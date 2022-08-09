Неонацист-наркоман из «Медведей SS» умер в СИЗО ДНР из-за осложнения болезней

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9 августа, вторник | Последнее обновление — 04:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФБР устроило обыск у Трампа
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В свое время венгры стали одной из движущих сил Крестовых походов. Венгрия защитила Европу от османского нашествия. Сегодня маленькая девятимиллионная нация одна готова сражаться за то, чтобы остаться самой собой.
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Если мы хотим обновления культуры, то нужно не столько клеймить «врагов», призывая кары на их головы, сколько пропагандировать и продвигать тех, кто в это время остался со своим народом.
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В Новосибирске создан «Проект-300»: разработка и производство легкого 6–10-местного самолета. Главная особенность самолета в том, что он целиком будет собран из российских комплектующих. Например, авиамотор – с завода «Мотор Сич», Запорожье. Ко времени монтажа мотора завод будет уже наш, уверены сибиряки.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Неонацист-наркоман из «Медведей SS» умер в СИЗО ДНР из-за осложнения болезней
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Один из участников украинской диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS» до сдачи на «Азовстали» в плен употреблял наркотики, которые усугубили состояние его здоровья, он умер в СИЗО, сообщил источник в следственных органах ДНР.
Источник ТАСС сообщил, что «один из десяти участников» группировки «помимо хронических заболеваний из-за регулярного употребления наркотических веществ страдал наркозависимостью, которая и усугубила состояние его здоровья». Он «умер до окончания расследования уголовного дела в отношении всех обвиняемых и передачи их дела в суд».
Если ему и предъявят обвинения, то дело закроют по нереабилитирующим основаниям. Однако «его первичные показания в случае необходимости будут учтены и взяты во внимание следствием и судом для квалификации действий остальных участников группировки».
Напомним, 1 августа Верховный суд ДНР приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участников диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS». Командиру и другим участникам группировки грозит смертный приговор. Верховный суд провел прения сторон. На этой неделе должны огласить приговор. Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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Жительницы Украины придумали «эротический способ» поддержки бойцов ВСУ
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Украинки решили «поддержать» бойцов ВСУ, создав Telegram-канал, куда отправляют свои обнаженные фото.
Украинки не нашли другого способа помочь бойцам ВСУ, которые сейчас находятся на передовой, кроме как создать эротический канал в мессенджере специально для военных, сообщает канал «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star.
По данным журналистов, жительницы Украины создали Telegram-канал, который должен «поднять боевой дух военных». В него украинки отправляют свои эротические фотографии, предназначенные для бойцов ВСУ.
Отмечается, что ежедневно загружают до сотни откровенных снимков и видео. Автором канала они называют 39-летнего психолога из Киева. Она заявила, что эту идею ей в шутку подал друг, который сейчас на фронте.
«Он пошутил: «Почему бы девушкам не поддержать солдат, присылая свои фотографии в обнаженном виде, это нас очень воодушевит». Я подумала: «Вау! Это хорошая идея», – заявила она о создании чата.
Отметим, в июле инспекция украинского штаба выявила низкий моральный дух бойцов и исчезновение оружия в Артемовске.
Между тем на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием легализовать проституцию в стране.
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Во Франции заявили о новой тактике Пентагона на Украине
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Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте, пишет журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник.
По его словам, американская армия «была рядом с ВСУ» с самого начала боевых действий, передает РИА «Новости».
«Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине», – рассказал источник.
Собеседник издания уточнил, что такого рода наемники действуют «повсюду, на всех полях сражений».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Американцы обрушились на Зеленского после фото с голливудской актрисой
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Читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн 7 августа.
Украинский лидер опубликовал совместное фото с голливудской звездой в своем Telegram-канале.
«Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него еще есть время встречаться с известными персонами со всего мира», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.
«Скажите мне еще раз, почему мы посылаем Зеленскому миллиарды долларов из наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?» – задался вопросом другой комментатор.
«Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров», – призвал еще один пользователь.
«Разве у него нет более важных дел, чем встречи с известными людьми?» – заключили читатели газеты.
Ранее американские СМИ раскритиковали Зеленского за отношение к проблемам США.
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Стало известно о новой волне репрессий в Николаеве
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«Николаевские власти понимают, что местное население поддержит приход России на эту территорию. И сейчас Киев пытается превентивно «вычистить» таких людей», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер, комментируя сообщения о поквартирных обходах в Николаеве. Таким образом СБУ пытались найти нелояльных украинской власти жителей.
«В окрестностях городах постоянно идут боевые действия. Сейчас там очередное обострение, поскольку ВСУ сосредоточили здесь огромные силы. И в ожидании наступления российской армии они пытаются занять плацдарм на другой стороне реки Ингулец», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«В Николаев постоянно прибывает все больше украинской военной техники. Россия же уничтожает ее ракетными ударами. Дело в том, что в городе много промышленных зон. И боевики используют их в качестве баз для танков и артиллерии. Ежедневно по объектам прилетает порядка 20 ракет», – добавила собеседница.
Эксперт также обратила внимание на комендантский час, который был введен в городе в период с пятницы до утра понедельника. «Закрытие города лишний раз подтверждает, что Николаев все еще остается центром расположения войск Украины. На протяжении этих трех дней там постоянно производилась передислокация частей. Вероятно, стоит ожидать нового обострения», – предположила она.
«Комендантский час также использовался николаевскими властями для отлова лояльных России людей. Все это началось после заявлений местных политиков о том, что в городе много «коллаборантов», ждущих прихода России. Конечно, нельзя сказать, что проверки проводились в каждой квартире. Дело в том, что на обход одного областного центра потребовались бы десятки тысяч силовиков», – отметила Шеслер.
«Поэтому они приходили к тем, на кого ранее донесли, условно говоря, соседи. СБУ и полиция проверяли телефоны, ноутбуки, искали российские контакты, выявляли тех, кто передавал информацию о месте дислокации ВСУ. Это явно свидетельствует о нарастающей новой волне репрессий в отношении местного населения», – считает эксперт.
«Николаев вообще является одним из самых ярких примеров того, как на Украине проводятся репрессии. Там задерживаются даже те, кто на протяжении длительного времени выступал просто за хорошие отношения с Москвой, признавал героев ВОВ, участвовал в «Бессмертном полке». Это говорит о том, что репрессии сейчас затрагивают не политических оппонентов, а простых людей, которые не поддерживают власть Зеленского», – добавила правозащитница.
«Киев понимает, что уже есть целый ряд освобожденных городов, которые поддерживают и приветствуют Россию. И николаевские власти сейчас хотят превентивно вычистить всех, кто бы склонялся в сторону Москвы», – заключила Шеслер.
Ранее глава Николаевской области Виталий Ким ввел комендантский час в период с вечера 5 августа до утра 8 августа. Предполагалось, что в это время местные жители смогут выгуливать собак и гулять с детьми на детских площадках, однако при этом необходимо иметь документы, подтверждающие личность, передает ТАСС.
Объявляя о планах, Ким сообщил, что это время будет использоваться в том числе для поиска нелояльных Киеву граждан. «Я подозреваю всех», – отметил Ким в интервью газете Telegraph.
Как позже рассказала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, все три дня по квартирам местных жителей ходили сотрудники СБУ. «Проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны – проверяют всё», – сказала она.
Между тем в Николаеве на нижних и верхних этажах некоторых многоквартирных жилых домов в районе Херсонского шоссе ВСУ разместили огневые позиции и склады боеприпасов. Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева. Боевики также разместили опорный пункт в одной из школ города, рассказал он.
Напомним, эксперты высказывают мнение, что в ближайшее время можно ожидать активизации боевых действий в районе Николаева.
