Пхеньян пригрозил уничтожить власти в Сеуле при попытках занести ковид в КНДР

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11 августа, четверг | Последнее обновление — 06:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Запорожской области собрали более 1 млн тонн зерна
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Похоже, что в августе на российско-украинском фронте все же произойдет сражение, которое определит дальнейший ход событий на Украине.
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Частичное снятие санкций может создать иллюзию компромисса, возможности договориться, отыграв историю с противостоянием на позиции до 24 февраля 2022 года, что, конечно, невозможно.
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Ведущие страны Европы чувствуют собственную беспомощность в попытках остановить Россию. Возникает некоторое отчаяние и, как следствие, – готовность идти на самые экзотические меры.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Пхеньян пригрозил уничтожить власти в Сеуле при попытках занести ковид в КНДР
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Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким У Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновения коронавируса в Северную Корею.
«Если враг будет упорствовать в таких опасных действиях, как провоцирование проникновения вируса в нашу республику, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап слова Ким У Чжон.
Тем временем министерство объединения Республики Корея в четверг отвергло обвинения Пхеньяна в том, что коронавирус на территорию КНДР мог попасть из Южной Кореи.
«Мы выражаем глубочайшее сожаление по поводу грубых и несущих угрозу высказываний в нашу сторону, а также беспочвенных заявлений по поводу источника возникновения коронавируса на территории Северной Кореи», – передает ТАСС слова представителя ведомства. В министерстве объединения также подчеркнули, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации с коронавирусом в КНДР на фоне объявления северокорейских властей о победе над инфекцией.
В четверг Ким Чен Ын «торжественно объявил» о победе над коронавирусом в Северной Корее.
Ранее Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 «крупнейшим потрясением» для КНДР.
Напомним, в мае в КНДР официально выявили первый случай заражения коронавирусом в стране. Впервые с начала пандемии СМИ Северной Кореи опубликовали кадры Ким Чен Ына в медицинской маске.
Известную в Сети порноактрису нашли мертвой в Петербурге
В Петербурге найдена мертвой TikTok-блогер и порноактриса Анастасия Гришман (Хамловская), у нее на теле насчитали шесть ножевых ранений, сообщают Telegram-каналы.
В убийстве подозревается ее партнер по порнофильмам и бойфренд 24-летний Дмитрий, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
О пропаже девушки сообщила подруга модели. Тело 26-летней Хамловской нашли в квартире на Южном шоссе, на теле нашли следы от шести ударов ножом.
Подозреваемого сейчас ищут, у него есть несколько судимостей.
Ранее бывший возлюбленный модели Гретты Ведлер признался, что задушил подругу из-за финансовых разногласий. После убийства он три дня держал ее тело под кроватью в отеле, а затем сложил останки в чемодан и отвез в гараж. Тело модели нашли в чемодане в одном из гаражей в городе Липецке год спустя после ее исчезновения.
Минобороны: В районе Песков уничтожена 56-я бригада ВСУ
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В районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ударами ВКС России в населенном пункте Красногоровка ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20 единиц военной техники.
Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области, полка нацгвардии «Хортица» в Кушугуме Запорожской области, националистического формирования «Айдар» в Новоселовке ДНР и 56-й мотопехотной бригады в городе Николаеве. Уничтожено семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Николаевка, Федоровка, Выемка ДНР и Кушугум Запорожской области.
В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард». Кроме того, в районе Краматорска ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Андреевка, Первомайское, Вернополье, Новое Харьковской области, Ивановка, Пески, Валерьяновка ДНР и на западной окраине города Донецка. Кроме того, над населенным пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области – семь снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс». Также в районе Веселый Кут Николаевской области перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4807 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили действующий заглубленный командный пункт в Винницкой области.
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Захарова наглядно ответила на хамское заявление о «привилегии» посещать Европу
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы является «привилегией», которой нужно лишить россиян.
«Специально для эстонских фантазеров, полагающих, что «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», напоминаю. Привилегия – это иметь счастье увидеть Россию во всем ее многообразии и великолепии. Мы дарим вам привилегию увидеть нашу страну виртуально. А вы можете подарить себе привилегию видеть все своими глазами», – написала Захарова в своем Telegram-канале, разместив видеоролик о России.
Накануне Захарова назвала слова эстонского премьера чушью на грани национализма, отметив, что должность Каллас «унаследовала династически, по праву рождения получив все по блату».
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
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Уехавшая из России Татьяна Лазарева пожаловалась на отсутствие работы
Актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине и осудившая политику властей, переехала в Испанию, откуда пожаловалась на отсутствие рабочих предложений.
