Известную в Сети порноактрису нашли мертвой в Петербурге

В Петербурге найдена мертвой TikTok-блогер и порноактриса Анастасия Гришман (Хамловская), у нее на теле насчитали шесть ножевых ранений, сообщают Telegram-каналы.

В убийстве подозревается ее партнер по порнофильмам и бойфренд 24-летний Дмитрий, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

О пропаже девушки сообщила подруга модели. Тело 26-летней Хамловской нашли в квартире на Южном шоссе, на теле нашли следы от шести ударов ножом.

Подозреваемого сейчас ищут, у него есть несколько судимостей.

Ранее бывший возлюбленный модели Гретты Ведлер признался, что задушил подругу из-за финансовых разногласий. После убийства он три дня держал ее тело под кроватью в отеле, а затем сложил останки в чемодан и отвез в гараж. Тело модели нашли в чемодане в одном из гаражей в городе Липецке год спустя после ее исчезновения.