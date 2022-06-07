Минэнерго начало прорабатывать варианты для переориентации экспорта угля

В Запорожской области высмеяли визит Зеленского «на фронт»

«Боевой дух украинской армии стремится к нулю. И Зеленскому просто необходимо исправить эту ситуацию с помощью визитов на линию фронта, или хотя бы съемок видеороликов, которые на это намекают», – заявил газете ВЗГЛЯД член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя поездку украинского президента в регион.

«Поездка Зеленского говорит о том, что общий настрой армии после массовой сдачи боевиков в плен в Мариуполе и других районах Донбасса просто на нуле. И их можно понять. Никто из боевиков не хочет сдаваться в плен или гибнуть в реальном бою. Кроме того, уже сейчас в Запорожье зреют настроения местных элит сдать город, но Зеленский пытается все это притушить. И недавняя поездка – попытка поднять дух армии и местных элит», – сказал член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам собеседника, о поездке украинского президента в регион было известно заранее. «В Киеве разработали план, который должен был показать военным, что Зеленский с ними, не боится быть на фронте и всегда рядом. Мы, узнав об этой поездке от наших источников, дали анонс в социальных сетях. И сразу после этого маршрут передвижения украинского президента изменился, равно как и массовка, которая должна была изображать ликование. Началась форменная истерика», – пояснил Рогов.

«По официальной версии, события происходили на линии фронта. Однако, если посмотреть на кадры визита, Зеленский даже не удосужился надеть бронежилет или каску. Да и все его окружение выглядело сомнительно. Судя по фото и видео, военные все расслаблены, никто даже не пытается обеспечивать какую-то безопасность президента. Тут напрашивается очевидный вывод, что все события на самом деле снимались подальше от линии фронта», – заключил собеседник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, где встретился с украинскими военными. Как сообщила пресс-служба Зеленского, он ознакомился с обстановкой на передовой, пообщался с военными, вручил им награды и подарки.

В Запорожской области Киев контролирует чуть меньше трети региона, но в эту часть входит город Запорожье, где живет почти половина населения области. При этом временной столицей части Запорожской области фактически стал город Мелитополь.

Как пояснили местные власти, выбор в пользу Мелитополя обусловлен двумя причинами: во-первых, это крупнейший город, во-вторых, с точки зрения логистики он находится между другими двумя достаточно крупными и важными городами – Бердянском и Энергодаром.

Напомним, новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что сулит России воссоединение с этими землями и объясняла, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.

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