоМехКомплект» уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники.
В районе города Николаева массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники», – отчитались в Минобороны.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Перемога Харьковской области, Славянск, Богдановка Донецкой народной республики (ДНР), Новониколаевка, Гуляйполе Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах. Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Краматорск ДНР, Коломийцево Днепропетровской области и Прилиманское Одесской области. В районе населенного пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», – сообщил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Горловка, Марьинка ДНР, Павловка Запорожской области, Евгеновка Николаевской области. Перехвачено две баллистические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Казачья Лопань Харьковской области и Большие Копани Херсонской области. Кроме того, в районе города Донецка, населенных пунктов Брянка Луганской народной республики, Новая Каховка и Веселое Херсонской области уничтожены в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», – перечислили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении более 50 иностранных наемников ВСУ в Запорожье.
Американист Дробницкий: США вынуждают Россию ликвидировать украинскую государственность
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«Украина как государство будет всячески использоваться коллективным Западом для того, чтобы создавать для нас военные риски и угрозы. Поэтому украинскую государственность необходимо ликвидировать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Госдеп допустил применение Украиной оружия Запада по новым регионам России.
«Я считаю, что пока украинское государство существует в том виде, в котором оно есть – как антироссийский проект – все это будет продолжаться: и поставки западных видов вооружения в интересах ВСУ, и обстрелы российских регионов, причем не только новых», – добавил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Каждый раз, когда ищется идея для украинской государственности – все сводится к концепции «анти-России». Поэтому Украина как государство будет всячески использоваться коллективным Западом для того, чтобы сдерживать Россию, оказывать на нас давление и создавать для нас военные угрозы», – убежден он.
«До тех пор, пока украинское государство не будет ликвидировано, сохранится и военная опасность для России. ВСУ будут и дальше снабжать оружием, настраивать против России и будут даже терпеть нацистов, закрывая глаза на все происходящее и мирясь с человеконенавистнической идеологией», – считает Дробницкий.
«Ничего принципиально нового в последнем заявлении представителей США не наблюдается, Штаты и раньше не выступали против использования Украиной западных систем вооружения на территории Херсонской области, Запорожья и Донбасса», – рассказал в свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Соединенные Штаты, оказывая военную помощь Украине, придерживались только ограничений по дальности поставляемого оружия, а также ставили условие украинской стороне о неиспользовании этого оружия по признаваемой ими территории России. Теперь вопрос к американцам: останутся ли эти ограничения в силе?» – отметил собеседник.
«Кроме того, тут уже и вопрос к России: будем ли мы что-то пересматривать в связи с тем, что территории Херсонской, Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой республик меняют свою юрисдикцию и становятся частью нашей страны. Повлияет ли это на готовность России использовать те или иные системы вооружения для защиты новых территорий?» – рассуждает эксперт.
«В Америке говорят об угрозе применения Россией ядерного оружия, но насколько они в это сами верят – непонятно. Такой сценарий будет иметь, конечно, очень серьезные последствия. Это будет первый в истории случай после Хиросимы и Нагасаки и станет очень серьезным рубежом в мировой политике», – полагает Кортунов.
«Возможно, в Вашингтоне надеются, что Россия первая не пойдет на применение ядерного оружия, независимо от того, как будет развиваться ситуация на поле боя. Но окончательную позицию в этом вопросе будет артикулировать президент», – добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений по тем районам Украины, которые могут войти в состав России по итогам прошедших референдумов.
Блинкен также в очередной раз предупредил, что США намерены вместе со своими западными союзниками ужесточить режим санкций в отношении России в связи с проведением референдумов. «Мы ясно сигнализировали о том, что готовы быстро навязать России дополнительные серьезные издержки за то, что она реализует планы аннексии, и мы поступим таким образом», – сказал шеф американской дипломатии.
В ответ на это посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты подходят к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям.
«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», – приводит слова Антонова РИА «Новости».
Вашингтон «науськивает» Киев продолжать применять западное оружие, не осознавая рискованность этих действий, отметил посол. «Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите Отечества будут твердыми и решительными», – подчеркнул дипломат.