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Украинцы раскритиковали статью о своем языке в американском СМИ
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Украинские пользователи Twitter раскритиковали публикацию в журнале The Wall Street Journal, посвященную статусу украинского языка.
Украинцы потребовали извинений, передает РИА «Новости».
В материале отмечается, что украинский язык на протяжении нескольких десятилетий высмеивался как ненастоящий, и на нем говорили общались лишь необразованные сельские жители. Сейчас Киеву насаждают украинскую культуру. Украинцы обвинили автора статьи в дискриминации.
«Эта статья демонстрирует типичную для Запада невежественность и легкомыслие. Ваша риторика должна популяризировать украинскую культуру, а это что?» – написал один из комментаторов.
«Вы взяли новую планку. Используете стереотипы вместо того, чтобы провести реальное исследование», – добавил в ответ другой.
«Вы ксенофобы, если называете украинский языком необразованных селян», – возмутился читатель WSJ.
«Требую извинений», – обратился к журналистам украинец.
Сейчас украинский язык имеет в стране статус государственного.
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Целующиеся Зеленский и Макрон стали героями гей-парада в Амстердаме
Большое фото целующихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона повесили на самом видном месте во время проведения гей-парада в Амстердаме.
Во время проведения гей-парада в Амстердаме прохожие увидели большое фото целующихся Макрона и Зеленского. Оформленное в розовых тонах изображение было помещено в рамку и повешено на стену здания на видном месте. Видео с парада разместил в своем Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.
«Главные герои гей-парада в Амстердаме – целующиеся Зеленский и Макрон», – так прокомментировал фото и видео журналист.
Напомним, само фото было сделано в Киеве на совместной пресс-конференции во время визита Макрона в украинскую столицу. Тогда французы высмеяли целующихся президентов, отметив, что те больше похожи на пару извращенцев, чем на политиков, которые встретились на фоне боевых действий.
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ВСУ обстреляли строителей на Антоновском мосту в Херсоне
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, повредив технику строителей, восстанавливавших переправу после обстрелов. Возобновление движения в результате откладывается, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Удар был нанесен по мосту. Сгорела будка строителей, которые делали мост, часть техники – бетономешалка. Ничего в этом страшного нет, просто несколько затянется открытие моста», – передает ТАСС слова Стремоусова.
Он уточнил, что возобновить движение по Антоновскому мосту ранее планировали 10 августа. «Никто не пострадал, но на мосту есть дыры очередные. Надо латать, будем делать», – добавил Стремоусов.
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны в ночь на четверг отразила очередную попытку украинских военных нанести удар по Антоновскому мосту через Днепр, который связывает город Херсон с областью.
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Минобороны: Нацформирование «Кракен» утратило боеспособность
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В результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников, утратило боеспособность нацформирование «Кракен». Для восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей Харькова, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники. В районах населенных пунктов Белогорка Херсонской области и Павловка Николаевской области ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате удара ВКС России в районе Новополтавки Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ», – отметил Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ «Соледар» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. Уничтожены склады с боеприпасами 66-й, 110-й механизированных и 56-й мотопехотной бригад в районе населенного пункта Водяное, пять складов боеприпасов ВСУ в районах Красногоровки, Новомихайловки и Артемовска, а также склад горючего в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Очеретино, батарея самоходных артиллерийских установок «Акация» в районе Красное, а также боевые машины американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» в районе Краматорска. Кроме того, подавлено: три взвода РСЗО «Град» в районе населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка ДНР. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое ДНР, Барвенково, Долгенькое, Савинцы Харьковской области и Барвинок Херсонской области. Перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Прудянка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.
Кроме того, сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1708 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4269 танков и других боевых бронированных машин, 791 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4774 единицы специальной военной автомобильной техники», – перечислил представитель Минобороны.
В конце июля Минобороны сообщало, что ВКС России уничтожили до 350 националистов «Кракена» в Харькове .
