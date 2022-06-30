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«Русский салат» в обслуживающем саммит НАТО кафе переименовали
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В меню кафе в выставочном центре IFEMA, которое обслуживает саммит НАТО в Мадриде, исчез «Русский салат», название блюда изменили на «традиционный салат», сообщило агентство Europa Press.
Ранее испанский телеканал Sexta сообщал, что официальные лица и журналисты удивились, увидев «русский салат» в меню заведения. При этом отмечалось, что блюдо раскупили «в мгновение ока», передает РИА «Новости».
«Русский салат» исчез из меню, предлагаемого кафе в IFEMA, где проходит саммит НАТО, и был переименован в «традиционный салат», хотя цена и ингредиенты остались прежними», – пишет агентство.
«Русским салатом» в Испании называют салат оливье. Считается, что салат получил такое название, поскольку после революции 1917 года в России уехавшие из страны эмигранты распространили рецепт по всему миру.
Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28–30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников.
Накануне сообщалось, что участников саммита НАТО в Мадриде шокировало меню с «русским салатом».
Зеленский назвал условие участия в саммите G20
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии будет зависеть от состава участников встречи, а также от ситуации с безопасностью на Украине.
«Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите Группы двадцати. И, конечно, я принимаю это приглашение», – об этом он заявил после встречи в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо.
«Участие Украины будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита», – отметил Зеленский, передает ТАСС.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября в очном формате.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
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Песков и Захарова ответили на хамство главы Минобороны Британии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления о ней министра обороны Великобритании Бена Уоллеса обвинила его в клевете, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его заявление хамством.
В ходе саммита НАТО в Мадриде глава британского Минобороны сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес представителей российской власти, в том числе в адрес Захаровой и главы государства Владимира Путина.
«Я думаю, что реальная проблема тут, что российская система считает одни государства хуже других, что с их правами можно не считаться. И если они хотят вписать себя в новую историю, кажется, они видят для этого единственный путь – с помощью насилия и вторжений. Там есть женщина, официальный представитель МИДа, это комедия. У нее выходят заявления каждую неделю с угрозами разбомбить всех ядерными бомбами или сделать что-нибудь подобное. Она, конечно, женщина, но… [Ведущий: Ну давайте не будем идти этим путем]», – цитирует Bloomberg министра.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хамством заявление Уоллеса, по мнению представителя Кремля, такое поведение бросает тень на Великобританию.
«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», – заявил ТАСС Песков, комментируя высказывание британского министра.
«Этот министр, опять же, к сожалению, не одинок в своем агрессивном бескультурье. Видим и других таких. Они не могут решать проблемы. Они их только создают», – констатировал представитель Кремля.
«Британский министр Уоллес, если вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю вас в клевете и распространении фейков», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил пранкерам Вовану и Лексусу о поддержке вступления Украины в НАТО. Запись разговора была опубликована на канале пранкеров, который YouTube удалил.
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Россия решила заменить высылаемых из Болгарии дипломатов
Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария, сообщила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
Митрофанова, отвечая в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос о том, прибудет ли кто-то на смену высылаемым 70 сотрудникам посольства, сказала: «Приедет, конечно, в рамках той квоты – это 23 дипломата и 25 технических сотрудников», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Будем набирать, но вы понимаете, это процесс, процесс подготовки документов, визы, это не по щелчку пальца... Какое-то время работать будет сложно, особенно консульствам, естественно», – сказала она.
Посол уточнила, что генеральное консульство России в Варне временно прекратит работу из-за высылки российских дипломатов.
Накануне премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже».
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Стало известно о возможном возобновлении транзита в Калининград через Литву
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Транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней на фоне того, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
По данным источников, сейчас европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. Отмечается, что эти обсуждения «прокладывают путь к соглашению», которое может быть заключено в начале июля, если Литва снимет свои возражения.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Путин оценил идею лидеров G7 раздеться для фотографии
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Если бы лидеры стран G7 действительно разделись для фотографии, это, вероятно, стало бы отвратительным зрелищем, заявил глава российского государства Владимир Путин.
«Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище», – сказал Путин, напомнив слова Александра Пушкина, который писал, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.
«Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того чтобы все так было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин посетовал на то, что в настоящий момент у России не самый лучший период отношений со странами Группы семи, передает ТАСС.
Президент России отметил, что знает лидеров G7 лично, они «все лидеры, есть характер». По его словам, «если захотят, то нужного успеха они добьются, но нужно работать над собой».
Газета The Washington Post сообщала, что лидеры государств «Большой семерки» за обедом говорили о президенте России, в шутку рассуждая о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера.
Кроме того, Путин ответил на реплику премьера Великобритании Бориса Джонсона про «женщину, которая никогда не начала бы войну»: «Я сейчас не буду говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий».
Напомним, британский премьер предположил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», как Борис Джонсон.
Названы варианты ответа России на военное усиление США в Европе
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«В ответ на усиление войск США в Европе России нужно показать, что она способна создать угрозу самому существованию стран альянса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее Джо Байден на саммите НАТО объявил о значительном усилении военного присутствия США на европейском континенте.
«При увеличении сил США в Европе непосредственная угроза нашей территории, или войскам Вооруженных сил России, участвующим в спецоперации на Украине, не возрастет, поскольку НАТО старается избежать эскалации. Так что в идеале альянс лишь ограничится наращиванием вооружений в Европе. Как правило, у США и НАТО риторика идет дальше, чем реальные намерения», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, научный сотрудник ИМЭМО РАН, военный аналитик Илья Крамник.
Вместе с тем, в долгосрочной перспективе такие решения США и их союзников повышают риск возникновения новых военных столкновений в Европе или разрастания нынешнего конфликта, в том числе – территориально.
«При этом втягиваться в лобовое столкновение с НАТО – идея малоперспективная, альянс все-таки крупнее. Отвечать им симметрично – тоже не вариант. Иначе мы непомерно нагрузим свою экономику из-за гонки сил и вооружений. Этого нужно постараться избежать», – указал аналитик.
Собеседник уверен: России нужно искать асимметричные способы обеспечения собственной безопасности, избегая приближение ядерного конфликта. «Впрочем, наиболее действенным ответом будет развертывание тактического ядерного оружия, например – комплексов «Искандер» и боевых самолетов на интересующих нас направлениях. Кроме того, можно и нужно усиливать ПВО – воздушная мощь является фундаментальным элементом комбинированных операций НАТО. Поэтому в альянсе будут понимать, что возможный срыв воздушного наступления на территорию России приведет НАТО к отмене наземной операции. В целом мы должны показать способность создать угрозу самому существованию стран альянса», – подчеркнул Крамник.
Напомним, в среду на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Одновременно, президент США Джо Байден, выступая на совместной встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, заявил: США усилят свое военное присутствие по всей Европе.
В частности, Соединенные Штаты намерены обеспечить дислоцирование в Румынии дополнительной бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных. По словам Байдена, бригада будет включать до 3 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости. В Польше должен разместиться штаб 5-го корпуса сухопутных сил США.
В Великобританию будут направлены две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35, на базе ВМФ США Рота в Испании будет базироваться шесть американских эсминцев (сейчас – четыре), перечислил Байден. Кроме того, американский президент заявил о намерении разместить дополнительные комплексы ПВО «и другие средства» в Германии и Италии.
Добавим, что в понедельник Столтенберг проанонсировал намерение НАТО увеличить численность своих сил быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек. В этот же день глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна планирует повысить численность армии со 150 тысяч до 400 тысяч человек. Также Польша планирует докупить реактивные системы залпового огня HIMARS в размере 500 штук, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, 8 ЗКР Patriot.
Во вторник DW сообщила, что хранящиеся в Германии американские ядерные бомбы будут модернизированы – ожидается, что Вашингтон потратит на эти цели 10 млрд долларов. В ФРГ же намерены выделить миллиарды евро на покупку самолетов, которые способны сбрасывать эти заряды, цитирует «МК» немецкое издание.