Кроме того, Bloomberg со ссылкой на два источника сообщает, что США 28 сентября объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 млрд долларов. Деньги, предоставляемые в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), позволят Киеву приобрести оружие и военное оборудование у американских оборонных подрядчиков.
Политолог Малек Дудаков в своем Telegram-канале назвал новый пакет американской военной помощи Украине ответом на проведенные референдумы. «Но есть у него и более прагматичная цель – полностью опустошить предыдущий бюджет на Украину, чтобы легче было упрашивать Конгресс выделить новые средства», – считает эксперт.
В то же время постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского, который тот дал русским – «убираться в Россию». Об этом же в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганщины в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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Арестованный в Москве иностранец оказался агентом СБУ
Арестованный в российской столице по делу о шпионаже иностранец Владислав Кривой является агентом Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в правоохранительных органах.
«Вячеслав Кривой – гражданин Украины, он был агентом СБУ и весной 2022 года получил задание от этой спецслужбы по сбору данных о российской военной технике на подконтрольной РФ территории», – цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в шпионаже Владислава Кривого, удовлетворив ходатайство следователей ФСБ. Его должны содержать под стражей до 27 ноября.
В перехваченном разговоре сотрудника СБУ открылись подробности убийства первого главы ДНР Захарченко
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Новые подробности убийства первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко открылись в перехваченном разговоре сотрудника СБ Украины с агентом, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили о предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР. В распоряжении РИА «Новости» оказалась запись телефонного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко, на котором он обещает агенту за совершение преступления 100 тыс. рублей.
«При обсуждении по телефону подготовки очередного террористического акта, который был сорван спецслужбами, оперативник СБУ Александр Киященко рассказал подробности организации теракта (в котором погиб Захарченко) в ДНР», – сообщил источник РИА «Новости».
«Чтобы ты понимал, за «Захарку» (Александра Захарченко) заплатили 5 млн рублей. Я говорю, 5 млн рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов – это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил 5 млн рублей», – рассказывает сотрудник СБУ в телефонном разговоре.
Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.
Напомним, в мае бюст первого главы ДНР Александра Захарченко установили возле городской администрации. На церемонию пришли родители, простые жители, сослуживцы и друзья военного.
Сенатор США Грэм приравнял ядерный удар России по Украине к атаке на НАТО
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Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом».
«Если (президент России) Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом», – приводит РИА «Новости» слова сенатора, сказанные им в ходе заседания юридического комитета Сената Конгресса США. При этом Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине.
Как отметил Грэм, в случае такого развития событий «радиация затронет всю Европу, а не только Украину». Сенатор также призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до РФ, что на нее «обрушится весь ад», если она решится применить ядерное оружие на Украине.
В среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Вашингтон в поощрении к эскалации ядерной риторики и предостерег США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в манипуляциях и постановках с целью втягивания России в ядерную повестку.
Также в среду канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента России от применения ядерного оружия. В свою очередь экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. При этом он отказался «углубляться в вопрос о том, какими будут последствия» подобного шага для Москвы.
В тот же день председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.
Вместе с тем, как сообщает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что власти Соединенных Штатов не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. В Пентагоне заявили, что не видят смысла в повышении уровня готовности ядерных сил США.
Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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ВСУ нанесли удар по университету в Херсоне
Украинские националисты нанесли ракетный удар по комплексу зданий Херсонского политехнического университета, есть пострадавшие, сообщил источник в экстренных службах.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил собеседник РИА «Новости».
«Учебное заведение [обстреляно]. Рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми», – сказал он, не уточнив, сколько человек пострадали.
Здания университета находятся в центре города, одно из них разрушено, добавил источник.
Ранее в среду ВСУ нанесли удар по городу Алешки вблизи Херсона.
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Украина де-факто прекратила свое существование
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Украина де-факто прекратила свое существование, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Украина де-факто прекратила свое существование, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации. Время американской демократии и двойных стандартов подходит к концу. Глобалисты и прочие деятели нервно курят в стороне и понимают, что мир прежним уже не будет. Не будет рабства и колоний, не будет извращенцев и прочих недочеловеков, будет Россия и мир справедливости. Я счастлив и горд за жителей освобожденных территорий. Все будет хорошо», – написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Накануне в Москве приземлился самолет с главами освобожденных территорий, в том числе с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым и главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области уже объявили об отделении региона от Украины.
