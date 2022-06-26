В десяти регионах России решили провести фестивали ко Дню молодежи в новом формате

Масштабные фестивали в честь Дня молодежи проходят в десяти регионах России. Гости смогут посетить музыкальные шоу, насыщенные образовательные и развлекательные программы, мастер-классы, лекции, ярмарки вакансий, биржи стажировок.

Праздничные мероприятия проходят в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Участие в фестивалях бесплатное по предварительной регистрации на сайте деньмолодежи2022.рф. Более 180 тыс. заявок на участие в фестивале поступило на сайт мероприятия за этот месяц, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Россиян поздравили из самолетов, видеообращениями из космоса, аудиообъявлениями на радио и в продуктовых магазинах, наружной рекламой в городах на билбордах и фасадах зданий.

Каждый фестиваль включает девять тематических зон. В пространстве просвещения гости посещают лекции и мастер-классы от спикеров Российского общества «Знание». Известные медийные личности, а также эксперты в разных областях обсуждают самые насущные темы, интересующие молодых людей. Во второй зоне участники получают актуальные предложения по трудоустройству и улучшают навыки самопрезентации в пространстве карьеры. В формате лекций и мастер-классов специалисты SuperJob, Росмолодежь.Карьера, «Россия – страна возможностей» рассказывают, как создать резюме, пройти собеседование и построить карьеру.

В пространстве добра представители волонтерских организаций объясняют, как любой желающий способен помочь и сделать жизнь другого лучше, а также проводят полезные активности и презентуют сервис «Добро.Взаимно».

Более 1 тыс. ребят подали заявки на открытый микрофон ко Дню молодежи. Многие из них выступают в пространстве музыки. В пространстве креатива предоставляется раскрыть творческий потенциал вместе с мастер-классами, лекциями специалистов. Весь спектр карьерных, креативных и социальных возможностей собран в одноименном пространстве. Мастер-классы и лекции экспертов «Россия – страна возможностей» вдохновляют на эффективное развитие своего потенциала. Также проходит квест от программы развития «Другое Дело».

Участники находят не только новых друзей, но и овладевают мастерством коммуникации с помощью игр, соревнований и квестов в пространстве дружбы вместе с конкурсантами «Большой перемены» и «Твоего Хода».

В пространстве трендов представители проекта «Вдохновители» делятся знаниями о передовых тенденциях и инновациях в современном мире.

Профессиональные спортсмены показывают свои умения, а все желающие участвуют в массовых играх, соревнованиях и мастер-классах пространства спорта.

Во время фестиваля начнется прием заявок на вторую премию «Время молодых». Премия Росмолодежи призвана отметить достижения в сфере молодежной политики, а также выявить и поощрить молодых людей, чьи достижения меняют мир, открывают новые возможности для гармоничного развития общества, и тех, кто посвящает свое время воспитанию, образованию и всесторонней поддержке молодежи. Среди нововведений – номинация «Молодежная столица России». Статус молодежной столицы даст приоритетное право на включение региона в программу комплексного развития молодежной политики в России. Город-победитель получит возможность проведения федерального грантового конкурса для молодых людей, расширения экосистемы проектов Росмолодежи на территории города и информационного продвижения города в течение года.

Минцифры России вместе с Росмолодежью на фестивале ко Дню молодежи – 2022 объявят о запуске сервиса «Навигатор возможностей». Пилотными регионами станут Московская область и Республика Татарстан, а в сентябре сервис будет доступен во всех регионах страны. На платформе молодые люди смогут получить информацию об актуальных мероприятиях, записаться на интересующее обучение, найти стажировку, а также узнать о спортивных мероприятиях, бесплатных туристических маршрутах, волонтерских акциях и многое другое.

В этот день в Москве состоится подведение итогов проекта «Лига Будущего»: объявят победителей регионального этапа, авторы лучших идей встретятся с Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко.

Более 500 человек из 56 регионов страны объединил фестиваль «Уличная Классика» в Казани. На мероприятии объявят победителей первого конкурса Росмолодежь.Гранты среди представителей уличной культуры, максимальная сумма поддержки – до 1,5 млн рублей.

Кроме того, на мероприятиях организован маркет молодых предпринимателей и локальных брендов: лучшие представят свои товары большой аудитории. Более 200 заявок поступило на участие в маркете за июнь.

В завершении фестивалей выступят популярные артисты. Хедлайнером во Владивостоке стала группа The Hatters, в Красноярске – L'ONE, в Мурманске – Ваня Дмитриенко, в Казани – Niletto. В Нижнем Новгороде пройдет концерт Мари Краймбрери, в Крыму – Mia Boyka, в Махачкале – Bahh Tee & Turken. В Калининграде свое творчество представит Мот, в Екатеринбурге – группа «Градусы», а в Москве – Клава Кока.

Организаторами выступает Федеральное агентство по делам молодежи совместно с правительствами ряда регионов страны и партнерами. Трансляция доступна в официальной группе Росмолодежи ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что более 240 тыс. волгоградцев, гостей города-героя стали участниками и зрителями масштабного регионального молодежного фестиваля #ТриЧетыре. На фестиваль были приглашены лучшие творческие коллективы региона, а также популярные звезды DJ Руденко, DJ Саймон, Niletto.

Напомним, что авиакомпания «Аэрофлот» стала официальным партнером фестивалей Дня молодежи – 2022, которые пройдут 26 июня в 10 крупнейших городах страны – от Калининграда до Владивостока, компания, являясь одним из ключевых партнеров мероприятия, обеспечит перевозку участников фестивалей, в том числе хедлайнеров концертных программ.