Сначала актриса гордилась статусом иноагента, однако теперь она признается, что испытывает дискомфорт от жизни за рубежом. «Чувство вины за то, что я по-прежнему до сих пор не могу в себя прийти и что-то начать делать. Мой YouTube висит, я даже в соцсетях ничего писать не могу. Жду какой-то проект», – приводит ее слова ФАН.
Также юмористка заявила, что испытывает чувство «ужаса» и «позора» будучи иноагентом. Она добавила, что такие чувства испытывают все люди, которые покинули Россию.
Татьяна Лазарева была внесена в список иностранных агентов 22 июля. После отъезда она признала, что покинувшим свою страну русским в Европе не рады.
Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине
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США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину, предположил в статье для American Conservative бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его мнению, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР. «Но блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества. Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом», – передает РИА «Новости» его слова.
Как считает полковник, американская армия столкнется с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности блокады.
«Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», добавил он.
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Соловьев рассказал анекдот об обысках у Трампа
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев анекдотом прокомментировал обыски в поместье бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде.
«В ходе обыска у Дональда Трампа обнаружено:
– Буденовка;
– ППШ;
– Лямки парашюта;
– Медвежья шкура;
– Флаг СССР;
– Кнопочный телефон с русской раскладкой;
– Портрет Путина на лошади, написанный маслом;
– Медовая с перцем;
– Шапка-ушанка;
– Второй компонент вакцины «Спутник V»;
– Энциклопедия про турбины для газопровода;
– Томик Пушкина в оригинале;
– ТВ-сигнал канала «Соловьев Live»;
– Купюра номиналом 500 рублей;
– Скидочная карта магазина «Пятерочка»;
– Логин и пароль от личного кабинета портала «Госуслуги», – написал Соловьев в своем Telegram-канале, уточнив, что это «сетевой юмор».
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.
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В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР
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В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне идут бои, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.
Ранее офицер ВСУ рассказал о подземных укрытиях времен СССР под Соледаром.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Серьезные бои начались в районе поселка Зайцево под Горловкой
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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе поселка Зайцево. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу.
«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», – написал Приходько в Telegram-канале.
«Все службы работают в усиленном режиме», – добавил он.
«Горловка. Зайцево. Верхняя Жованка. Есть успехи», – позднее написал он.
Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских националистов. Так, в понедельник вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Молдавию уличили в попытке шантажировать Газпром
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«Газ в Молдавию заходит со стороны Приднестровья. Поэтому не очень понятно, как они собираются ограничить поставки российских энергоресурсов в ПМР», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее министр инфраструктуры Андрей Спыну пригрозил оставить Приднестровье без газа в случае расторжения контракта с Газпромом.
«Это банальные попытки шантажа со стороны Кишинева. Они уже откровенно показывают, что избрали тактику затягивания, а долг перед Россией, судя по всему, платить не собираются. А он составляет порядка 700 млн долларов», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И понятно, почему до сих пор не проведен аудит, о котором говорит Спыну. Наша страна рассматривает его как некую формальную процедуру, призванную показать, откуда образовалась задолженность. Молдавия же считает это отличным способом заплатить меньше или не платить вовсе», – напомнил он.
Собеседник также добавил, что подписание нового контракта с государством стало возможным только благодаря политической воле Москвы. «Мы не хотели, чтобы люди зимой замерзли. Теперь Молдавия этим манипулирует», – говорит Юшков.
«И нынешние попытки приплести к делу Приднестровье – шантаж политического руководства нашей страны. Россия-то поддерживает ПМР. Но упускается из виду, что остановка снабжения со стороны Кишинева ударит по самой Молдавии», – рассуждает эксперт.
«В Приднестровье есть газовая электростанция, которая питает не только сам регион, но и большую часть Молдавии. В случае перекрытия вентиля без электричества останется огромное число людей. Более того, топливо поступает в Кишинев со стороны Украины, а значит, сначала заходит на территорию Приднестровья. Так что не очень понятна планируемая механика», – подчеркнул собеседник.
«В общем, Кишинев, скорее всего, хочет получить очередную скидку от Москвы. Они как бы говорят: в случае отсутствия таковой платить за очередные поставки им снова будет нечем», – заключил Юшков.
Накануне вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил: если Газпром прекратит поставки газа в Молдавию, то без российского газа останется и Приднестровье, потому что Кишинев не согласится с прямыми российскими поставками Тирасполю.
По его словам, власти Молдавии «сделали все», чтобы аудит долга перед Газпромом «состоялся». «Возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость – станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита», – заявил вице-премьер. Он ждет от аудита, что «будут изучены все документы, которые касаются возможного долга, чтобы понять, есть ли этот долг или нет, и почему». При этом Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.
Спыну подчеркнул, что подписанный в октябре договор с Газпромом «не предусматривает никаких политических обязательств и никоим образом не упоминает Приднестровский регион», а «в основе документа исключительно коммерческая цена».
