Турецкие СМИ заявили об «изменении позиции» России по встрече Путина и Зеленского

Эксперт: Украинские офицеры могут разбогатеть на гибели своих подчиненных

«Любой офицер может оформить липовое завещание на себя, а затем отправить своего подчиненного на заведомую гибель», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее правительство Украины разрешило командирам воинских частей и руководителям правоохранительных органов заверять завещания военнослужащих.

«Это естественный процесс: когда у госслужащих любого уровня появляются новые разрешительные и запретительные функции в любом деле, то это часто влечет за собой рост случаев коррупции, спекуляции, других злоупотреблений. Нотариат работает по лицензиям государства, строго по правилам и несет ответственность перед государством, если заверяет те или иные операции, в частности, с наследством. А решение кабмина Украины означает, что власти хотят узаконить всевозможные преступления, о которых так или иначе говорят в связи с большими потерями украинских солдат на полях СВО», – предположил украинский политолог Владимир Скачко.

В ВСУ царит атмосфера, далекая от соблюдения каких бы то ни было устоявшихся правил, подчеркнул украинский эксперт. «В конце концов можно таким новым способом заверять завещание не только своей квартиры, недвижимости, но и завещание своих органов. Долго ли организовать аферы и спекуляции, когда заверять их правами от имени государства может любой командир?» – задается вопросом Скачко. «Любой офицер может оформить липовое завещание на себя, а затем подставить своего подчиненного, от имени которого он состряпал документ. То есть отправить его в самое пекло, на заведомую гибель», – подытожил он.

Такое решение Киева косвенным образом доказывает большие потери среди личного состава ВСУ, считает доктор военных наук Константин Сивков. «Командиры могут заставить подчиненных переписать все имущество на себя, а потом отправить этих подчиненных на верную смерть. Возможен и другой вариант: подчиненный переписывает имущество на командира, а командир закрывает глаза на то, что подчиненный вскоре дезертирует или переходит на сторону России, а командир оформляет его по документам как «погибшего», – не исключает военный эксперт.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, командиры воинских частей на Украине получили право заверять завещания подчиненных. Кабинет министров своим постановлением «внес изменения в порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в наследственном реестре». Как пояснили в министерстве юстиции Украины, в условиях военного положения удостоверять завещания военных, а также сотрудников правоохранительных органов и органов гражданской обороны смогут командиры воинских частей или начальники таких органов.

Отмечается, что командиры должны будут передавать завещания в Минюст, который обеспечит регистрацию этих документов нотариусами в наследственном реестре.

Ранее сообщалось, что Верховная рада не будет рассматривать законопроект, разрешавший офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут.