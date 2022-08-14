Боевик «Кракена» рассказал о воевавших на стороне Киева боевиках из Сирии

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14 августа, воскресенье | Последнее обновление — 10:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт спрогнозировал рекордный урожай зерновых в 145 млн тонн в России
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13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а, значит, еще не все было потеряно.
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Боевик «Кракена» рассказал о воевавших на стороне Киева боевиках из Сирии
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Боевики из Сирии были на стороне Киева на Харьковском направлении, рассказал пленный командир взвода украинского нацподразделения «Кракен» Дмитрий Стрельников.
«Как-то мы были на задании где-то за Русской Лозовой (Харьковская область), там, я видел, сирийцы были, бегали с автоматами, и они были на стороне (украинских войск). Трое-четверо, я точно видел, а дальше не ходил, не смотрел на тех, которые проходили», – передает РИА «Новости» слова Стрельникова.
Он уточнил, что боевики из Сирии якобы относились к отрядам территориальной обороны.
По его словам, боевики нацподразделения «Кракен» захватывали дома в дачном массиве под Харьковом.
«По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно – смотришь, передаешь информацию», – рассказал Стрельников.
Он рассказал также, что украинские войска несли серьезные потери под Северском в Донбассе, тела никто не забирал.
«Меня отправили в Белогоровку (порядка 45 км от Северска), чтобы взять высоту и поставить пулемет. Когда мы зашли, я увидел и услышал запах разложившихся тел украинских военнослужащих, причем они уже были такие, в районе месяца, может три недели уже лежат», – рассказал Стрельников.
Он уточнил, что их группа, которая должна была закрепиться на высотах в этом районе, также подверглась массированному обстрелу, в результате которого он был ранен.
Ранее в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.
У воевавших на Украине наемников из США выявили уникальные расстройства психики
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В Пентагоне обеспокоены судьбой вернувшихся с территории Украины наемников. Этим людям сложно вернуться к мирной жизни и они страдают от «уникальных психологических расстройств», заявила нaучный сотрудник аналитического центра минобороны CШA в округе Колумбия Жанна Мантуа.
По ее словам, американские оказались не готовы к тому, что спецоперация на Украине будет коренным образом отличаться от боевых действий в Ираке или Афганистане, хотя там они участвовали в более ожесточенных боях.
«Здесь нас постоянно бомбят самолеты и беспилотники. Танки, БТРы, БМП, все, что только можно себе представить, они перебросили сюда... У них есть крутая техника, прикрытие с воздуха и огневая поддержка. Как ни странно, я проникся новым чувством уважения к нашим старым врагам», – рассказал Мантуа один из наемников. Его слова приводит «Царьград».
Главной проблемой Мантуа – эксперт, который специализируется на изучении условий повышения эффективности спецназа, – считает, что на Украине американцам пришлось вступить в конфликт с европейцами. Раньше военные США пользовались концепцией «глобальной войны с террором», в нее легко укладывалось представление о «своих» и «чужих». Здесь же стало гораздо сложнее дистанцироваться от своих противников, считает она.
Ранее СМИ США писали, что американские добровольцы, которые участвуют в боевых действиях со стороны Украины, могут начать страдать от психологического кризиса после возвращения на родину.
На Украине заявили о «перемалывании» союзными силами укреплений ВСУ под Авдеевкой
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Российские войска и подразделения народной милиции Донецкой и Луганской народных республик постепенно перемалывают укрепления ВСУ в районе Авдеевки, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью украинским СМИ.
Он назвал сложной операцию по освобождению Авдеевки от украинских силовиков. По его словам, в настоящее время бои идут на подступах к населенному пункту.
«Основной упор делается на охват, чтобы в Авдеевке украинские формирования либо были окружены и уничтожены, как в Мариуполе, либо сами оставили позиции», – приводит его слова ФАН.
Эксперт напомнил, что союзные силы выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Пески. Он добавил, что теперь у них есть возможность окружить Авдеевку.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Американцев восхитили финансовые успехи спецоперации России на Украине
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Действия России в рамках спецоперации на Украине вызвали восхищение у многих западных аналитиков, после того, как они подсчитали материальную выгоду такой политики, сообщает The Washington Post.
В статье издания, посвященной примерной стоимости некогда украинских месторождений, уже находящихся под контролем России, это восхищение сквозит практически в каждой строчке, пишет ФАН. Один из крупнейших глашатаев демпартии США в СМИ несколько дней назад сообщил, что стоимость освобожденных украинских регионов оценивается в 12,4 трлн долларов за счет богатых залежей полезных ископаемых. Тем самым журналисты и аналитики попытались обосновать спецоперацию на Украине с сугубо американской, материалистичной точки зрения в поиске выгоды того или иного геополитического шага, отмечает издание.
