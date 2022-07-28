Победители «Большой перемены» вернулись из экспедиции на Северный полюс

Победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» – вернулись в Мурманск из экспедиции к Северному полюсу на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

«Чуть больше недели назад мы провожали вас в самое невероятное путешествие на Северный полюс и сегодня, кажется, что встречаем уже совсем других людей. У вас изменился взгляд – вы будто бы светитесь изнутри. Мы очень дорожим крепкой дружбой, которая связывает «Большую перемену» и Росатом. Это партнерство позволяет реализовывать детские мечты, расширять горизонты вашего восприятия мира, открывать новые возможности», – обратилась к участникам экспедиции генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Она добавила, что «Ледокол открытий» позволил открыть для вас Арктику, открыть новые технологии и, конечно, открыть себя. Для многих из вас это путешествие позволит определиться с будущей профессией или стать чуть ближе к этому выбору. И совершенно точно мы уверены, что эта экспедиция вдохновит вас на новые свершения, добрые дела, открытия. Поздравляем вас с завершением этой уникальной экспедиции и желаем, чтобы оно стало отправной точкой путешествия по вашей собственной яркой и уникальной жизни».

«Мы очень рады вместе с «Большой переменой» давать возможность детям изучать мир, пробовать себя в различных направлениях и развивать свои таланты. «Ледокол открытий» позволил ребятам стать настоящими исследователями-путешественниками, познающими мир не только через книги и виртуальные ресурсы, но и применяющими полученные знания на практике. И на этом мы не останавливаемся. Участники экспедиции уже стали частью команды амбассадоров Росатома, которым предстоит вовлекать сверстников в изучение физики, математики, химии. И чем больше талантов придет в STEM-дисциплины, тем более невероятные открытия и проекты будут реализовываться как в Росатоме, так и в России», – отметила заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорация «Росатом» Татьяна Терентьева.

Участники экспедиции поделились впечатлениями от путешествия, которое стало одним из самых ярких событий в их книге жизни. Ребята рассказали, как 21 июля у Земли Франца-Иосифа увидели белого медведя, а 23 июля побывали на вершине мира – Северном полюсе, приняли участие во флешмобе «Мы – открытие»: каждый участник, сват меридианом Земли, смог совершить кругосветное путешествие. Акция символизировала единение всех людей на земле, ответственность за ее будущее и значимость вклада каждого для его достижения.

Послание формировалось в рамках треков просветительской программы на пути на Северный полюс. В завершении акции участники отправили «капсулу времени» с манифестом открытий, в котором отразили открытия, которые участники экспедиции совершили по возвращении.

С 19 по 28 июля 2022 года участие в путешествии приняли 70 старшеклассников из разных регионов России – победители второго сезона конкурса «Большая перемена». Экспедиция завершилась утром 28 июля. Ледокол «50 лет Победы» возвратился в порт ФГУП «Атомфлота» в Мурманске, где юных полярников встретили организаторы путешествия.