ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов и 20 ракет из «Града», сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по направлениям: 9.05 – н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 9.05 – н.п. Дзержинск – н.п. Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм; 9.05 – н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

«В 09.05 из населенного пункта Красногоровка по Донецку (Кировский район) выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – сообщает Центр.

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 333 единицы различных боеприпасов», – говорится в сообщении. Отмечается, что было повреждено 42 домостроения в Донецке, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.