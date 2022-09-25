В конкурсах «Лидеры возрождения» решили участвовать более 2,5 тыс. человек

На кадровые конкурсы «Лидеры возрождения», которые проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях зарегистрировались более 2,5 тыс. управленцев.

«Уже более 2,5 тыс. человек зарегистрировались на конкурсы «Лидеры возрождения». Большое число участников в столь короткие сроки – это свидетельство веры людей в Россию. То, что конкурсы стартовали практически одновременно с референдумами, воодушевило жителей и Донецкой, и Луганской народных республик, которые восемь лет сражались за свою независимость, и жителей освобожденных Херсонской и Запорожской областей», – приводятся слова исполнительного директора конкурсов Антона Серикова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, на конкурс зарегистрировалось и немало участников из разных российских регионов. «Это люди, которые имеют отношение к освобожденным территориям: родились здесь, жили, учились и работали, у кого здесь живут родственники. Именно здесь они видят точку приложения своих усилий, уникальные возможности для профессиональной реализации и карьерного роста», – добавил Сериков.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил высокий интерес к кадровому отбору: «Конкурс «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» набирает обороты. Многие люди, как в республике, так и временно уехавшие за ее пределы, хотят принять участие в восстановлении мирной жизни. Они расценивают участие в конкурсе как уникальный шанс найти свое место в будущем Донбасса. Я призываю тех, кто еще не подал заявку на участие, сделать это».

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что жители ЛНР выстрадали свое право на Родину и свое право на мирную жизнь, поэтому они заявляют на референдуме: «Мы возвращаемся домой!» «И они говорят, регистрируясь на конкурс: «Мы идем восстанавливать мирную жизнь», – подчеркнул он.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что конкурс «Лидеры возрождения. Запорожская область» идет по плану. «Участники подают заявки на регистрацию. Активность людей высокая, как и на референдуме по вхождению региона в состав России. И это не случайность, это связанные процессы. Люди хотят строить мирное будущее Запорожской области, и они хотят делать это вместе с Россией», – сказал он.

Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев отметил, что не смотря на то, что все внимание приковано сейчас к референдуму по вхождению региона в состав России, люди успевают сделать оба дела.

«Киев в Херсонской области интересовали только ресурсы, люди были выкинуты на обочину жизни. Россия приходит с программами развития человеческого и профессионального потенциала – и в этом принципиальное различие», – подчеркнул он.

Зарегистрированный в числе первых участников конкурса «Лидеры возрождения» Сергей Добровольский из Донецка считает, что конкурс будет полезен республике. «Это хорошая возможность для военнослужащих, которые после завершения военных действий вернутся домой в свои города помочь республике заполнить кадровые дыры в органах власти», – прокомментировал он.

Начальник медицинского пункта одной из войсковых частей Андрей С. рассказал, что военнослужащие активно включились в регистрацию на конкурс. Он отметил, что в конкурсе принимают участие «ребята с передовой, с фронта, командиры, простые военнослужащие». «Из них производится отбор в кадровый резерв для того, чтобы, когда военное время закончится и наступит мирная жизнь, эти ребята смогли поднимать республику на гражданской службе», – пояснил он.

Военнослужащий Народной милиции ДНР Глеб рассказал, что принимает участие в конкурсе «Лидеры возрождения» потому, что хочет вывести предпринимательство на новый уровень: «Хочу, чтобы в Донбассе было производство, были услуги, было импортозамещение, а не просто купи-продай. Чтобы наш регион стал процветающим».

Помощник судьи из Донецка Елена Коба принимает участие в конкурсе «Лидеры возрождения», ожидая, что он станет отправной точкой для возвращения к мирной жизни.

Руководитель торговой площадки Армавирского картонного завода Илья Иванов – уроженец Херсона, он уехал в 2014 году, но мечтает вернуться возрождать родной город. «Я видел много проблем в Херсоне еще при украинской власти. Тогда их сложно было решить. Сейчас, я думаю, их решить будет проще. Люди уже устали от всего, от вранья устали», – добавил он.

Директор школы в Каховке Херсонской области Елена Мартынова тоже поделилась причинами своего участия в конкурсе «Лидеры возрождения»: «Когда в апреле этого года я стала директором школы, то поняла, что хочу изменений. Не хочу прежней интерпретации нашей истории, хочу, чтобы она была написана правильно, так же честно, как нам преподавали во времена СССР, чтобы писали ее мы. Побывав недавно в Крыму, я увидела, насколько там все изменилось в лучшую сторону, особенно в образовании, и я бы хотела этого для своего города».

Конкурсы под общим названием «Лидеры возрождения» проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.