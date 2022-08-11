В России объявили о готовности максимально содействовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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12 августа, пятница | Последнее обновление — 00:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Токсичное облако образовалось над Донецком после обстрела пивзавода
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Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках?
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Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России.
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Чтобы достойно пережить опыт эмиграции либо вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину и понимать, что вместе с родиной против ее врагов успеешь больше, чем с врагами против родины.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В России объявили о готовности максимально содействовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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Российская сторона готова оказать максимальное содействие для визита специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Рассчитываем, что визит экспертов МАГАТЭ в скором времени все же состоится», –цитирует Небензю РИА «Новости».
Он выразил надежду, что генсек ООН Антониу Гутерриш «осознает всю полноту своей ответственности» и не будет препятствовать этой миссии.
«Со своей стороны готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее – возможно даже, до конца августа», – сказал Небезня.
Он пояснил, что не все зависит от российской стороны.
«Никаких гарантий, что поездка состоится, мы давать не можем. Нам сложно судить, что сегодня варится в голове у украинского руководства, которое несколько дней подряд наносит удары по ЗАЭС, притом что генсекретарь ООН назвал любые атаки на ядерные объекты самоубийством», – сказал дипломат.
Он назвал недопустимым проведение миссии МАГАТЭ в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ. Киеву необходимо немедленно перестать обстреливать и гарантировать отсутствие намерений создавать угрозу жизни и здоровью международного персонала.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
Генерал Балуевский рассказал о революции в артиллерии
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Простые китайские коммерческие квадрокоптеры произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России (2004–2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
«Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», – передает РИА «Новости» авторское предисловие Балуевского к вышедшей книге ЦАСТ «Чужие войны – новая парадигма».
Как отметил генерал, при корректировке с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника стало возможным применение артиллерии с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами. В том числе резко снизилось требуемое для поражения число снарядов и орудий.
«Это, по иронии, способствовало возвращению (скорее всего, все же временному) традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с ее значением в годы Первой мировой войны. Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе», – добавил он.
По мнению Балуевского, то же самое можно сказать и о простых и недорогих БЛА самолетного типа, таких как «Орлан-10» отечественного производства, дополнительным преимуществом которых является оснащение бензиновыми двигателями вместо электрических, что значительно увеличивает продолжительность нахождения в воздухе.
«Нет сомнений, что интеграция БЛА с высокоточными средствами поражения еще не исчерпала возможности», – заверил экс-начальник Генштаба.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов, так как все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны, и разбиралась, насколько правдив недавний отчет Киева об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА.
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Посол ЛНР: Изменения на поле боя приведут к разгрому донбасской группировки ВСУ
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«Мы отчетливо видим, что украинские войска уже очень потрепаны. Именно поэтому они отодвигают линию фронта в район Краматорска, Дружковки и Славянска», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя передислокацию штаба ВСУ из Артемовска в Краматорск.
«Тенденция, которая сегодня наблюдается на поле боя, полностью подтверждает, что передислокация штаба вполне реалистична. Уже сейчас известно, что между Зеленским и главой ВСУ Залужным есть серьезные противоречия насчет невозможности сдерживать украинские войска на линии Северск – Соледар – Артемовск», – рассказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, ВСУ уже «давно пытаются отодвинуть прифронтовую зону в район Краматорска, Дружковки и Славянска». «Серьезная потрепанность украинских войск лишний раз доказывает, что сдерживать нас на этих позициях они в реальности не могут. При этом Зеленский в своем желании продемонстрировать Западу якобы силу вооруженных сил, может просто оставить своих людей на местах, подвергнув их тем самым неминуемой гибели», – пояснил он.
«Для нас же – это подтверждение того, что уже в ближайшие недели произойдут кардинальные изменения на поле боя. Лишний раз доказано, что позиционные бои последних недель дают желаемый результат. А избранная тактика приведет к разгрому донбасской группировки», – подчеркнул Мирошник.
В свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский рассказал, что союзные войска уже вошли на территорию Соледара и Артемовска. «По Артемовску ситуация следующая: мы зашли на территорию завода шампанских вин. Город очень сильно разрушен, постоянно идут обстрелы. У ВСУ там довольно много огневых позиций. Так что я думаю, что нас ждет очень тяжелая ситуация. Населенный пункт, скорее всего, серьезно пострадает, как это уже произошло с Мариуполем», – заметил он.
