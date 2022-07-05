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Забастовка работников нефтегазовой сферы началась в Норвегии
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Глава норвежской профсоюзной организации Lederne Аудун Ингвартсен объявил о начале забастовки работников нефтегазовой сферы Норвегии.
Цель забастовки – добиться повышения заработной платы. Для начала планируется прекратить работу на трех нефтегазовых месторождениях на континентальном шельфе в Северном море, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
С 6 июля к забастовке намерены подключиться работники с трех других месторождений, 9 июля – еще с трех. В результате суточная добыча газа в Норвегии может упасть на 25%, нефти – на 15%.
Напомним, стоимость газа в Европе на закрытии торгов превысила 1800 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта. Мировые цены на нефть в понедельник также начали расти на опасениях снижения предложения.
Пушков: Страны Запада покупают российскую нефть у Индии
Некоторые страны Запада покупают российскую нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ – либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ. Либо, как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, затем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это – секрет Полишинеля», –написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали рост цен на нефть до 380 долларов за баррель из-за санкций против России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ
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Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа, сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные финского аналитического центра CREA.
Это связано с тем, что страна испытывает проблемы в сфере энергетики. В частности, по техническим причинам пришлось приостановить функционирование многих АЭС, в результате чего снизилось производство электричества. Как напоминает издание, Франция с середины июня больше не получает российский газ по трубам. При этом, в отличие от Германии, Франция располагает сразу четырьмя терминалами для приема СПГ, передает РИА «Новости».
В пятницу стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В прошлое воскресенье ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обратились через СМИ к населению и бизнесу с призывом «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов в связи со стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России. Ранее в Кремле заявили, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов.
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Отказ от российского газа в Германии оценили в 1 трлн евро
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Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро, заявил эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт в интервью Handelsblatt.
Эксперт заявил, что Германия переживает трудные времена на фоне последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок газа, передает РИА «Новости».
«Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», – сказал Эрхардт. Он подчеркнул, что Германия и Европа в целом наносят себе колоссальный вред рестрикциями против России.
«Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в 1 трлн евро», – предупредил он. Экономист пояснил, что промышленность станет менее конкурентоспособной, а также заявил о недостаточной инновационности немецкой экономики.
Напомним, В Германии начали готовиться к жизни без российского газа: в Гамбурге задумались об отключении горячей воды для частных домохозяйств и снижении максимальной температуры в сети централизованного теплоснабжения. Немцев также призвали готовиться к существенному повышению тарифов.
Накануне стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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На Западе оценили последствия указа Путина о «Сахалине – 2»
Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождения «Сахалин – 2» развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы, отмечает Bloomberg.
«Если проект «Сахалин – 2», поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику», – заявил Bloomberg аналитик Хироши Хашимото.
Специалисты сообщают, что это приведет к тому, что Токио придется покупать газ на других рынках, которые уже и так загружены, передает РИА «Новости».
По словам опрошенных агентством экспертов, все это уменьшит мировые топливные рынки для Запада и спровоцирует конкуренцию между Европой и Японией.
Ранее в статье британской Financial Times также дали оценку указу Путина по «Сахалину – 2».
Президент России подписал указ, согласно которому оператор проекта – Sakhalin Energy – заменят на новое российское юрлицо, а имущество станет собственностью России.
В Кремле оценили слова премьера Японии о возможности снизить цену на российскую нефть
Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о возможности снизить цену на нефть из России не означает, что такие параметры могут быть согласованы другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Подобное заявление премьер-министра Японии не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами. Давайте все-таки дождемся какого-то общего понимания ситуации», – передает его слова ТАСС.
«Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений», – добавил Песков.
Напомним, Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть из России, обсуждаемый на саммите G7, может снизить ее стоимость в два раза. G7 изучает возможность введения запрета на транспортировку по морю российской нефти, если она была продана выше определенной цены.
