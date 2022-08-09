Неонацист-наркоман из «Медведей SS» умер в СИЗО ДНР из-за осложнения болезней

Стало известно о новой волне репрессий в Николаеве

«Николаевские власти понимают, что местное население поддержит приход России на эту территорию. И сейчас Киев пытается превентивно «вычистить» таких людей», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер, комментируя сообщения о поквартирных обходах в Николаеве. Таким образом СБУ пытались найти нелояльных украинской власти жителей.

«В окрестностях городах постоянно идут боевые действия. Сейчас там очередное обострение, поскольку ВСУ сосредоточили здесь огромные силы. И в ожидании наступления российской армии они пытаются занять плацдарм на другой стороне реки Ингулец», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«В Николаев постоянно прибывает все больше украинской военной техники. Россия же уничтожает ее ракетными ударами. Дело в том, что в городе много промышленных зон. И боевики используют их в качестве баз для танков и артиллерии. Ежедневно по объектам прилетает порядка 20 ракет», – добавила собеседница.

Эксперт также обратила внимание на комендантский час, который был введен в городе в период с пятницы до утра понедельника. «Закрытие города лишний раз подтверждает, что Николаев все еще остается центром расположения войск Украины. На протяжении этих трех дней там постоянно производилась передислокация частей. Вероятно, стоит ожидать нового обострения», – предположила она.

«Комендантский час также использовался николаевскими властями для отлова лояльных России людей. Все это началось после заявлений местных политиков о том, что в городе много «коллаборантов», ждущих прихода России. Конечно, нельзя сказать, что проверки проводились в каждой квартире. Дело в том, что на обход одного областного центра потребовались бы десятки тысяч силовиков», – отметила Шеслер.

«Поэтому они приходили к тем, на кого ранее донесли, условно говоря, соседи. СБУ и полиция проверяли телефоны, ноутбуки, искали российские контакты, выявляли тех, кто передавал информацию о месте дислокации ВСУ. Это явно свидетельствует о нарастающей новой волне репрессий в отношении местного населения», – считает эксперт.

«Николаев вообще является одним из самых ярких примеров того, как на Украине проводятся репрессии. Там задерживаются даже те, кто на протяжении длительного времени выступал просто за хорошие отношения с Москвой, признавал героев ВОВ, участвовал в «Бессмертном полке». Это говорит о том, что репрессии сейчас затрагивают не политических оппонентов, а простых людей, которые не поддерживают власть Зеленского», – добавила правозащитница.

«Киев понимает, что уже есть целый ряд освобожденных городов, которые поддерживают и приветствуют Россию. И николаевские власти сейчас хотят превентивно вычистить всех, кто бы склонялся в сторону Москвы», – заключила Шеслер.

Ранее глава Николаевской области Виталий Ким ввел комендантский час в период с вечера 5 августа до утра 8 августа. Предполагалось, что в это время местные жители смогут выгуливать собак и гулять с детьми на детских площадках, однако при этом необходимо иметь документы, подтверждающие личность, передает ТАСС.

Объявляя о планах, Ким сообщил, что это время будет использоваться в том числе для поиска нелояльных Киеву граждан. «Я подозреваю всех», – отметил Ким в интервью газете Telegraph.

Как позже рассказала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, все три дня по квартирам местных жителей ходили сотрудники СБУ. «Проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны – проверяют всё», – сказала она.

Между тем в Николаеве на нижних и верхних этажах некоторых многоквартирных жилых домов в районе Херсонского шоссе ВСУ разместили огневые позиции и склады боеприпасов. Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева. Боевики также разместили опорный пункт в одной из школ города, рассказал он.

Напомним, эксперты высказывают мнение, что в ближайшее время можно ожидать активизации боевых действий в районе Николаева.

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