«Аналогичная история и в Соледаре. По линии Мotto, Knauf и «Живое пиво» уже установлен контроль союзными войсками. Там осталась северная часть города. И проблема в том, что все это – городская застройка. А ВСУ избрали привычную для них тактику – занимают жилые дома и оттуда ведут огонь. Но это все совершенно бессмысленно и приводит к большим человеческим жертвам», – сказал депутат.
«И вообще, Авдеевка, Пески, Артемовск и Соледар – проблемные города, в которых нам придется столкнуться с очень большими разрушениями», – заключил Бердичевский.
В четверг офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города. При этом Марочко добавил, что более точное их нахождение озвучить не может «до разрешения командования».
«Отмечена передислокация штаба ВФУ, базирующегося в населенном пункте Артемовск. Офицеры управления, начальники служб и командный состав переведены в защищенный пункт управления, находящийся в Краматорске», – также написал он в своем Telegram-канале.
В свою очередь бойцы разведывательного батальона НМ ЛНР сообщили, что обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледаром.
По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении, передает РИА «Новости».
По мнению бойцов луганского подразделения, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.
Накануне замначальника НМ ДНР Эдуард Басурин сообщал, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, и в промзоне начались бои. Со слов разведчиков союзных войск, украинские военные минировали подступы к Соледару, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Кроме того, украинские силы ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, мешают работе беспилотников, используя средства радиоэлектронной борьбы.
В окрестностях города расположено несколько крупных соляных рудников, которые украинские боевики используют в качестве укрытий. Огневую поддержку частям союзных сил в наступлении оказывает бронетехника.
В свою очередь военный корреспондент Александр Коц опубликовал интервью с бывшим офицером ВСУ, который служил на знаменитых оружейных складах под Соледаром.
«Склады со стрелковым вооружением действительно находятся на Прасковеевке, 152 горизонт. Это значит – на глубине 152 метра под уровнем моря», – рассказал бывший начальник 9-го отдела хранения рудника имени Володарского Владимир Шанаев, слова которого приводит в своей статье военкор «Комсомольской правды».
«Представьте выработки шириной 17 и высотой 50, перегороженные металлическими воротами. Так, друг за другом, в одной выработке находятся несколько хранилищ. Длина каждого – по 150–200 метров. Есть просто огромные, куда бы влезли 500 вагонов. Всего там тысячи вагонов с оружием», – описал Шанаев.
На вопрос о том, хранится ли оружие в вагонах, Шанаев ответил отрицательно. «В них его привозили. Например, нам доставляли оружие после первой Карабахской войны. Были поставки с расформированных баз, были целые вагоны с немецким барахлом со свастиками – ремни, кобуры, оружие... Сами стволы хранятся в ящиках, уложенных в штабели высотой по три метра и шириной 10 метров», – добавил он.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
Также сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. В середине августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Советник главы офиса Зеленского Арестович решил стать президентом Украины
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдет на второй срок.
«Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок», – передает РИА «Новости» сообщение украинского телеканала «Пятый».
Как ранее сообщал «Ридус», советник главы офиса президента он будет баллотироваться на пост главы государства в случае, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок. «Все говорят про мой безумный рейтинг. Но мой рейтинг – это рейтинг президента, я себя от президента не отделяю… Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать, ни в коем случае, это технически невозможно», – заявил Арестович.
«Боевой дух» Арестовича до этого отметили в Кремле, комментируя его слова о том, что «Западу и миру нужна хорошая встряска» через активизацию конфликтов вокруг Тайваня, Косова и других точек для того, чтобы избавиться от иллюзий.
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ВС России уничтожили половину состава двух украинских бригад на Артемовском направлении
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В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой народной республики (ДНР) и Трудовое Запорожской области.
Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области. Кроме того, в районе города Лисичанска в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что в районе Песков уничтожена 56-я бригада ВСУ.