В Британии пригрозили отказаться от использующих нефть из России поставщиков
Министерство обороны Британии пригрозило поставщикам топлива, что прекратит сотрудничать с ними, если в их энергоносителях будет присутствовать нефть из России, сообщает издание Telegraph.
«Если обнаружится, что поставляемые в минобороны нефтепродукты поступают от российских поставщиков, мы предпримем незамедлительные меры, чтобы переключиться на альтернативных поставщиков», – приводит газета слова представителя ведомства, сообщает РИА «Новости».
Согласно изданию, министерство покупает топливо у ряда поставщиков, в частности, у греческой Motor Oil Hellas. По информации газеты, эта компания в ноябре 2017 года заключила соглашение о поставках на пять лет с «Роснефтью». Однако, как утверждает представитель британского минобороны, ведомство заверили в том, что продукция Motor Oil Hellas не поступает от российских поставщиков.
Ранее в Британии усомнились в эффективности санкций ЕС против российской нефти, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился.
Шольц назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление в Германии
Повышение цен на отопление на фоне энергетического кризиса в Германии является «социальной взрывчаткой», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.
«Если счета за отопление вырастут на пару сотен евро, то это будет суммой, с которой многие реально не смогут справиться. Это будет социальной взрывчаткой», – приводит его слова РИА «Новости».
В этой связи правительство ФРГ намерено принимать меры господдержки энергетическим предприятиям и конечным потребителям. В частности, он напомнил, что правительство Германии ведет переговоры с энергетическим концерном Uniper, который испытывает экономические трудности в связи с ростом цен на газ.
Накануне эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт заявил, что Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Половина немцев испугалась замерзнуть предстоящей зимой
Каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные опроса INSA.
Большая часть респондентов – 75% назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым бременем, 50% сообщили об ухудшении своего экономического положения, передает РИА «Новости».
При этом издание отмечает, что, согласно статистической службе Евростат, уровень инфляции в Европе за июнь достиг пика впервые с момента введения единой валюты 20 лет назад.
В статье также приводятся слова министра экономики Германии Роберта Хабека, который заявил, что российский газ «может почти закончиться через неделю». Издание утверждает, что с 11 июля существует угроза «блокады «Северного потока» в целом».
Ранее эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт заявил, что Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Цена газа в Европе превысила 1800 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта
Стоимость газа в Европе на закрытии торгов превысила 1800 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1804,3 долларов за 1 тыс. куб. м, или 167,3 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
За день стоимость газа увеличилась более чем на 13%.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
В Германии начали готовиться к жизни без газа из России
В Германии опасаются полного прекращения поставок российского газа и планируют принять экстренные меры, рассказал немецкий журнал Der Spiegel.
Так, президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер призвал проверить и отрегулировать газовые конденсационные котлы и радиаторы.
«Техническое обслуживание может снизить потребление газа на 10-15%», – цитирует его Der Spiegel, передает URA.ru.
Часть компаний, например производитель потребительских товаров Henkel, решают вопрос о переводе сотрудников на работу из дома, чтобы экономить энергию.
В Гамбурге обсуждают возможность отключения горячей воды для частных домохозяйств, сообщал сенатор по вопросам окружающей среды Йенс Керстан. Также может быть снижена максимальная комнатная температура в сети централизованного теплоснабжения.
Ранее сообщалось, что Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта.
Нефть подорожала на опасениях снижения предложения
Мировые цены на нефть в понедельник начали расти: инвесторы оценивают перспективы снижения предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.45 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,39%, до 112,06 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,37%, до 108,85 доллара, передает РИА «Новости».
В понедельник утром цены на нефть перешли к росту на опасениях снижения предложения этого вида сырья на рынке. Опасения насчет возможной нехватки нефти поддерживают новости из Ливии, где Национальная нефтяная корпорация страны (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом в республике.
При этом сдерживает рост цен на нефть ряд опасений на тему снижения спроса. Так, например, ужесточение монетарной политики мировыми центробанками может привести к рецессии и, как следствие, к снижению потребления энергоресурсов.
