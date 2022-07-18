В России за сутки госпитализировали 575 человек человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 575 человек, на 18,4% меньше по сравнению с 17 июля.

Выписали в связи с выздоровлением 2531 человек, на 1,9% больше по сравнению с 17 июля. Всего за сутки было выявлено 4548 новых случаев COVID-19. Подтверждено 35 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,2%.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 68 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране.

Накануне в России госпитализировано 705 человек, на 46,3% меньше по сравнению с 16 июля.