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ВСУ передислоцировали штаб из Артемовска
Разведка Луганской народной республики отмечает передислокацию штаба украинских военных из Артемовска в Краматорск, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Отмечена передислокация штаба ВФУ, базирующегося в населенном пункте Артемовск. Офицеры управления, начальники служб и командный состав переведены в защищенный пункт управления, находящийся в Краматорске», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
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СМИ: Зеленского призвали признать преступления ВСУ
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно признать правоту правозащитной организации Amnesty International, обвинившей ВС Украины в преступлениях против мирных жителей, пишут СМИ.
«Зрелым ответом на критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца», – считает автор статьи в издании Politiko Пол Тейлор, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что Киеву нужно прислушаться к критике, а не обвинять всех несогласных в работе на Москву.
«Отчет Amnesty политически неудобен для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным», – сказал он.
Обозреватель указал на заинтересованность украинских элит в постоянной критике организации Amnesty International.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Командир морпехов ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса
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Командир 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский, находящийся в плену в ЛНР, извинился перед жителями Донбасса.
«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», – сказал он в интервью Первого канала, передает Lenta.ru.
Он отметил, что лично не хотел бы встречаться с жителями Мариуполя, так как в их глазах украинские военные стали «извергами». Ранее Волына назвал гибель пленных в колонии в Еленовке страшной трагедией.
В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал по военнопленным может состояться в Мариуполе до конца лета.
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Судно с зерном не смогло выйти из украинского Черноморска
Одно из судов, которое должно было выйти из украинского порта Черноморск для доставки зерна, не смогло его покинуть из-за плохих погодных условий на море, сообщило министерство национальной обороны Турции.
«Вышедшие в среду с Украины два сухогруза с продовольствием продолжают движение по гуманитарному коридору. Погрузка других судов в портах Украины продолжается», – приводит ТАСС сообщение турецкого военного ведомства.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что маршруты движения судов с украинским зерном выставляют ситуацию с договоренностями о его экспорте в невыгодном свете и заставляют задуматься, не были ли они лишь прикрытием для Запада.
До этого два судна с украинской сельскохозяйственной продукцией, Ocean Lion и Rahmi Yagci, вышедшие из украинского порта во вторник утром, в среду вошли в территориальные воды Турции.
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Разведка ЛНР уличила ВСУ в сжигании оставленных на поле боя тел наемников
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Бойцы разведывательного батальона Народной милиции ЛНР сообщили, что обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледаром (ДНР).
По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении, передает РИА «Новости».
По мнению бойцов луганского подразделения, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.
Ранее воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ЛНР заявили о существенных успехах союзных сил в Соледаре
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Союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Что касается населенного пункта Соледар, то там наши подразделения продвинулись уже настолько, что скажем, что [находятся] недалеко от центра города... успехи там существенные», – передает ТАСС его слова в эфире канала «Соловьев Live».
При этом Марочко добавил, что более точное их нахождение озвучить не может «до разрешения командования».
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Жители Херсонской области начали возвращаться обратно с Украины
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Выехавшие жители Херсонской области начали возвращаться обратно из других регионов Украины из-за запрета общаться на русском языке и отсутствия социальных гарантий, сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.
«В большинстве своем это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ и прочего бреда. Ну, уехали? Увидели, что вакансий на рынке труда мизер, средняя зарплата сравнима с Африкой, а в довесок еще и за русский язык укоряют. Да, можно еще в Европу поехать, но давайте будем объективными, честно признаем, что нигде в мире сегодня нет рая земного. Тем более для беженцев», – цитирует РИА «Новости» Губареву.
По ее словам, проще жить на родной земле с нормальным соцпакетом и иметь перспективы. «Да, есть определенный минус, что может быть «прилет» или какие-то неадекватные в Киеве примут решение устроить диверсию, как это было с «лепестками» в Донецке. Но уж извините – это не мы организовываем, а это нам и вам вставляют палки в колеса», – подчеркнула она.
Губарева заметила, что украинская пропаганда включена на полную мощность и ежедневно вещает о «зверствах», происходящих на освобожденных территориях. Однако она не может повлиять на общение людей между собой.