Кроме того, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на черное золото в свете роста количества заболевших коронавирусом в Китае, что в свою очередь может привести к вводу очередных ограничений на передвижение.
«Что касается энергетики, мы определенно увидим падение спроса к концу этого года и, как следствие, падение цен», – приводит Bloomberg слова аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.
Немцев призвали готовиться к повышению тарифов
Ситуация с поставками газа в Германии до сих пор напряженная, поэтому жителей призвали готовиться к существенному подорожанию тарифов, заявил глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью медиагруппе Funke.
«Мы задаемся вопросом, не станет ли этот технический ремонт куда более продолжительным политическим ремонтом», – утверждает руководитель агентства, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия сократила поставки по «Северному потоку» на 60% и это не из-за технического обслуживания.
По словам Мюллера, десятидневное техобслуживание трубопровода проводят каждое лето, однако в нынешних условиях это заставляет нервничать тысячи промышленных предприятий. В связи с чем, Мюллер спрогнозировал рост цен на газ для потребителей.
Ранее сообщалось, что Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта, сообщил оператор газопровода.
Аналитики спрогнозировали подорожание нефти из-за санкций против России
Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали подорожание нефти до 380 долларов за баррель, если страны «Большой семерки» решат ввести лимит цен на российское сырье.
Эксперты предположили, что в ответ на подобные меры Москва может сократить нефтедобычу на 5 млн баррелей в сутки. Экономика России не пострадает, но для других стран мира последствия станут катастрофическими, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Так, согласно прогнозам, снижение добычи на 3 млн баррелей в сутки поднимет цены до 190 долларов. Все это приведет к «стратосферной» стоимости сырья в 380 долларов.
«Наиболее очевидный риск введения лимита на цены заключается в том, что Россия может отвергнуть такой вариант и вместо этого принять ответные меры, сократив экспорт», – подчеркнули аналитики.
Страны Запада продолжают сейчас обсуждать меры, чтобы ограничить доходы России благодаря экспорту энергоресурсов.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
Лавров назвал несбыточными планы США подорвать экономику Венесуэлы
Вашингтон не сможет подорвать основы экономики Венесуэлы, Москва будет оказывать поддержку Каракасу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа.
«Мы знаем, насколько серьезно хотят, хотели и продолжают желать американцы и их союзники подорвать основы венесуэльской экономики. Уже сейчас видно, что эти планы не сбудутся. Венесуэльская экономика демонстрирует способность выстоять перед такого рода давлением. Конечно же, мы будем этому всячески помогать», – передает его слова ТАСС.
Несколько лет назад США пытались свергнуть власть президента Мадуро, наложив на Венесуэлу санкции.
Однако в мае 2022 года Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы.
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что эмбарго на венесуэльскую нефть все еще сохраняется. Рано говорить о выдаче генеральных лицензий. Более того, в самой Венесуэле за последние годы вся нефтедобывающая отрасль сильно просела и находится в запущенном состоянии.
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Крупнейшие нефтесервисные компании начали выход из проектов в Иракском Курдистане
Компании Schlumberger, Baker Hughes и Halliburton объявили о прекращении участия в разработке месторождений в Иракском Курдистане, сообщило министерство нефти Ирака.
Крупнейшие в мире нефтесервисные компании официально сообщили министерству, что «не станут подавать заявки на новые проекты в Курдистане в соответствии с решением федерального суда». Сейчас они, по сообщению ведомства, заняты «ликвидацией и закрытием существующих тендеров и контрактов», передает ТАСС со ссылкой на Iraqi News Agency.
Напомним, Федеральный верховный суд Ирака признал региональный закон курдской автономии о нефти и газе неконституционным. Решение суда запрещает Эрбилю напрямую сотрудничать с иностранными компаниями в нефтегазовой сфере. Отметим, что мировые цены на нефть в понедельник начали расти на опасениях снижения предложения.