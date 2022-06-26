В Госдуме оценили результаты борьбы с распространением наркотиков в России

Более чем в 2,5 раза за год выросло количество заблокированных сайтов и отдельных страниц в интернете, содержащих публикации о распространении наркотиков, с таким заявлением со ссылкой на информацию Государственного антинаркотического комитета выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Парламентарий отметил, что если в 2020 году количество внесенных в Единый реестр запрещенной информации составило около 26,5 тысяч интернет-страниц и сайтов, то в 2021 году российским регулятором ограничен доступ почти к 69 тысячам источников запрещенной информации о наркотиках в Интернете, приводятся его слова в Telegram-канале комитета Госдумы по расследованию вмешательства извне.

В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который по инициативе ООН ежегодно отмечается 26 июня, Пискарев рассказал журналистам о принимаемых в России мерах по улучшению наркоситуации в стране.

По словам главы комитета, спустя 35 лет после введения в 1987 памятной даты, Россия в отличие от ряда других стран, все также последовательно придерживается продекларированных Генассамблеей ООН принципов усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков и сотрудничества в целях создания международного сообщества, свободного от наркомании.

«С тех пор многое изменилось. Ряд государств активно пропагандируют, легализуют и декриминализируют у себя наркопотребление. Но, как мы сегодня видим, эта практика не привела ни к сокращению смертности среди наркоманов, ни к сокращению нелегального распространения наркотиков», – подчеркнул Пискарев. Он рассказал, что «определенные проблемы для перемещения наркотиков между странами и континентами создали антикоронавирусные мероприятия, но недостаток в объемах во многих странах заместило местное производство синтетических препаратов. Только в нашей стране в прошлом году было выявлено и зарегистрировано 19 новых психоактивных веществ, потребляемых наркоманами, и приняты меры к пресечению их распространения».

Глава Комитета Госдумы заявил, что «Россия подвергается массированному давлению извне, как со стороны международной наркомафии, так и со стороны идеологов легализации наркопотребления. За год более чем на треть увеличилось число иностранцев, совершивших наркопреступления в групповых и организованных формах соучастия. В целом же за год в России зафиксирован рост таких преступлений почти на 3%».

Ответом на это, считает Пискарев, должно быть дальнейшее совершенствование антинаркотического законодательства.

«Увеличение количества расследованных преступлений в этой сфере, говорит о том, что разработанные нами законы работают. Среди законодательных инициатив, реализованных Комитетом по безопасности и противодействию коррупции в последнее время – уже действующие законы об уголовной ответственности за склонение к наркопотреблению в Интернете, об административной ответственности за пропаганду в сети наркотиков и закиси азота. Мы продолжаем эту работу в сотрудничестве с экспертами и с учетом анализа правоприменения», – подчеркнул депутат.

Пискарев отметил необходимость активизировать просветительскую работу среди молодежи, пропаганду здорового образа жизни. «Комитет сотрудничает в этой сфере с волонтерским движением. В частности, с волонтерским центром «СТОП наркотикам» юридического университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА). Участие молодых людей в разъяснительной работе среди ровесников доказало свою эффективность», – подчеркнул депутат.

При этом, отметил он, к антинаркотическому просвещению не должны быть допущены иноагенты. Законопроект, предусматривающий такой запрет Госдума рассмотрит во втором чтении на следующей неделе. «Комиссией Государственной Думы по расследованию иностранного вмешательства выявлены случаи распространения ориентированных на детей и подростков учебников, пропагандирующих наркопотребление. Вот такое просвещение наших детей мы не допустим. Пусть занимаются этим в тех странах, которые направляют в нашу страну деньги для распространения вредоносной литературы», – резюмировал Пискарев.