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике в прошлый четверг разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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Шеф Пентагона сказал, сколько США будут помогать Украине
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США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», – приводит его слова ТАСС.
«Мы не гадаем, что нужно [Украине], поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю, я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», – сказал он.
8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Между тем в самих США предоставление Украине военной помощи подвергается резкой критике. Так, член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) сослалась на документальный фильм телекомпании CBS и заявила, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Российские хакеры взломали производителя РСЗО HIMARS
Группа российских хакеров Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS.
«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам», – цитирует заявление группы РИА «Новости».
По этим данным, взломанными оказались внутренняя система авторизации сотрудников предприятия, скачены данные всех кандидатов на работу в корпорации.
Ранее в Killnet объявляли о начале атак на Lockheed Martin.
До этого российская хакерская группа RaHDIt публиковала данные 700 сотрудников СБУ.
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Стало известно об обсуждении в ЕС вопроса прекращения выдачи виз россиянам
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Евросоюз обсуждает содержание седьмого пакета санкций против России, в том числе возможность прекращения выдачи шенгенских виз, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ему задали вопрос, поддерживает ли лично канцлер Германии Олаф Шольц предложения некоторых стран ЕС о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам.
«Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как... должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нем содержаться. И в том числе играют роль поднятые вами вопросы. По этому поводу пока нет единой позиции, также и со стороны федерального правительства, как относиться к этому», – передает слова Хебештрайта РИА «Новости».
Ранее министр по вопросам интеграции и миграции в Швеции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы жителям России.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
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Силовики раскрыли подрывной украинский центр в Херсоне
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В Херсоне изобличили подрывной аналитический центр киевских властей, он занимался противодействием интеграции с Россией, сообщил представитель российских силовых структур.
Заведующий сектором региональных исследований сотрудник центра Александр Максименко в беседе с российскими силовиками рассказал о методах противодействия интеграции с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.
По словам Максименко, аналитическая группа работала до конца июня 2022 года. Она готовила документы для украинского президента Владимира Зеленского. В центре работали сотрудники спецслужб, в том числе Службы внешней разведки Украины.
«В нашем центре возникла идея о написании аналитической записки в офис президента «О противодействии интеграции Херсона в состав РФ». Я писал в этом документе, что нужно, чтобы максимально долго работало казначейство, чтобы не бросали людей и финансировали максимально долго бюджетников и всех, кто здесь находится, чтобы на максимальное время оттянуть процесс интеграции», – поделился Максименко. В документах центра говорилось, что пенсии и выплаты бюджетникам начали выплачивать российские власти.
Сотрудник центра объяснил, что пошел на сотрудничество с российскими силовиками добровольно, также он предоставил все имеющиеся данные.
Ранее сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» обнаружили в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, подготовленную для обстрела на дороге гуманитарных конвоев.
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В ВСУ свою артиллерию назвали «скорее проклятьем, чем прикрытием»
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Начальник медицинской части 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая рассказала о серьезных потерях вооруженных сил Украины, раскритиковав работу украинской артиллерии.
«В случае 56-й бригады артиллерия скорее проклятье, чем прикрытие... Плюс-минус пару километров – офигенный результат, оказывается. Пехота гибнет пачками. (...) Летуны, многократно контуженные, лезут на остатки этажей, взлетают, дают координаты, танчики *** («наносят удары» – прим. ВЗГЛЯД) позиции не стесняясь, не прячась, не меняя позиции – а арта наша с пеной у рта: «Если вы не верите, я вам видео покажу, он откатывался», – написала она на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Скриншот заявлений Корницкой публикует RT в своем Telegram-канале.
Она добавила, что «56-я бригада повторяет судьбу 57-й в Северодонецке».
Между тем официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала ситуацию в поселке Пески и направление на Соледар, объясняя, почему эти точки принципиально важны для развития боевых действий.
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В Молдавии признали отсутствие денег для платежа Газпрому в августе
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Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан признал, что компания не сможет заплатить Газпрому авансом за газ, потребленный в августе, у компании сейчас недостаточно для этого денег.
«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить – это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа», – сказал Чебан в интервью изданию Newsmaker.md, сообщает «Интерфакс».
Он надеется, что с 1 октября, в соответствии с контрактом, будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена существенно снизится.
«При существующей методологии расчета тарифов не вижу, как мы можем просить повышать его. Даже если мы будем просить повышения тарифа, Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь, – это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал. Объемы потребления газа в августе не такие большие. Я думаю, что это должны принимать во внимание все акционеры. Тем более что со стороны правительства есть понимание и готовность отсрочить нам платежи по выплате НДС в бюджет», – заключил Чебан.
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный Национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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