На необычную для западных СМИ статью WP обратил внимание ведущий «Радио Комсомольская правда» Сергей Мардан. Он подчеркнул, что природный потенциал уже освобожденных российской армией территорий бывшей УССР высчитывается на самом деле довольно-таки легко. Достаточно взять карту со всеми месторождениями и ознакомиться с аудированными запасами. Вся информация находится в открытом доступе и для подсчета нужен только калькулятор, заметил эксперт.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Сдавшийся сержант ВСУ назвал встречу с российскими военными «спасением Божьим»
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Старший сержант ВСУ Владимир Юванько, который сдался первой же увиденной им колонне российских военнослужащих, рассказал, как сложил оружие.
«Когда я увидел, что едет колонна российская, то я своему напарнику говорю: «Слава Богу, приехали». Мы остановились...Стоял человечек, российский военный, говорит: «Ребята, вы куда?» Я говорю: «Да мы уже никуда, уже приехали», – приводит его слова «Звезда».
Юванько отметил, что абсолютно не хотел быть на стороне киевского режима, но его заставили вступить в ряды украинской армии. Он благодарил Россию за то, что уберегли его от ужасов военных преступлений, которые киевский режим требует совершать от своих бойцов. Возвращаться обратно он уже не собирается.
«Я считаю, что это судьба. Боженька спас. То, что я не хотел, я этого не сделал», – добавил сложивший оружие.
Ранее украинский военнослужащий рассказал, что сдался в плен после того, как его с сослуживцами бросило командование.
На Украине раскрыли новую схему массового уклонения от призыва в ВСУ
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Жителям Украины предлагают выехать за границу под видом студентов с целью уклонения от призыва в Вооруженные силы республики. Посредники за 2,5 тыс. долларов гарантируют поступление в иностранные вузы, сообщает издание «Страна».
Таким способом активно пользуются как реальные студенты, так и посредники, которые гарантируют желающим «поступление и выезд» в польские и прибалтийские вузы за 1,5-2,5 тыс. долларов. В соцсетях много таких объявлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну».
«Пограничники проверяют их документы с особой тщательностью и, бывает, заворачивают для дополнительных разбирательств», – отмечается в публикации.
По словам экспертов, опрошенных газетой, способ с приобретением студенческой визы для уклонения от мобилизации реально работает. Некоторые вузы даже ввели в этом году обучение на русском языке и дают украинцам скидки, подытоживается в материале.
Ранее служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную России часть Запорожской области.
До этого российские силовики со ссылкой на источники в украинских войсках рассказали, что обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от 5 тыс. долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинцы увидели спасение в России и не желают воевать в рядах ВСУ.
Сильный взрыв прогремел в районе завода «Сокол» в Новой Каховке
В Новой Каховке Херсонской области в районе завода «Сокол» произошел сильный взрыв сильный взрыв, сообщили в администрации района.
«Это центр микрорайона Сокол. Это завод «Сокол», там мирные люди. Это я знаю. <...> Это самый густонаселенный район города», – цитирует ТАСС сообщение властей района.
Ранее ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS.
После ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС была отключена одна турбина.
Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией
США находятся на грани войны с Москвой и Пекином по вопросам, которые частично создали сами, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер Wall Street Journal.
Экс-госсекретарь США отметил, что «все, что можно сделать, – это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель», передает РИА «Новости».
Говоря об Украине, Киссинджер отметил, что раньше «лучшей ролью» для этой страны он считал «что-то вроде Финляндии», которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь – из-за проводимой РФ спецоперации – он «считает, что, так или иначе, официально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО».
Что касается урегулирования по Украине, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией «Крым и части Донбасса», пишет газета.
Напомним, Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Кроме того, Киссинджер заявлял, что Россия играет важную историческую роль в Европе. По его словам, после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно».
Между тем, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.
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В МИД Украины отреагировали на скандал в Вене
Посольство Украины в Австрии взаимодействует с австрийской полицией в рамках расследования ДТП в Вене с участием машины украинского дипломата, сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.
«Министерство иностранных дел выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП», – написал Николенко в Facebook*(соцсеть запрещена в России, как экстремистская), передает ТАСС.