Грузинские депутаты: Выдвигаемые ЕС условия толкают Грузию к революции и смене власти
Грузия получит статус кандидата в члены Евросоюза только в случае вовлечения в военные действия, либо введения санкций против России, заявили в среду депутаты Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, решившие покинуть правящую «Грузинскую мечту», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Никто не присвоит Грузии статус кандидата (в ЕС) и через шесть месяцев, если до этого Грузия не вступит в военные действия или не введет санкции против России, что является прямым путем к войне», – заявили они, в частности, в совместном обращении.
По их мнению, все выдвигаемые ЕС условия к Грузии только способствуют волнению общества для развития революционного сценария смены власти.
«Мы считаем, что пришло время все называть своими именами, поэтому будем последовательно информировать общественность о том, что происходит за кулисами грузинской политики. Наша главная цель состоит в превенции сценария, который ведет к хаосу, войне и «российской военной оккупации», чего Грузии не перенести», – заявили Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе.
По их мнению, данный сценарий на деле создаст препятствия для европейской интеграции Грузии. Депутаты подчеркнули, что остаются сторонниками «Грузинской мечты».
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию.
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Британцев привели в ярость российские рыболовные суда
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Руководители британских рыбных хозяйств пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией, пишет Daily Express.
Газета отметила, что власти Фарер предоставили Москве право на ежегодный вылов 75 тыс. тонн путассу в их общей с Великобританией специальной зоне. Глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт считает, что автономная часть Королевства Дания «решила прикрыться соглашением о рыболовстве» с Кремлем.
«Это позволит российским судам свободно ловить путассу не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании», – передает РИА «Новости» слова Гатта.
Представитель отрасли призвал Лондон «оказать давление на островное государство».
«Британское руководство также глубоко обеспокоено тем, что Россия ведет промысел в особой зоне», – говорится в публикации.
Как рассказал источник газеты, Великобритания не будет выдавать лицензии судам под российским флагом на ловлю рыбы в своих водах и призывает Фарерские острова «последовать этому примеру».
Старший советник Министерства рыболовства Фарерских Островов Улла Ванг отметила важность соглашения о рыболовстве, поскольку четверть всего экспорта идет в Россию. Она добавила, что договор могут пересмотреть в конце этого года.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что действиям России нужно противопоставить силу, нельзя «убрать ногу с педали газа».
Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
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Вооруженные силы России вывели находившийся на острове Змеиный гарнизон, продемонстрировав мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в Минобороны.
«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что такой шаг «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».
«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении.
Ранее сообщалось, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта в июне.
Есть информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.
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На Украине объяснили большое число потерь ВСУ
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Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело к катастрофическим потерям у ВСУ, заявил эксперт Александр Кочетков.
Он отметил, что действия украинского командования вызывают тревогу в Киеве.
«ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. <...> Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», – передает РИА «Новости» слова Кочеткова.
Он подчеркнул, что в боях на ближней дистанции победу неизбежно одерживает та сторона, которая обладает большей боевой мощью. При этом ВС России превосходят ВСУ, в частности, по военной технике, указал специалист.
«Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу «ни шагу назад», – отметил Кочетков.
По его мнению, положение Киева могли бы улучшить высокоманевренные операции, однако у Украины нет ни вооружения, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия.
«У нас же сегодня нет практически ничего, чтобы позволило бы выстроить маневр: ни бронетранспорта для быстрой переброски сил, ни авиации и дальнобойной артиллерии в том количестве, чтобы полностью подавить противника, ни танков, чтобы обеспечить прорыв вражеских позиций. То есть оно как бы и есть, но не столько, сколько хотелось бы. И креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам русских строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями», – заявил Кочетков.
При этом он добавил, что поставки Западом Киеву военной техники сами по себе не могут изменить ситуации. Гипотетически они «расширяют оперативные возможности ВСУ», но реализация этого потенциала «все равно зависит только от действий украинского Генштаба», объяснил Кочетков.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.
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США отчитались о блокаде поставок полупроводников в Россию
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Глобальный экспорт полупроводников в Россию сократился на 90% из-за западных санкционных антироссийских мер, заявила министр торговли США Джина Раймондо.