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Эксперт Юшков: Европа угодила в газовую зависимость от Украины
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«Если Украина и Россия не смогут прийти к «джентльменскому соглашению», Европе будет крайне непросто пережить отопительный сезон», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя подрыв трех ниток «Северных потоков».
«После повреждения газопроводов возникает проблема с транзитом российского газа. Для нас остаются всего две возможности – Украина и «Турецкий поток». При этом Газпром уже недвусмысленно намекнул, что прокачка по киевским территориям может быть остановлена», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Причина конфликта в корпоративном споре с «Нафтогазом». По мнению украинской компании, мы не выполняем условие «качай или плати». Напомню, по контракту Москва должна прокачивать 108 млн кубов газа ежесуточно, если же объемы меньше, их все равно необходимо оплачивать в полном объеме», – продолжил собеседник.
«Но претензии есть и у России. Дело в том, что Украина не дает использовать выбранную нами газораспределительную станцию «Сохрановка», ссылаясь на неподконтрольность некоторых территорий Киеву. При таком раскладе Москва формально может перейти на оплату только фактического транзита», – рассуждает эксперт.
Юшков отмечает, что юридически решить проблему непросто, поскольку вердикт должен выносить Стокгольмский арбитраж, который Москва считает ангажированным. «Вопрос лишь в том, смогут ли стороны договориться на неформальном уровне. Но такое «джентльменское соглашение» возможно только в случае, если Киев согласится на оплату исключительно фактической прокачки. Либо транзит будет полностью прекращен», – уверен он.
Для России остановка транзита обернется недополучением прибыли, говорит эксперт. Но больше всего проблем возникнет у Европы. «В преддверии отопительного сезона они лишатся еще части российского газа. Это вызовет рост дефицита и увеличение цен. То есть мы видим, как повышается значение украинского транзита. По сути, Европа сейчас оказалась в жесткой зависимости от украинской ГТС, и Киев наверняка воспользуется этим в своих интересах. Важность этого направления начала расти еще в сентябре, когда был остановлен «Северный поток – 1», сейчас оно еще больше востребовано», – пояснил он.
«И если раньше европейцы могли надеяться на запуск «Северного потока – 2» в случае острой необходимости, то сегодня такая возможность пропала. Несмотря на то, что одна нитка цела, ее могут не запустить. В частности, начнутся инсинуации на счет того, что она тоже могла пострадать и нуждается в дополнительных проверках», – заключил Юшков.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным землетрясения или оползни не могли стать причиной повреждений.
Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского как официальное заявление о теракте.
Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия сама повредила газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». «Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», – сказал он.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о преднамеренности повреждений. Он отметил, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов.
Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».
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Власти Крыма заявили об изменении статуса Азовского моря
Ожидаемое вхождение в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей закрепит за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», – цитирует РИА «Новости» Константинова.
По его словам, мариупольский порт становится важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся.
«Грузовое сообщение тоже должно восстановиться в полной мере. Уверен, что можно будет реализовать много различных программ», – подчеркнул Константинов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной рспублики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.
Эрдоган прокомментировал просьбу Зеленского повлиять на Россию словами «Путин сделает, что задумал»
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал о том, как отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поддержать четыре области Украины, участвовавшие в референдуме, и повлиять на российского лидера Владимира Путина.
«Я бы хотел, чтобы они не проводили референдум, а чтобы мы могли решить эту проблему дипломатическим путем... Путин, которого я знаю, каким-то образом сделает то, что он задумал», – передает Anadolu его слова.
Эрдоган подтвердил, что «Зеленский хочет, чтобы мы поддержали четыре (контролируемых Россией) области (Украины, где проводились референдумы о разделении), и хочет, чтобы мы убедили Путина.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей.
Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине
Российскую певицу Анну Семенович министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
Семенович внесена в список Минкульта под номером 158, а ограничения в отношении артистки начали действовать с 26 сентября, передает ТАСС.
Сообщается, что Семенович запрещено въезжать на территорию Украины из-за того, что она поддерживает политику властей России, а также навещала российских военнослужащих.
Сейчас в черный список СБУ входят 210 человек.
