Нефть подорожала на опасениях снижения предложения

Мировые цены на нефть в понедельник начали расти: инвесторы оценивают перспективы снижения предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.45 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,39%, до 112,06 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,37%, до 108,85 доллара, передает РИА «Новости».

В понедельник утром цены на нефть перешли к росту на опасениях снижения предложения этого вида сырья на рынке. Опасения насчет возможной нехватки нефти поддерживают новости из Ливии, где Национальная нефтяная корпорация страны (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом в республике.

При этом сдерживает рост цен на нефть ряд опасений на тему снижения спроса. Так, например, ужесточение монетарной политики мировыми центробанками может привести к рецессии и, как следствие, к снижению потребления энергоресурсов.

Кроме того, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на черное золото в свете роста количества заболевших коронавирусом в Китае, что в свою очередь может привести к вводу очередных ограничений на передвижение.

«Что касается энергетики, мы определенно увидим падение спроса к концу этого года и, как следствие, падение цен», – приводит Bloomberg слова аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.