«С начала введения нами мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех стран сократился почти на 90%, оставив российские компании без чипов, необходимых им для производства широкого спектра продукции, включая вооружение, в том числе высокоточные ракеты и танки», – цитирует Раймондо РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что правительство России решило до конца года ограничить экспорт инертных газов, которые используют для производства полупроводников при изготовлении микросхем.
Согласно санкциям, введенным Евросоюзом в апреле, запрещается экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро. Также ограничения включают в себя запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС.
Эксперты отмечали, что дефицит необходимых для производства техники полупроводников в России, спровоцированный санкциями из-за ситуации на Украине, можно решить за счет налаживания отечественного производства – на это стране потребуется около 15 лет – либо организовать поставки из Китая.
Эксперты назвали причины вывода российского гарнизона с острова Змеиный
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Французские САУ СAESAR были развернуты на острове Кубанский, в 36 километрах от Змеиного. Вероятный масштабный удар по острову грозил потерей личного состава, и потому было принято решение об эвакуации гарнизона, – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В четверг Минобороны сообщило о выводе военнослужащих с острова Змеиный.
«Можно предположить, что из данных разведки стало известно: ВСУ готовили масштабный удар по этому острову, который отразить наличными силами было бы сложно. Не исключено, что предполагалось использование поставленных Западом французских самоходных артиллерийских установок CAESAR», – отметил военный эксперт Константин Сивков.
Он напомнил, что эти САУ были развернуты на острове Кубанский, расположенный в Одесской области близ устья Дуная, в 36 километрах от Змеиного. «Подобные удары по острову грозили потерей личного состава, и потому было принято такое решение», – отметил эксперт.
Схожее мнение высказал и источник Telegram-канала «Рыбарь», который указывает: после переброски в Одесскую область артиллерийских установок CAESAR и оперативно-тактических комплексов «Точка-У» плотность артиллерийского огня со стороны одесского побережья кратно возросла, поэтому и было решено эвакуировать военнослужащих ВС России со Змеиного. «Следующий этап битвы за остров Змеиный – это уничтожение морского и воздушного десанта ВСУ на подступах», – считает источник.
О том, что ВС России вывели гарнизон, находящийся на острове Змеиный, в четверг оповестило Минобороны России. В сообщении, которое было помещено в официальном Telegram-канале ведомства, указывалась не военная, а политическая причина. Россия тем самым продемонстрировала мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в Минобороны.
«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении.
Уточняется, что такой шаг «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».
«Если руководство Российской Федерации приняло такое решение, значит оно правильное. Взвешены все за и против, и, с учетом обвинений в адрес России, что мы чуть ли не устраиваем мировой голод, решено не препятствовать вывозу зерна», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. По его оценке, «это решение продуманное, выверенное и действительно демонстрирует всем, кто кричит, что мы не даем вывозить зерно, что с нашей стороны препятствий нет».
«Очевидно, что это жест доброй воли со стороны России. Москва таким образом отреагировала на утверждение ООН о том, что мы препятствуем вывозу зерна из Украины. То есть наша страна сейчас снимает градус напряженности, принимая во внимание выводы организации», – заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Я думаю, что следующим шагом может быть заявление России о полной демилитаризации острова Змеиный. Ну а в дальнейшем необходимо не допустить размещения там гарнизона ВСУ», добавил эксперт. Он также отметил, что дальнейшие шаги должны предпринимать уже в ООН. «Именно Организация Объединенных Наций обращалась к Москве с просьбой обеспечить беспрепятственный вывоз зерна из Украины. Раз они об этом попросили, то им и гарантировать определенный статус острова, в том числе в вопросах повторной милитаризации», – пояснил собеседник.
«При этом стоит понимать, что Россия имеет все необходимые возможности для контроля этой территории, а также вопроса вывоза продовольствия со стороны Крыма. Так что мы просто демонстрируем свою готовность учитывать мнение ООН», – акцентировал Бартош.
В среду состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как сообщает ТАСС, была затронута тема вывоза зерна и удобрений из украинских портов. Лавров подробно изложил российские оценки текущего положения дел на Украине, в том числе в контексте проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.
