Европе обещали более 1 млн баррелей нефти в день из США

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26 сентября, понедельник | Последнее обновление — 07:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Япония запретила экспорт связанных с химоружием товаров в Россию
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Сталинские слова «братья и сестры» сделали для Победы больше, чем все американские поставки по ленд-лизу. Не нужно было говорить или писать: «Мы, Божией милостью самодержец…» – жизнь дала другие, созвучные времени формулировки.
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Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса.
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Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется.
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Европе обещали более 1 млн баррелей нефти в день из США
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Для замены российской нефти в Европу из США собираются ежедневно поставляться более 1 млн баррелей, заявил директор компании-нефтетрейдера Vitol Рассел Харди.
Харди сказал, что российской нефти придется «найти дом» вне Великобритании, США и ЕС. По мнению Харди, она «будет уходить все дальше и дальше». Он заявил, что российская нефть будет «находить другие рынки», но «продавать ее придется со скидкой», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В сентябре эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщал, что «фактически в Европу идет около 2 млн баррелей в сутки российской нефти».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе». Однако американские компании по добыче газа и сланцевой нефти заявили прямо противоположное – что они не смогут нарастить поставки в Европу этой зимой.
Сокурсники затравили cтудента журфака МГУ за поддержку России
Студента факультета журналистики МГУ раскритиковали за то, что он пришел в здание факультета с флагом России и буквой Z на груди. Позднее в своих соцсетях студент объяснил, что сделал это из патриотических соображений.
«Я только что был на концерте в поддержку России, вместе с ребятами с первого, второго и четвертого курсов. Я счастлив жить, работать и бороться за правду в такой стране, как в России. И нас – миллионы», – цитирует слова студента «Царьград».
В ответ сокурсники стали писать ему в сообщениях фразу: «Антропов ты гнилая мразь», а также осуждать за его позицию.
Позднее на ситуацию отреагировало руководство факультета.
«Факультет журналистики с огорчением узнал о недопустимой реакции в социальных сетях на патриотическую позицию студента 3 курса С. Антропова. Для факультета неприемлема грубость и нетерпимость к выражению патриотизма. В данный момент проводится работа по выяснению деталей и обстоятельств этой ситуации с последующим обсуждением на заседании Ученого совета и Этической комиссии факультета», – сказано в сообщении журфака на странице «Вконтакте».
Сербия отказалась признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР и на других территориях
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Сербия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил глава сербского МИД Никола Селакович.
«Республика Сербия в соответствии c Уставом ООН и общепринятыми принципами международного права не может принять результаты референдумов в украинских регионах. С одной стороны – наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны – это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», – передает РИА «Новости» слова Селаковича.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал президента США Джо Байдена не вмешиваться в дела региона и прекратить спекуляцию вокруг проводимого референдума.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
США пригрозили России «катастрофическими последствиями» применения ядерного оружия на Украине
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Американские власти «на очень высоком уровне» предупредили Россию, что последствия применения Москвой ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
«Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент [России Владимир] Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. <...> Это не сдержит нас сейчас [в предоставлении военной помощи Украине]. Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине», – передает его слова ТАСС.
Салливан подчеркнул, что разговор с Москвой был конфиденциальным. «Но они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», – сказал он.
«Мы также ясно заявляли публично, что <...> США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», – добавил Салливан.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил.
Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
Мобилизованным ответили на вопрос о сроке службы и обязательном времени пребывания в зоне СВО
Минимальное и максимальное время пребывания в зоне спецоперации на Украине зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач.
«В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает Президент РФ», – говорится на портале Объясняем.рф.
В субботу президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Дацик нокаутировал Александра Емельяненко за 13 секунд
Россиянин Вячеслав Дацик в главном боксерском поединке Hardcore Boxing победил Александра Емельяненко в самом начале боя, сообщили СМИ.
Как пишет «Спорт-Экспресс», Дацик нокаутировал Емельяненко на первых секундах боя. Судьи остановили поединок на 13-й секунде.