Глава представительства ЛНР в Москве Мирошник назвал возможные сроки вхождения региона в состав России
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Луганская Народная Республика должна войти в состав Российской Федерации в течение недели, выразил мнение глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», – заявил глава представительства ЛНР в Москве в интервью РИА «Новости».
Он уточнил, что сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации. «Главное уже произошло, референдум произошел. Дальше нам нужно четко соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации, и выполнить все совершенно безупречно. Поэтому здесь уже, скажем так, локомотив пошел, и его уже вряд ли остановишь… Мы прямо на финишной прямой, и мы ее пройдем, однозначно», – выразил он уверенность.
Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России в качестве нового субъекта.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.
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США предложили наемникам на Украине двойную ставку
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США поместили объявление на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов о наборе наемников на Украину по двойной ставке, сообщает редактор информационного агентства Юрий Баранчик.
«В США массово рекрутируют наемников на Украину за 1–2 тыс. долларов в день... по двойной ставке. В списке требований к кандидатам указаны: безупречные физические кондиции, не менее пяти лет военного опыта в данном регионе Европы, хороший уровень владения стрелковым оружием советской эпохи и НАТО, навыки работы с секретной информацией и защищенными системами связи и другое», – написал он в своем Telegram-канале.
Баранчик раскрыл, что соответствующее объявление 27 сентября находится на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов SilentProfessionals.org.
При этом в описании вакансии на общедоступном сайте указано, что эти требования выдвигаются к кандидатам на должность «охранников и спасателей».
«Однако размер ставки говорит о том, что «специалистов с боевым опытом» набирают для высокорисковых задач: «1000–2000 долларов в день + премия», – заметил он.
Ранее власти Соединенных Штатов призвали американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях, так как не могут гарантировать их безопасность.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о присутствии американских наемников и советников на поле боя на Украине и превращении США в сторону конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну».
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Die Zeit: Разведка Германии передает Украине информацию о передвижениях российских войск
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Немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) предоставляет ВСУ данные со спутников, показывающие позиции и передвижения российской армии, а также проводит анализы боеспособности и морального духа среди российских солдат, сообщила газета Die Zeit по итогам исследования, проведенного совместно с телекомпанией ARD.
Согласно данным СМИ, с мая BND передала украинской разведке более 100 текстовых отчетов и спутниковых снимков, сделанных при помощи принадлежащей бундесверу разведывательной системы SAR-Lupe, которую в прошлом Германия вывела на орбиту в сотрудничестве с Россией. Эти данные, среди прочего, включали снимки, позволяющие определить местоположение складов боеприпасов войск России на территории Украины и «аэродромы с точным местоположением и количеством российских самолетов», передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Кроме того, указывают СМИ, BND перехватывала радиосообщения российских солдат и их звонки по мобильному телефону, а также анализировала боеспособность и моральный дух в отправленных на Украину подразделениях войск России.
Как отмечают авторы исследования, немецкая разведка при этом не нарушает нормы международного права, так как передает данные с задержкой до недели, а съемка со спутников происходит только над территорией Украины. В ведомстве предполагают, что российская сторона знает о передаваемых данных, но «окно» в несколько дней, которое соблюдает Германия, не делает ее участником войны России против Украины.
Как ранее писала газета The New York Times, при планировании контрнаступления ВСУ в сентябре страна обменивалась разведданными с американскими спецслужбами. Некоторые американские чиновники отмечали, что успешные действия украинских военных приведут к тому, что Россия будет искать способы нанести ответный удар – возможной реакцией на это стали спешная организация «референдумов» на оккупированной территории Украины, объявленная президентом Владимиром Путиным мобилизация в России и его угрозы применить ядерное оружие, к которым призвала всерьез отнестись экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
За несколько недель до контрнаступления в Харьковской области украинские власти объявили о контрнаступлении на юге страны. Такая тактика является стандартным приемом для введения врага в заблуждение, используемым американскими войсками специальных операций, которые обучают украинцев с момента аннексии Крыма в 2014 году, напоминало издание.
Напомним, утром в воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. Как сообщил представитель правоохранительных органов Херсонской области, ВСУ нанесли удар по гостинице в центре Херсона по разведданным и наводке представителей НАТО.