Также напомним, что в начале прошлой недели ВСУ предприняли вторую по счету крупномасштабную попытку отбить остров Змеиный. Как сообщил тогда представитель Минобороны Игорь Конашенков, ракетные и артиллерийские удары по дислокации наших военных наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.
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ДНР и Украина обменялись военнопленными
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Киев и Донецк провели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня 144 бойца Донецкой народной республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены», – цитирует Пушилина ТАСС.
Несколько из них – это рядовые нацбатальонов, их состояние плачевное, у них тяжелые ранения, также есть ампутации. Доказано, что освобожденные "азовцы" не совершали военных преступлений.
Пушилин подчеркнул, что основной задачей является спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. «У врага оказались очень ценные военнослужащие», – добавил глава ДНР. Среди них — два русских летчика, взятых в плен еще в марте.
Как сообщил глава республики, среди освобожденных бойцов республики «есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен». По его словам, «большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь».
В среду главное управление украинского минобороны заявляло, что из 144 вернувшихся военнослужащих 95 были взяты в плен в мариупольском комбинате «Азовсталь». Из них 43 – из националистического батальона «Азов».
Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России. Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.
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США озвучили точную сумму замороженных средств России
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США и их союзники по многосторонней межведомственной группе, которая занимается поиском и арестом активов, заморозили и заблокировали связанные с Россией активы на 330 млрд долларов за последние 100 дней, сообщило министерство финансов США.
«За 100 дней с тех пор, как министры финансов, юстиции, внутренних дел и торговли, а также европейские комиссары договорились усилить совместную работу для изоляции санкционных россиян от международной финансовой системы, члены рабочей группы заблокировали или заморозили более 30 млрд долларов российских активов на финансовых счетах и экономических ресурсах, а также заблокировали около 300 млрд долларов активов Центрального банка России», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что участники международной группы захватили, заморозили или задержали яхты и иные суда, недвижимое имущество, а также ограничили доступ России к глобальной финансовой системе.
«В ближайшие месяцы члены рабочей группы продолжат отслеживать активы оказавшихся под санкциями россиян и предотвращать попытки обхода введенных ограничений», – подчеркнули в Минфине США.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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Путин подтвердил конечные цели спецоперации на Украине
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Цели специальной военной операции на Украине не изменились. Это защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин сказал, что «работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы». «Все идет по плану», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин отметил, что «по срокам не надо говорить». Он пояснил, что «это жизнь, это реальные вещи», а «подгонять под какие-то сроки – это неправильно». Ситуация «связана с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями», следует «прежде всего думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», сказал президент.
По его словам, целью СВО является освобождение Донбасса, защита живущих там людей, «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России». Относительно целей «ничего не поменялось». «Я же сказал об этом ранним утром 24 февраля прямо, публично на всю страну, на весь мир. Добавить к этому нечего. Ничего не изменилось», – заявил он.
Путин отметил при этом, что «тактика, предложенная Минобороны и Генштабом, может быть разная – куда войска двигать, какие объекты поражать, что за это время сделать». «Киевский режим готовился к этому давно, с 2014 года, поэтому какие-то отвлекающие действия там производились», – сказал он.
Президент заявил: «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели».
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Он поддержал идею закреплять в искусстве образ бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Как считает глава государства, таким людям нужно ставить памятники и писать о них песни. Путин подчеркнул, что «российские ребята выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые – уходят из жизни», и они делают это ради достижения целей спецоперации, то есть защиты жителей Донбасса и охраны интересов России.
Он добавил, что российские военнослужащие таким образом обеспечивают безопасность своей страны: «Чего, мы не понимаем что ли? Я уже много раз об этом говорил: создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом».
Как заявил президент, «из Украины начали делать «анти-Россию», плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые чувствовали себя частью русского мира».
Путин уверен, что Украина для Запада является лишь средством достижения целей НАТО и подтверждения имперских амбиций, о чем свидетельствует призыв к Киеву «продолжать боевые действия». По его словам, НАТО «руками украинцев, руками украинского народа» хочет «утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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