На счету 41-летнего Емельяненко 2 победы в 3 поединках по правилам бокса. У 42-летнего Дацика – 6 побед и 2 поражения в боксе.
Ранее президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко «капитально пьет».
Авиация ВКС России сбила два украинских МиГ-29
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Российские истребители в Николаевской области сбили два самолета МиГ-29 Украины, переоборудованные под американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет HARM», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Конашенков подчеркнул, ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники.
Кроме того, он добавил, что ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Анновка Донецкой народной республики уничтожено до 50 боевиков и 28 единиц военной техники.
«Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 50 боевиков», – уточнили в ведомстве.
Конашенков сообщил, что в результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области, уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники. «Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники», – отметил он.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки Донецкой народной республики, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах», – сообщили в Минобороны.
По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS.
В ведомстве указали, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой народной республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой народной республики, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.
В ведомстве отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов, также перехвачен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMARS.
Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация и артиллерия ликвидировала радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР.
В Херсоне прогремело около 20 взрывов
В Херсоне слышно от 10 до 20 громких взрывов, предположительно, работает ПВО.
О серии взрывов сообщают корреспонденты РИА «Новости» и ТАСС. В небе над городом замечены следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов.
Между тем официальных комментариев от властей пока не поступало.
В воскресенье утром украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом со стороны Украины.
Кличко признал ошибки Киева в начале российской спецоперации
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Украинские власти совершили много ошибок в начале российской спецоперации, и за них придется ответить после ее окончания, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете Pais.
«Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления», – приводит его слова РИА «Новости».
Кличко отметил, что сейчас «не время говорить об ошибках», однако после окончания спецоперации настанет время «поговорить обо всех них».
Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
В воскресенье заместитель заведующего кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Наумов, комментируя проходящие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы, заявил газете ВЗГЛЯД, что руководство Украины начинает понимать, что проиграло.
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Перечислены законные основания для освобождения от призыва по мобилизации
Россиянам объяснили, что на законных основаниях призываться в рамка мобилизации ну будут ряд категорий граждан, в частности сотрудники ОПК и многодетные отцы.
Так, от призыва освобождаются граждане, «забронированные (получившие отсрочку от мобилизации) граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение», говорится на портале Объясняем.ру.
Также призыву в рамках мобилизации не подлежат граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса (на период работы в этих организациях).
В этоб перечень также входят граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев; граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц.
Не будут призываться граждане, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
Не подлежат мобилизации россияне, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);
Освобождаются от призыва россияне, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа и россияне, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, не будут призваны.
По информации Министерства обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны.
Крым объявил о выполнении плана мобилизации
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Мероприятия по частичной мобилизации в Крыму завершатся до конца дня в воскресенье, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в Крым вернулись бойцы-добровольцы штурмового батальона «Таврида» Черноморского казачьего войска, участвовавшие в спецоперации. Им вручены государственные награды.
«Казачье подразделение было сформировано очень быстро, а боевая слаженность позволила достичь все поставленные цели. Добровольцы проявили мужество и героизм, самоотверженно и без колебаний выполняя свой воинский долг. Ребята сражались за страну, за Крым, за своих родных и близких. К сожалению, не все из батальона вернулись домой. Память о погибших героях будет жить вечно», – добавил Аксенов.
В свою очередь в опубликованном видеоролике представитель батальона отметил, что казаки вернутся в строй после того, как подразделение будет перегруппировано, а личный состав отдохнет.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Политолог Лукьянов: Россия будет долгое время существовать в ситуации не полностью признанных границ
Россия решает собственные национальные задачи, реакции от партнеров можно ожидать разной, однако стране предстоит существовать в условиях не полностью признанных границ неопределенно долгое время, заявил политолог Федор Лукьянов, комментируя новость газеты ВЗГЛЯД о том, что Сербия отказалась признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР и на других территориях.