Он отметил, что «дипломатический статус не дает сотрудникам украинских дипломатических учреждений права нарушать правила дорожного движения и подвергать других людей опасности». Также Николенко отметил, что решение по участнику ДТП будет принято по итогам расследования.
Ранее в Вене задержали украинских дипломатов, которые в состоянии опьянения устроили ДТП в центре столицы Австрии, выехав на встречную полосу и врезавшись в другое авто.
Австрийская газета Kronen Zeitung уточнила, что сотрудники полиции быстро приехали на место, но виновник аварии решил сбежать. В результате авто нарушителя удалость настигнуть, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.
«Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», – пишет издание.
Читатели австрийского издания Kronen Zeitung возмутились поведением пьяных украинских дипломатов в Вене и призвали к ответу президента Украины Владимира Зеленского.
После ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС отключена одна турбина
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Гидроагрегат Каховской гидроэлектростанции отключен после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), осколки повредили масляное хранилище, появилась угроза возгорания, сообщил замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский.
«На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Но в связи с тем, что появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлета осколков, шестой гидроагрегат для обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации», – цитирует ТАСС Зеленского.
По его словам, Каховская гидроэлектростанция работает в аварийном режиме из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.
«В аварийном режиме мы работаем с первых дней боевых действий, это внештатная обстановка. Собственные нужды станции, резервные 6 кВ, потеряны, работаем в очень опасном режиме», – отметил Зеленский.
Он также предупредил, что повреждения, которые могут быть нанесены плотине Каховской гидроэлектростанции в результате украинских обстрелов, чреваты риском атомной катастрофы на Запорожской АЭС.
«При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС. [Это] может привести к развитию ядерной катастрофы», – заявил замдиректора станции.
Ранее ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS.
До этого ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС в конце июля.
Австрийцы призвали Зеленского к ответу за «пьяное буйство» дипломатов в Вене
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Читатели австрийского издания Kronen Zeitung возмутились поведением пьяных украинских дипломатов в Вене и призвали к ответу президента Украины Владимира Зеленского.
«Если посольство Украины откажется снять их иммунитет, всю помощь нужно немедленно прекратить», – считает heartofstone.
«И снова Украина... Скорее всего, эти дипломаты тоже получают социальные льготы! Зеленский, ваша Украина реально раздражает!» – написал verlorenerOptimismus, передает РИА «Новости».
«Это Украина, и таких чиновников там много. Устраивают вечеринки, пока в их стране президент приносит в жертву гражданское население. Богатые уехали еще в самом начале и ездят по ЕС на роскошных внедорожниках», – посетовал Noir1411.
«Господин Зеленский, что вы на это скажете?» – задал вопрос Audite.
«Дипломаты в своем поведении ориентируются на их великого Зеленского», – считает Schmalz.
«Ну, теперь у нас в Австрии так: если вы украинец, можете делать что угодно, ничего за это не будет», – подчеркнул SigloVI.
«Ну привет, дипломаты. Австрия помогает вашей стране, а вы вытворяете такое. Больше мне сказать нечего», – добавил Golfsport.
«Украинские посольства нужно перенести высоко в Альпы, чтобы они не причиняли столько вреда», – предложили читатели.
Ранее в Вене задержали украинских дипломатов, которые в состоянии опьянения устроили ДТП в центре столицы Австрии, выехав на встречную полосу и врезавшись в другое авто.
Австрийская газета Kronen Zeitung уточнила, что сотрудники полиции быстро приехали на место, но виновник аварии решил сбежать. В результате авто нарушителя удалость настигнуть, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.
«Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», – пишет издание.
Поселок Пески освобожден от украинских националистов
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В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады.
10 августа в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава.
Начальник медицинской части 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая, комментируя ситуацию в Песках, заявила украинская артиллерия стала для вооруженных сил Украины «скорее проклятьем, чем прикрытием».
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала ситуацию в поселке Пески и направление на Соледар, объясняя, почему эти точки принципиально важны для развития боевых действий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В Германии сделали признание о роли в конфликте на Украине
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Германия не является нейтральной стороной в украинском конфликте, с таким признанием выступил председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц – возможный канцлер в будущей правительственной коалиции.
«Мы стоим вместе с Европой, на стороне Украины, и потому в этом конфликте мы не нейтральны», – приводит его слова «Царьград».