Она также отметила, что у людей есть выбор: вернуться, получить гражданство РФ, оформить социальные выплаты и пенсии либо же оставаться жить без всяких гарантий на подконтрольных Украине территориях, где наживаются на переселенцах, а соцвыплаты – минимум.
«Пока на Украине людей в качестве пушечного мяса отправляют на фронт, в Херсонской области перед каждым, кто хочет работать и созидать, открываются колоссальные возможности и перспективы», – подчеркнула Губарева.
Ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал, что жители поселений региона начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новой администрации.
Также CNN рассказал о массовом переезде украинцев в Херсонскую область.
Напомним, Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины. Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды.
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ПВО отразила атаки ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС
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Российские системы ПВО отразили ночью и утром в четверг все попытки атак ВСУ ударными беспилотниками и тяжелой артиллерией на город Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС [ВСУ] пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА. Слава Богу и ПВО России, все атаки ракет и БПЛА противника отражены. Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в эфире Первого канала Рогов заявил, что Киев готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС. «В том, что Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, нет никакого сомнения», – передает ТАСС его слова.
С конца прошлой недели ВСУ ведут огонь по Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев обвиняет в обстрелах российских военных, которые в действительности охраняют электростанцию. Москва назвала заявления украинской стороны о том, что «российские военные обстреливают сами себя», циничными.
Эксперт в сфере энергетики Сергей Пикин полагает, что угрозы Украины атаковать линии электропередач находятся в логике «не доставайся ты никому».
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Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех заявлена на чемпионат России
Исключенная из сборной Украины Екатерина Бех планирует выступить на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России по биатлону, сообщает Федерация биатлона Московской области.
Бех на этой неделе была включена в состав сборной Московской области.
«Екатерина пропустит первый этап Кубка Содружества в Сочи, она готовится выступить в Раубичах и на летнем чемпионате России», – передает ТАСС со ссылкой на федерацию.
Бех вызывалась в юниорскую сборную России до 2018 года, а потом перешла в команду Украины, откуда была отчислена после начала спецоперации. Сейчас она тренируется в России.
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Зафиксировано три попадания снарядов вблизи хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС
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Администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС, рассказал глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, радиационный фон после удара ВСУ по территории Запорожской АЭС сейчас в норме. Балицкий добавил, что на территории объекта хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, следует из Telegram-канала главы администрации.
Власти Запорожья разработали план действий, вплоть до эвакуации жителей, если удар ВСУ придется на хранилище ядерных отходов.
Киев намеренно целится по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы», заявил глава ВГА, передает ТАСС.
Он добавил, что сегодня была повреждена линия электропередачи.«Сегодня повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Для проведения восстановительных работ линию заземлили. Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей, то это в результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», – сообщил Балицкий.
За сутки Вооруженные силы Украины два раз подвергли массированному обстрелу территорию Запорожской АЭС и города Энергодара.
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы российские военные, которые в действительности охраняют электростанцию. Москва назвала заявления украинской стороны о том, что «российские военные обстреливают сами себя», циничными. Россия подчеркивала, что украинские войска обстреливают ЗАЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие.
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Американцев возмутил приговор украинцу по делу о ДТП в США
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Американские читатели Daily Mail отреагировали на приговор украинскому мигранту по делу о смертельном ДТП в штате Нью-Гэмпшир.
Инцидент произошел в 2019 году, когда парень, находясь в наркотическом опьянении, столкнулся с колонной байкеров, в результате семеро из них погибли. В итоге суд присяжных оправдал мужчину. Губернатор штата Крис Сунуну позже назвал приговор «абсолютной трагедией», передает РИА «Новости».
Американцы возмутились приговором, отметив постоянное сочувствие США Украине, а также тем, что правосудие покинуло их страну.
«Как такое вообще может быть?! Что происходит с нашей судебной системой?!» – возмутился You First.
«Он нелегал, к тому же с Украины. Судя по всему, судьи были больше заняты сбором средств для него», – выразил мнение Cowboy3.
«Должно быть, судья-демократ показал, как сильно он любит и поддерживает Украину! Демократы – мусор!» – написал JennLove.
«Это такой акт сочувствия Украине? Что вообще тут происходит?» – задался вопросом Rashfordkeith.
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