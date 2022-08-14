Захарова указала на признаки диктатуры на Западе

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала намерение независимых экспертов проверить отчет Amnesty International о бойцах ВСУ, отметив, что такой подход определяет западную систему как диктатуру.

Независимые эксперты проверят скандальный отчет Amnesty International о бойцах ВСУ. Специалисты будут изучать не только сам доклад, но и процесс подготовки материала, который спровоцировал негодование со стороны властей Украины.

«Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, – не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнее западную систему, как диктатуру», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая военную технику в городах. После публикации доклада организация подверглась нападкам со стороны Киева и его союзников. Amnesty заявила, что не изменит своим стандартам, однако позднее все же извинилась. Извинения не устроили Киев. Глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что покидает пост. Шведский соучредитель Amnesty International Пер Вестберг также покинул организацию из-за доклада по Украине.

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