Военные ДНР взяли важную высоту на Авдеевском направлении

Военные Донецкой народной республики при поддержке артиллерии взяли на Авдеевском направлении высоту, которую украинские войска использовали как наблюдательный пункт и огневую точку, сообщил командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь.

«Выполняем поставленные задачи по уничтожению противника под Авдеевкой и прикрытию своих войск, пехоты. Нашими силами взят вентствол шахты Бутовка. Конечно, бои там были тяжелыми, но пехота справилась со своей задачей», – передает РИА «Новости» его слова.

Командир рассказал, что батарея отвечает за прикрытие наступления, артподготовку по позициям украинских боевиков, подавление огневых точек – при этом корректировка огня артиллерии позволяет работать очень точно.

«Наша пехота шла в наступление в район населенного пункта Опытное, там их прижала украинская БМП, не давала дальше продвигаться. Запросили поддержку артиллерии. Наши корректировщики-наводчики сразу же навели нас на цель, мы выполнили свою работу, после чего были восторженные благодарности от нашей пехоты, потому что видели прямые попадания в БМП укропов. Получила очень серьезные повреждения, несовместимые с дальнейшей работой, в ходе детонации БК (боекомплекта) даже оторвало башню», – рассказал он.

Ранее в Минобороны сообщали, что в результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность.

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