«Предваряя поток публикаций двух типов: «от России отворачиваются даже близкие партнеры» и «какая черная неблагодарность, трусы и предатели», важно напомнить. Своими действиями на Украине Россия решает собственные национальные задачи, которые расцениваются как неизбежные и экзистенциально важные, «не было другого выбора». Соответственно, Москва не ориентируется на нормы и правила, способные составить препятствия для выполнения поставленных задач. Оценивать это каждый волен как угодно, но такова данность», – написал он в Telegram.
По словам Лукьянова, в подобных условиях от партнеров можно ожидать следующего. «Понимания мотивов и причин происходящего, уклонения от участия в действиях третьих стран, направленных против РФ, более или менее доброжелательного политического нейтралитета и готовности искать способы сотрудничества в обход рисков, создаваемых противниками России. В зависимости от насыщенности и интенсивности отношений с теми или иными странами может присутствовать весь набор перечисленных форм поведения либо отдельные проявления», – добавил политолог.
Эксперт добавил, что от партнеров нельзя ожидать и требовать формального признания шагов России как международно-правовых актов.
«Россия реализует здесь свои уникальные интересы, поддержка которых не может входить в ассортимент интересов какой-либо другой страны. Если кто-то все же это сделает, то такой ход следует рассматривать как исключение, скорее всего, вызванное неповторимыми обстоятельствами», – написал он.
«В случае решения Россией всех поставленных задач и создания новой геополитической реальности международно-правовые разночтения не будут составлять непреодолимой проблемы. В случае неспособности их решить, аргументы в стиле «мы сражались за всех вас против мировой гегемонии» не возымеют существенного значения. Безумству храбрых в международной политике песню поют только при наличии успеха означенного безумства», – продолжил Лукьянов.
По его прогнозам, «на наступающем историческом этапе России предстоит неопределенно долгое время существовать в ситуации не полностью признанных государственных границ». «Это началось в 2014 году, сейчас приобретает намного более масштабный характер. Отстаивать такие границы при помощи международно-правовых механизмов не получится, полагаться надо будет на другие инструменты», – заключил политолог.
Напомним, глава сербского МИД Никола Селакович заявил, что Сербия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«Республика Сербия в соответствии c Уставом ООН и общепринятыми принципами международного права не может принять результаты референдумов в украинских регионах. С одной стороны – наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны – это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», – сказал Селакович.
Бывший депутат Рады Журавко погиб при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне
В результате ракетного удара со стороны украинских военных по гостинице в центре Херсона погиб депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет», – приводит его слова ТАСС.
Стремоусов отметил, что он находился в гостинице, ударили прямо по ней. «Опять же, там нет никаких военных объектов», – добавил он.
Ранее в администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом.
В воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
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В Германии составили перечень «лоббистов Газпрома»
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Энергетическая компания VNG со штаб-квартирой в Лейпциге еще во времена ГДР получала газ из СССР, затем стала одним из трех крупнейших в ФРГ покупателей российского голубого топлива, VNG и ее менеджеры были в числе самых активных лоббистов газового сотрудничества с Россией, следует из досье «Лобби Газпрома», опубликованного бюро журналистских расследований Correktiv.
Как пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов), ведущие менеджеры VNG, прежде всего Бернд Кальтефлайтер, были «связаны с целым рядом фондов, обществ и конференций, схожесть названий которых сбивает с толку, и все они служили цели доводить до немецких политиков российские интересы». К тому же компания из своих средств спонсировала, к примеру, «Германо-российское общество в Лейпциге» и германо-российский «Форум будущего» в замке Вакербарт.
В качестве иллюстрации теснейших связей VNG с Газпромом и Россией Correktiv приводит такой факт: в течение пяти лет в наблюдательном совете этого акционерного общества сидел Маттиас Варниг – личный друг Путина, директор стопроцентной газпромовской «дочки» Nord Stream 2, строившей «Северный поток – 2», член совета директоров «Роснефти» и «Транснефти».
Если в Саксонии Газпром и Москва делали ставку на христианских демократов, то в другой восточногерманской земле Мекленбург – Передняя Померания они всячески поддерживали и обхаживали правящих социал-демократов и особенно премьер-министра Мануэлу Швезиг. Ведь здесь, в Лубмине, находятся приемные терминалы двух «Северных потоков».
