У воевавших на Украине наемников из США выявили уникальные расстройства психики

В Пентагоне обеспокоены судьбой вернувшихся с территории Украины наемников. Этим людям сложно вернуться к мирной жизни и они страдают от «уникальных психологических расстройств», заявила нaучный сотрудник аналитического центра минобороны CШA в округе Колумбия Жанна Мантуа.

По ее словам, американские оказались не готовы к тому, что спецоперация на Украине будет коренным образом отличаться от боевых действий в Ираке или Афганистане, хотя там они участвовали в более ожесточенных боях.

«Здесь нас постоянно бомбят самолеты и беспилотники. Танки, БТРы, БМП, все, что только можно себе представить, они перебросили сюда... У них есть крутая техника, прикрытие с воздуха и огневая поддержка. Как ни странно, я проникся новым чувством уважения к нашим старым врагам», – рассказал Мантуа один из наемников. Его слова приводит «Царьград».

Главной проблемой Мантуа – эксперт, который специализируется на изучении условий повышения эффективности спецназа, – считает, что на Украине американцам пришлось вступить в конфликт с европейцами. Раньше военные США пользовались концепцией «глобальной войны с террором», в нее легко укладывалось представление о «своих» и «чужих». Здесь же стало гораздо сложнее дистанцироваться от своих противников, считает она.

Ранее СМИ США писали, что американские добровольцы, которые участвуют в боевых действиях со стороны Украины, могут начать страдать от психологического кризиса после возвращения на родину.