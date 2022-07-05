Times: Британии в случае войны с Россией боеприпасов хватит на два дня

Британии хватит боеприпасов всего на два дня в случае войны с Россией, королевству не хватает снаряжения для выполнения боевых задач, пишет британский журналист Эдвард Лукас для газеты Times.

«Кошмар для каждого солдата надвигается на вооруженные силы Великобритании в случае войны с Россией. Подробности строго засекречены, хотя, вероятно, не для русских. Но общая картина мрачна и ясна: Британии не хватает снаряжения для выполнения своей главной военной задачи... На прошлой неделе на конференции по сухопутным войнам (RUSI Land Warfare 2022) было сказано, что при российских темпах ведения огня у нас закончатся артиллерийские снаряды всего за два дня», – передает РИА «Новости» его слова.

Лукас отметил, что в случае нехватки боеприпасов в войне с Россией Британии следует уповать только на помощь со стороны США. «Когда наши обычные боеприпасы закончатся, только усиленные американцы или ядерное оружие встанут между нами и поражением», – написал он.

По мнению журналиста, в России якобы «знают о том, что десятилетия самоуспокоения и сокращения расходов привели к тому, что вооруженные силы Великобритании плохо оснащены» – прошло два десятилетия с тех пор, как Великобритания в последний раз проводила крупные бронетанковые учения в Омане в 2001 году.

«Выявленные ими проблемы с надежностью оборудования и доступностью запасных частей, топлива и других материалов во многих случаях усугубились», – резюмировал автор.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками ВС США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал подробности прошлогодних штабных учений Warfighter, когда запасы ключевых для британской армии боеприпасов были израсходованы за восемь дней гипотетического конфликта.

До этого сообщалось, что готовность НАТО противостоять России, которая объединяет альянс, может стать для него уязвимым местом, следует из статьи в британской The Guardian.

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