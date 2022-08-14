Боевик «Кракена» рассказал о воевавших на стороне Киева боевиках из Сирии

Боевики из Сирии были на стороне Киева на Харьковском направлении, рассказал пленный командир взвода украинского нацподразделения «Кракен» Дмитрий Стрельников.

«Как-то мы были на задании где-то за Русской Лозовой (Харьковская область), там, я видел, сирийцы были, бегали с автоматами, и они были на стороне (украинских войск). Трое-четверо, я точно видел, а дальше не ходил, не смотрел на тех, которые проходили», – передает РИА «Новости» слова Стрельникова.

Он уточнил, что боевики из Сирии якобы относились к отрядам территориальной обороны.

По его словам, боевики нацподразделения «Кракен» захватывали дома в дачном массиве под Харьковом.

«По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно – смотришь, передаешь информацию», – рассказал Стрельников.

Он рассказал также, что украинские войска несли серьезные потери под Северском в Донбассе, тела никто не забирал.

«Меня отправили в Белогоровку (порядка 45 км от Северска), чтобы взять высоту и поставить пулемет. Когда мы зашли, я увидел и услышал запах разложившихся тел украинских военнослужащих, причем они уже были такие, в районе месяца, может три недели уже лежат», – рассказал Стрельников.

Он уточнил, что их группа, которая должна была закрепиться на высотах в этом районе, также подверглась массированному обстрелу, в результате которого он был ранен.

Ранее в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.