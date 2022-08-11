ЕР доставила продуктовые наборы жителям шести сел Херсонской области

Гуманитарная миссия «Единой России» доставила продуктовые наборы жителям шести сел Чаплинского и Каланчакского районов Херсонской области.

Гуманитарная миссия «Единой России» продолжает доставлять продукты жителям отдаленных территорий Херсонской области. Очередную партию продуктовых наборов добровольцы передали в шесть населенных пунктов Чаплинского и Каланчакского районов. Это Новоалександровка, первая и вторая Бабенковки, Гавриловка, а также Хлебодаровка и Крестовка. Всего было роздано 1,5 тыс. продуктовых наборов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Как отметил руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич, сегодня основные ресурсы направлены на самые «сложные» села. Имеется в виду отсутствие местной власти и связанные с этим проблемы.

«Из разговоров с людьми понимаем, что проблем скопилось немало. Не все села газифицированы, в таких территориях мы собираем информацию по потребностям в угле и дровах. Есть лежачие больные, которым нужна квалифицированная медицинская помощь, а люди не могли ее получить в украинских медучреждениях, потому что не было денег. Объясняем, что в России все не так, и они могут рассчитывать на помощь, которая будет бесплатной. Верят с трудом, но готовят списки нуждающихся. Также мы формируем перечень выпускников, которые хотят учиться в российских вузах. По квоте их готовы принять не только в Крыму, но и в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге», – отметил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуммиссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются участники гуманитарной миссии практически в каждом селе, – отсутствие необходимых лекарств.

«В наличии у нас препараты широкого спектра действия – антиаритмические, противовоспалительные, от высокого давления. Есть лекарства для больных сахарным диабетом, их мы сразу же выдаем на руки, чтобы люди не прекращали терапию. Очень много местных жителей подходят и спрашивают узкопрофильные препараты, которые Украина перестала поставлять на территорию Херсонской области. Мы работаем с такими заявками, собираем списки и помогаем людям», – рассказал врач гуманитарного центра «Единой России» в Херсоне Павел Марин.

На встречах люди говорят, что ждали Россию долгие годы, и если раньше и думали о переезде, потому что украинский национализм проявлялся все острее, то теперь точно никуда не уедут. «Это наша родная земля. Здесь наши дети выросли, здесь мы хотим жить», – говорят местные жители.

Пока центры занятости не заработали в полную силу, работу жителям городов и сел приходится искать самим. Так, жительница Херсона, временно проживающая с семьей в Новоалександровке, решила создавать красивые украшения для девочек: заколки, броши, банты. Девушка – учитель начальных классов. Поэтому, как только школы заработают, она вернется к любимой и постоянной работе.

«Муж – учитель физкультуры, а у меня второе образование бухгалтер. Но пока торгую заколками и брошами. В любой момент готовы вернуться к педагогике, детей я люблю как родных», – рассказала жительница села Новоалександровка Херсонской области.

Руководитель гуманитарной миссии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич приобрел у девушки почти все украшения.

«Взял с запасом. Ездим по деревням, буду дарить девочкам, будущим первоклашкам», – поделился он.

Вспомнил депутат про коллег из Государственной думы. Две броши приобрел специально для вице-спикера Анны Кузнецовой и председателя комитета по просвещению Ольги Казаковой.