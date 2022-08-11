Пхеньян пригрозил уничтожить власти в Сеуле при попытках занести ковид в КНДР

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким У Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновения коронавируса в Северную Корею.

«Если враг будет упорствовать в таких опасных действиях, как провоцирование проникновения вируса в нашу республику, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап слова Ким У Чжон.

Тем временем министерство объединения Республики Корея в четверг отвергло обвинения Пхеньяна в том, что коронавирус на территорию КНДР мог попасть из Южной Кореи.

«Мы выражаем глубочайшее сожаление по поводу грубых и несущих угрозу высказываний в нашу сторону, а также беспочвенных заявлений по поводу источника возникновения коронавируса на территории Северной Кореи», – передает ТАСС слова представителя ведомства. В министерстве объединения также подчеркнули, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации с коронавирусом в КНДР на фоне объявления северокорейских властей о победе над инфекцией.

В четверг Ким Чен Ын «торжественно объявил» о победе над коронавирусом в Северной Корее.

Ранее Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 «крупнейшим потрясением» для КНДР.

Напомним, в мае в КНДР официально выявили первый случай заражения коронавирусом в стране. Впервые с начала пандемии СМИ Северной Кореи опубликовали кадры Ким Чен Ына в медицинской маске.