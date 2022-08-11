Историки напомнили о военной операции США между корейской и вьетнамской войнами

Назван способ ответить Латвии на признание России «спонсором терроризма»

«Если Латвия называет нас «страной-спонсором терроризма», тогда зачем она покупает наш газ? Пусть идут до конца и отказываются от него, а Москва может им в этом помочь», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович, комментируя решение латвийского Сейма объявить Россию страной-спонсором терроризма.

«То, что Сейм признал Россию «страной-спонсором терроризма», – это уже международная история, которую качает группа государств, традиционно питающая к нашей стране наибольшую ненависть. Речь идет об Украине, которая была в числе первых, потом Литва, теперь вот Латвия. Они пытаются сделать так, чтобы подобные решения принимали страны, от которых в мире что-то зависит, – США и Западная Европа», – сказал калининградский политолог Александр Носович.

Эксперт также заметил, что это привычная для стран Прибалтики тактика. «Эти государства своим примером показывают, как вести по-настоящему антироссийскую политику. При этом сами они умалчивают о том, что фактически ведут двойную игру», – добавил он.

«На этой неделе та же Латвия возобновила поставки российского газа. При этом они неоднократно клятвенно обещали от него отказаться. И если Россия – страна-спонсор терроризма, то и Латвия, получается, тоже. Они же оплачивают наш газ. Газпром же не бесплатно его поставляет», – заметил собеседник.

«Так что если Рига хочет быть последовательной в своих убеждениях, то она должна от этих энергоресурсов просто отказаться окончательно. И пусть зимой отапливают страну хоть сосновыми шишками», – сыронизировал политолог.

«Россия же в силах их к этой принципиальности подтолкнуть. Москва в любой момент может отключить от трубы не только Латвию, но и всю Прибалтику. Учитывая тот факт, что нас называют страной-спонсором терроризма, терять уже нечего. Но это наглядно продемонстрирует и Германии, и Франции, и другим государствам, чем заканчиваются такие антироссийские выпады», – заключил Носович.

В четверг парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». «Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию как государство – спонсором терроризма», – сообщила пресс-служба сейма.

Из 67 голосовавших депутатов все выступили за, а 16 парламентариев (14 из партии «Согласие» и два беспартийных) отказались участвовать, сообщает РИА «Новости». Также в Латвии призвали страны Евросоюза «немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз» россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.

«Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для нее болезненные», – сказал в этой связи член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Москве следует принять самые жесткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на хамское поведение латвийских парламентариев, добавил депутат Госдумы Олег Морозов. «Латвия, в отличие от России, безусловно является государством, поддерживающим международный терроризм. Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии», – сказал он.

«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», – заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова.

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