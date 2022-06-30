В Москве выросло число рабочих мест

Число рабочих мест выросло в Москве с 2017 по 2021 год на 4%, стало больше специалистов, занятых в ИТ-сфере и строительстве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2017 по 2021 год количество рабочих мест в столице выросло на 4%. В конце прошлого года в городе было зафиксировано восемь миллионов трудоустроенных горожан. По данным внебюджетных фондов, больше всего за этот период увеличилось число специалистов в ИТ-секторе – на 30%, или на 143 тыс. человек, и в строительстве – на 15%, или на 76 тыс. человек. При этом почти 40% всех рабочих мест было сосредоточено в торговле, науке и финансах», – приведены его слова на официальном сайте мэра российской столицы.

Так, за четыре года наблюдалось и сокращение количества рабочих мест в ряде сфер: в госуправлении – на 7% (18 тыс. человек), в финансах – на 4% (26 тыс. человек), торговле – на 1% (14 тыс. работников).

При этом сообщается, что рост среднесписочной численности сотрудников подкрепляется и динамикой заработных плат. С 2017 года зарплаты росли в основном в сфере социальных услуг, здравоохранения, информационных технологий, торговли, административной деятельности и госуправления.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, средний размер заработной платы персонала в сфере здравоохранения и социальных услуг вырос за четыре года на 52,9%.

«Административные работники стали получать на 51,8% больше, а зарплаты в ИТ-секторе и торговле выросли примерно в полтора раза. Также наблюдаются значительные темпы роста зарплат в системе образования, госуправления, финансах и страховании – более чем на 48%. Медленнее всего в этот период росли доходы у занятых в сфере транспорта и хранения – на 22,7%», – рассказал он.

Ранее Ефимов рассказывал, что компании-резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва»» за 2021 год создали 1,3 тыс. новых рабочих мест, общее количество сотрудников достигло почти 8,5 тыс. человек.