«Маски сброшены», – отметил, комментируя заявление Мерца, политолог Александр Сосновский. «Напомню, что Мерц – откровенный атлантист, находится под полным управлением из США», – добавил Сосновский.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что российская спецоперация на Украине является «войной против единства Европы».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Запад предупредили о последствиях поддержки «ненасытного» Зеленского
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Страны Запада, поддерживающие Киев, должны выработать новую стратегию поведения, иначе им грозит «истощение», пишет в статье для журнала The National Interest аналитик Джеральд Хайман.
По его мнению, продолжающийся украинский кризис ставит перед Евросоюзом и Соединенными Штатами все больше вопросов о целесообразности поддержки Владимира Зеленского. Автор статьи напомнил, что Республиканская партия выражает все меньше уверенности в необходимости тратить астрономические суммы на вооружение Киева. В то же время немецкие правые и левые партии показывают несогласие с курсом канцлера Германии Олафа Шольца, а французский лидер Эммануэль Макрон «выступает против «унижения» России, с которой сами география и история Европы требуют компромисса», передает РИА «Новости».
«Зеленский ясно дал понять, что Украина будет требовать от партнеров 5 млрд долларов в месяц, первоначальная оценка теперь удвоена на неопределенное будущее. Бессрочное их соблюдение маловероятно. По мере затягивания конфликта все больше европейцев и их политиков начнут сомневаться в таких инвестициях. Союзники Украины движутся к рецессии и уже страдают от высоких темпов инфляции. Им бросают вызов изменение климата, жара и пожары, засуха, социальные требования собственных граждан, кризисы в других частях мира, особенно в Африке, высокие налоги и политические проблемы дома», – пояснил Хайман.
На подобном фоне постоянные требования Киева нарастить поставки оружия и финансового снабжения теряют всякий героический ореол.
«Настойчивость Зеленского, скорее всего, будет выглядеть все более бесконечной, самодовольной, критикующей, требовательной, настойчивой, жадной и ненасытной. Украина – не единственная проблема Запада, даже не самая главная», – подытожил обозреватель.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
Под Артемовском уничтожены две роты ВСУ
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В ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады, сообщили в Минобороны России.
«В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Кроме того, ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более трехсот военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано.
«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожено до 170-ти националистов и 12 единиц военной техники», – сообщили в Минобороны.
В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования «Правый сектор*» (запрещен в РФ) в районе населенного пункта Старые Терны Донецкой Народной Республики, уничтожено более 100 националистов и десять единиц военной техники.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка HIMARS и склад с боеприпасами к ней. В районе Доманевки Николаевской области на вертолетной площадке уничтожены два вертолета Ми-24 воздушных сил Украины. Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах», – добавили в военном ведомстве.
Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Соледар и Артемовск, три артиллерийских взвода орудий «Акация», а также пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Центральное Николаевской области, Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, сообщили в военном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1736 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4297 танков и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4858 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Кроме того, как сообщили в российском военном ведомстве, в результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой народной республике.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Власти Запорожской области предложили остановить ЗАЭС
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Руководство Запорожской области предлагает остановить работу Запорожской АЭС из-за украинских обстрелов, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов сообщил в Telegram, что «в связи с продолжающимся обстрелами Запорожской АЭС со стороны украинских вооруженных сил, местные власти предлагают остановить этот объект во избежание ядерной катастрофы».
Россия считает, что затягивать с визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС не стоит. По словам Ульянова, «было бы хорошо провести его в конце августа – начале сентября, но не все зависит от нас», передает ТАСС.
Он отметил, что «это очень деликатное мероприятие, очень чувствительное», требуется «согласовать заново маршрут передвижения, вопросы безопасности, примерный график работы, как долго миссия пробудет на станции». Ульянов указал, что «все это проговаривали в мае-июне, но теперь работу нужно начинать заново».
Ульянов сказал, что департамент безопасности Секретариата ООН не смог внятно объяснить, почему в последний момент заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По его словам, Россия и МАГАТЭ «очень плотно работали в мае – июне и подготовили визит», но департамент безопасности Секретариата ООН, который должен был просто «дать зеленый свет для осуществления поездки в неспокойный район», заблокировал поездку.
При этом Ульянов обвинил Financial Times в искажении его слов о возможности визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС: «Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график. Судя по названию статьи FT, это было намеренное искажение».
В интервью «Известиям» Ульянов говорил, что трудно точно назвать сроки возможного визита Гросси, который, вероятно, «обозначит какой-то ориентир». Ульянов предположил, что визит состоится «в самом конце августа – начале сентября». Однако Financial Times утверждает, будто Ульянов заявил, что «визит Гросси не сможет состояться раньше» этого срока. При этом материал Financial Timesвышел под заголовком «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию».
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
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