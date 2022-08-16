Кадыров предрек НАТО «приступы тоски, досады и отчаяния»

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил «недругам», что Россия является ведущей военной державой в мире, и посулил НАТО «приступы тоски, досады и отчаяния».

«Несмотря на все усилия альянса НАТО изолировать Россию от внешнего мира, наша страна как была, так и остается открытой для всех, кто хочет с ней дружить и иметь доверительные взаимовыгодные связи. Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия – это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого, будем мы», – написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что Россия всегда была интересна государствам, которые «не выслуживаются перед США и их приспешниками».

«Именно в таких разумных и честных взаимоотношениях заключается мощный потенциал всего здравомыслящего человечества, но никак не в мании величия и в пацанских понтах альянса НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира. Пусть надрываются и дальше. Тем сильнее в итоге для них будут приступы тоски, досады и отчаяния», – добавил он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что Москва достигнет поставленных целей в ходе спецоперации на Украине.

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