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Украинец напал на русских девушек в метро Парижа
Мужчина оскорбил и пытался ударить девушек за то, что те разговаривали на русском языке в метро в Париже. Полицейские спасли россиянок от буйного украинца.
О ситуации рассказала одна из пострадавших девушек в соцсетях. Она выложила видео, на котором мужчину отводят в сторону полицейские, передает Ura.ru.
Прохожий ругался на девушек на украинском языке за то, что они разговаривали на русском. При этом мужчина сам использовал нецензурные русские слова.
В результате один из силовиков проводил их в обход и все время говорил, что «русские – сила».
Ранее в Греции группа украинцев жестоко избила россиянку, историка и археолога Оксану Маряхину, инцидент произошел на Пасху, ей разбили голову.
Также украинец напал с разбитой бутылкой на соотечественника в баре в Бруклине, посчитав, что тот русский, так как тот говорил на русском языке.
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CNN рассказал о массовом переезде украинцев в Херсонскую область
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Украинцы массово едут с подконтрольных Киеву территорий в освобожденную Россией Херсонскую область, сообщил телеканал CNN.
CNN показал, как по проселочной дороге на севере Запорожской области в сторону Херсонской области едет вереница машин. При этом им приходится пользоваться разбитой дорогой, поскольку мосты взорваны. Однако CNN не указывает, кто взорвал мосты, передает Sputnik.
В машинах везут семьи, домашних животных и много вещей – люди явно рассчитывают на переезд на долгий срок. Хотя сами украинцы по-разному объясняют поездку, зачастую говоря, что хотят забрать родственников и уехать, большое количество машин двигается в сторону освобожденных областей, а вот на подконтрольные Киеву территории едут единицы.
Уезжающие уверяют под камеру, что хотят вернуться назад. Но, как отмечают, американские журналисты, опрашивающие покидающих подконтрольную киевским влястям территорию, «если эти люди хотят жить на российской стороне, никто из них никогда в этом не признается».
Напомним, Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины. Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды.
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Названы точки, откуда ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС
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Украинские военные ведут обстрел по Запорожской атомной электростанции из городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«Атомная станция и город Энергодар практически со всех сторон окружены водой – это Каховское водохранилище. Там физически элементарно определить, откуда прилетает ракета. Здесь нет иллюзий. Ракеты летят со стороны Марганца, со стороны Никополя, которые находятся под контролем ВСУ», – заявил Балицкий в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что интенсивность обстрелов ЗАЭС и гражданской инфраструктуры усиливается.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
До этого украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
Физик-ядерщик Александр Боровой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Киев с помощью обстрелов ЗАЭС хочет посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы.
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Эксперт оценил новую тактику Пентагона на Украине
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«На Украине действуют не менее нескольких тысяч американских наемников. Они обеспечивают приемлемый для Вашингтона ход боевых действий», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя публикацию французского журнала Causeur о том, что Пентагон привлек «подрядчиков» для руководства действиями ВСУ.
«В целом американские наемники использовались на Украине еще в 2014 году. Сейчас же им просто необходим более системный контроль над ситуацией. Именно поэтому на поле боя отправляются наемные военные», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Американцы там необходимы для того, чтобы научить ВСУ пользоваться западной техникой. Среди них операторы различных систем, а также специалисты по управлению боевыми действиями. Дело в том, что украинцам не хватает собственных навыков по управлению и логистике. При этом отправляются туда не только те, кто был завербован в США, но и иностранные граждане», – объяснил собеседник.
Кроме того, на Украине «немало действующих офицеров США и стран НАТО, которые действуют под видом наемников», говорит эксперт. «Если оценивать только американский контингент, то в боевых действиях принимает участие несколько тысяч человек. Также там представлены сотни действующих специалистов. Это довольно внушительные цифры. И это мы еще не берем в расчет Польшу или Прибалтику, которые также отправляют наемников или военных под видом наемников на Украину», – пояснил он.
«России же остается только уничтожать противника. И чем больше наемников будет ликвидировано, тем качественнее будет выполнена работа наших Вооруженных сил. Другого не дано. Пока иностранные наемники живы, они могут влиять на ход боевых действий», – заключил Рожин.
Накануне журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник сообщил, что Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте. По его словам, американская армия «была рядом с ВСУ» с самого начала боевых действий, передает РИА «Новости».
«Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине», – рассказал источник. Собеседник издания уточнил, что такого рода наемники действуют «повсюду, на всех полях сражений».
Напомним, что украинская сторона ранее сообщала о проведении «совместных операций» с Польшей. Об этом заявлял представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Он рассказал, что сотрудничество Украины и Польши «находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда». По его словам, речь идет об «очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с партнерами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
В то же время в сфере военной разведки Киев «практически все, от информации до оборудования», получает от США и Великобритании, сказал Скибицкий. Он не раскрыл роль Великобритании, но заявил, что Украина получает «ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени».
Кроме того, Скибицкий также заявлял, что при использовании украинскими войсками РСЗО HIMARS американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель». Он отметил, что при использовании HIMARS украинцы руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». При этом США не передают непосредственную информацию для наведения, сказал он.
Однако Скибицкий «указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки», если США «недовольны намеченной целью», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Скибицкий не смог ответить, используют ли украинские войска британские и американские спутники при ударах, но отметил, что у них «очень хорошие снимки». Скибицкий заявил, что Украина «хорошо сотрудничает в этой области с партнерами» в Великобритании. По его словам, у Киева «очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями».
Кроме того, директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что ряд стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях.
«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Он также подчеркнул, что в процесс вербовки вовлечены не только неправительственные организации, но и украинские дипломатические представительства за рубежом, что противоречит ряду международных соглашений, в частности, венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
«Атаки на АЭС – самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции», – сказал Гутерреш на пресс-конференции в Токио, сообщает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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Глава Запорожской области призвал ударить по Киеву после атаки ВСУ по АЭС
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Российским войскам необходимо начинать наносить удары по центрам принятия решений в Киеве после атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.
«Я общаюсь с населением. Считаем, что необходимо наносить удары по центрам принятия решений… Жизнь Зеленского не дороже той девочки, которая сейчас лежит в больнице. Страна Украина превратилась в ИГИЛ* («Исламское государство*», запрещено в России), это уже не страна. Мир должен признать, что обстреливая умышленно, системно, прицельно атомный реактор, провоцируется мировая катастрофа», – цитирует его РИА «Новости».
Балицкий подчеркнул, что центры принятия решений находятся в Киеве. По его словам, атомная станция прикрывается российской ПВО.
«Люди в Запорожской области возмущены. Я выражаю их точку зрения. Люди требуют ответственности от той так называемой Украины, которая пока еще называется страной, и пускай европейцы, которые подкармливают их дронами, HIMARS и всякой остальной гадостью, которая летит к нам и в Донбасс, несут тоже ответственность», – добавил Балицкий.
В понедельник в Кремле выразили надежду на влияние Запада на прекращение обстрелов Запорожской АЭС.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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Кремль заявил об «уходе с радаров» украинских переговорщиков
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Украинская делегация переговорщиков «ушла с радаров», никакого переговорного процесса между Москвой и Киевом сейчас нет, а специальная военная операция продолжается и будет идти до выполнения целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. Специальная военная операция продолжается – продолжается до выполнения поставленных целей», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после того, как делегации переговорщиков из двух стран проделают всю домашнюю работу.
«Что касается встречи на высшем уровне, между президентами Путиным и Зеленским, она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом [встречи] пока еще в настоящий момент нет», – сказал Песков, комментируя предложения турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об организации переговоров между Путиным и Зеленским.
Ранее Песков заявил, что Россия не против встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако провести ее без подготовки невозможно.
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