Швезиг, в свою очередь, всегда «хвалилась своими хорошими связями с Россией», пишут журналисты Correktiv и напоминают, в частности, как в 2018 году ее награждали в Берлине в присутствии российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за развитие сотрудничества между Мекленбургом – Передней Померанией и Ленинградской областью.
Однако авторы досье не стали вновь подробно описывать активное участие Швезиг в широко известной в Германии скандальной истории с созданием на деньги компании Nord Stream 2 фейкового экологического фонда, якобы призванного заниматься защитой климата, а на самом деле помогавшего на финальной стадии строительства «Северного потока – 2» обходить американские санкции.
Вместо этого они привлекают внимание, в частности, к другой формально общественной организации Ostinstitut e.V., созданной в городе Висмаре еще в 2009 году и трижды официально получавшей по 5000 евро от Nord Stream 2. Среди ее учредителей был и Фальк Тишендорф, который «по сей день является важной фигурой в пророссийских кругах, имеющих главным образом два региональных центра: Саксония и Мекленбург – Передняя Померания».
Журналисты Correktiv указывают, что немецкий адвокат Фальк Тишендорф, с 2000-х годов работавший в Москве в юридической фирме Beiten Burkhardt (сегодня Advant Beiten) и консультировавший международных инвесторов в России, периодически фигурировал и на «Германо-российском сырьевом форуме», и на мероприятиях VNG. А в 2016 году он был назначен представителем Мекленбурга – Передней Померании в Российской Федерации.
Еще одним региональным центром продвижения интересов России стала западногерманская федеральная земля Нижняя Саксония. В ее столице Ганновере начиналась политическая карьера Герхарда Шрёдера, здесь он по-прежнему живет. Однако его широко известную работу на Газпром журналисты Correktiv тоже не стали подробно описывать. Их внимание привлекла фигура соратника бывшего канцлера по Социал-демократической партии Хайно Визе.
В свое время он организовывал избирательные кампании для Герхарда Шрёдера и уже упоминавшегося здесь Зигмара Габриэля, был депутатом Бундестага от СДПГ, в 2006 году создал в Берлине консалтинговую компанию Wiese Consult, а в 2016 году стал почетным консулом Российской Федерации в Ганновере.
Таким образом, он «буквально перешел из немецкой региональной политики на российскую сторону», констатируют авторы досье. При этом он не перестал щедро помогать своей партии. С 2009 по 2017 год СДПГ в Ганновере получила от Визе и его консалтинговой фирмы 50 000 евро, так что деньги продолжали поступать «даже тогда, когда он уже стал российским почетным консулом».
Сейчас Хайно Визе больше не занимает этот пост: он подал в отставку после начала СВО на Украине. А нынешний лидер некогда столь близких России социал-демократов Нижней Саксонии, премьер-министр этой земли Штефан Вайль (Stephan Weil) на днях заявил, что «Северный поток – 2» никогда не будет введен в эксплуатацию, поскольку сотрудничество с Россией «безвозвратно разрушено».
Ранее немецкие покупатели российского природного газа возобновили подачу заявок на поставки по «Северному потоку» впервые со 2 сентября, когда газопровод был остановлен.
«Северный поток» – крупнейший российский газопровод в Европе, по нему прокачивают до 59,2 млрд кубометров газа в год. Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
По подсчетам западных СМИ, европейские газовые хранилища без поставок из России могут опустеть в начале февраля следующего года.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу.
Ракетный удар по гостинице в центре Херсона признали терактом
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Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.
«Ракетный удар по гостинице – это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В администрации подчеркнули, что несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны украинских радикалов, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.
Тем временем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела погиб экс-депутат Верховной Рады от «Партии регионов» Алексей Журавко.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
Зеленский заявил о невозможности переговоров с Россией после референдумов
Переговоры Украины с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.
«Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский призвал США оказать помощь Украине. Он отметил, что сейчас Вашингтон ежемесячно выделяет Киеву 1,5 миллиарда долларов «на поддержание бюджета».
Ранее ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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